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Чиновники медучреждений Киева присвоили 2 млн грн на закупке аппаратов ИВЛ для больных COVID-19, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Чиновники медучреждений Киева присвоили 2 млн грн на закупке аппаратов ИВЛ для больных COVID-19, - СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили служащих медицинских учреждений Киева на хищении средств, выделенных на борьбу с пандемией COVID-19. По предварительным данным, по преступным махинациям злоумышленники присвоили почти 2 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как удалось установить СБУ, к "схеме" причастны не только чиновники медицинских учреждений, но и частные предприниматели, продававшие соответствующее оборудование. Хищение средств происходило за счет включения в стоимость сделок суммы НДС, хотя на самом деле законодательством предусмотрено освобождение от налогообложения НДС таких операций.

"Деньги присваивались по закупкам анестезиологических систем и аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам собранных доказательств главному бухгалтеру госучреждения Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, по результатам проведения дополнительных процессуальных действий решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководства предприятия-поставщика по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"В то же время, в ходе досудебного расследования установлены дополнительные эпизоды аналогичных нарушений в других государственных органах и учреждениях Украины. По указанным фактам продолжается сбор доказательств для привлечения виновных к уголовной ответственности", - акцентируют внимание в СБУ.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводили сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ и Нацполиции при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева.

Автор: Наталя Джума
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Добре що гривень, а не євро.
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16.11.2021 14:56 Ответить
расстрел
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16.11.2021 14:56 Ответить
за такое воровство на жизнях людей раньше в тюрьмах переводили в опущенные..
Это тоже самое как воровать у детей еду в детдомах..
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16.11.2021 15:03 Ответить
Врачей гонять вообще-то полиция должна, а СБУшники шпионов и террористов
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16.11.2021 15:08 Ответить
Так бабло снять же хочется)))
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16.11.2021 15:13 Ответить
Почему-то меня это не удивляет...
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16.11.2021 15:09 Ответить
Там. где торчат уши ушлепков-рэкетиров СБУ - ищи подвох! Выкатят 150-200кS откупных фирмачам и все заглохнет. Спешат, черти, обилетить до вступления в силу закона о реформе СБУ. Хотя, как их не реформируй - они другим заниматься не умеют. шеф рэкетиров Беззубенко сидит в ОП помощником Ермака - контора все спишет. И вновь риторический вопрос - Вы нажретесь когда-нибудь или нет?
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16.11.2021 15:12 Ответить
Та я вас умоляю, вон Вофка 41 000 000 долларов из ПриватБанка присвоил и ни чего, на воле, бодр и весел, а тут всего то 2 000 гривен.
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16.11.2021 15:16 Ответить
КОРРУПЦИЯ - НАШЕ ФСЁ!
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16.11.2021 15:24 Ответить
Да отрубите вы им руки или пальцы!!!!! Это надо как то остановить!!!! Что там все воры ????
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16.11.2021 15:26 Ответить
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16.11.2021 15:38 Ответить
Сподівайтесь і вірте що корупція в ********** вища за нашу - це єдине що ще рятує Україну від повного краху. Корупція руйнує соціальну солідарність. Держава без соціальної солідарності всіх верств населення перед лицем ворога приречена на поразку. Вбити навіть одного корупціонера це все одно що забити взвод окупантів... (за останній рік під керівництвом "слуг" Україна з 122 місця опустилася на 136 за індексом корупції"... до 1 місця в світі (максимум це 150) залишилось два роки і 14 кроків Зєлєнського і його "кварталу"...
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16.11.2021 15:48 Ответить
Все это жадность,не занесли,кому надо.
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16.11.2021 15:48 Ответить
стесняюсь у редахтуров спросить....но каким боком этот Центр к городу Киеву окромя места нахождения? Может правильнее таки чиновники МОЗ а не чиновники Киева бабло скомуниздили?
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16.11.2021 15:49 Ответить
Все ото що крало,поки люди вмирали-лайно та покидьки...
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16.11.2021 16:45 Ответить
Если они включали НДС, то они же его при получении оплаты тут же возвращали в бюджет. Очень сомнительное обвинение.
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16.11.2021 18:22 Ответить
А в райцентре Киевской области семейные ликари вместо бесплатных тестов продают направление за 284 грн, и кладут наличку себе в карман. Поэтому жители сел раена мрут каждый день, но почти никто тестов не делает- для них дорого.
Вобщем, привет статистика. Привет деньги из ковид фонда
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16.11.2021 20:18 Ответить
 
 