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Новости За рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) Саакашвили (3303) пенитенциарная служба (204)

Состояние здоровья Саакашвили - стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы, - пенитенциарная служба Грузии

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Состояние здоровья Саакашвили - стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы, - пенитенциарная служба Грузии

Состояние здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили стабильное. Основные жизненные показатели - в пределах нормы.

Об этом заявили в пенитенциарной службе Грузии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Состояние здоровья пациента стабильное. Основные жизненные показатели – артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация в пределах нормы. Также в рамках нормы основные лабораторные показатели", – заявил во вторник на брифинге заместитель руководителя медицинского департамента специальной пенитенциарной службы Георгий Чидрашвили.

Читайте: У Саакашвили началась кровавая рвота, - Денисова

По его информации, Саакашвили находится под постоянным контролем медицинского персонала тюремной больницы, ему проводят лабораторные и другие диагностические исследования.

"Он обеспечен соответствующим медицинским обслуживанием. На сегодняшний день состояние его здоровья находится под постоянным контролем и опасность не угрожает", - сказал Чидрашвили, отметив, что продолжает функционировать созданный ранее для наблюдения за состоянием Саакашвили консилиум - многопрофильная группа врачей.

Также читайте: К Саакашвили не пустили консилиум врачей, - адвокат Тутберидзе

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
Це офіційна заява державної служби і в цьому випадку я їм вірю. Я вболівав в свій час за Савченко, так само як і за Саакашвілі, коли він «продав» себе Порошенко як реформатора, а виявилось, що він аферист, провокатор і зрадник. Ще і спілкування з грузинами трішки відкрило очі.Що він зробив для держави Україна, окрім провокацій?) так що передай там свому босу Серьйоже (такому ж до речі шахраю), що всім відверто срати на долю цього грузинського афериста.
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16.11.2021 15:33
+7
Через лет пять выпишут,вернется другим человеком
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16.11.2021 15:03
+7
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

5 ч





Наверное, не стали выдумывать ничего нового, решив, что новое - это хорошо забытое старое)

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16.11.2021 15:09
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Яка сильна людина!
47 днів голодування, а усі показники в нормі.
Так він поб'є, навіть, рекорд Сєнцова.
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16.11.2021 15:02 Ответить
А вы посмотрите последнее видео борьбы с охраной, то что он якобы голодает 47 дней по нем совсем незаметно.
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16.11.2021 16:04 Ответить
Яськоо с Денисовой уже везут Мише новогодний подарок!
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16.11.2021 17:18 Ответить
Через лет пять выпишут,вернется другим человеком
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16.11.2021 15:03 Ответить
Юра Луценко по словам зєковських тюремщиків також був здоровий як бик. Вірити тюремщикам...
Лише воля робить людину здоровою. Подивиться на Юлю.
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16.11.2021 15:04 Ответить
ну и слава Богу) Ясько - не флуди - сожитель здоров
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16.11.2021 15:07 Ответить
Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

5 ч





Наверное, не стали выдумывать ничего нового, решив, что новое - это хорошо забытое старое)

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16.11.2021 15:09 Ответить
Основні життєві показники - в межах норми .-Разбодяжил Гарибашвили путинский полоний .
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16.11.2021 15:17 Ответить
кто верит тюремщикам тот Лох по жизни..
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16.11.2021 15:19 Ответить
А кому нам вірити? Курвам подоляка?))))
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16.11.2021 15:21 Ответить
Чи у вас там уже новий бос? Сєр гєй лєсчєнка?
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16.11.2021 15:22 Ответить
этим тоже верить не нужно, НО тюремщикам верить не только глупо, а еще и не прилично..
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16.11.2021 15:23 Ответить
Це офіційна заява державної служби і в цьому випадку я їм вірю. Я вболівав в свій час за Савченко, так само як і за Саакашвілі, коли він «продав» себе Порошенко як реформатора, а виявилось, що він аферист, провокатор і зрадник. Ще і спілкування з грузинами трішки відкрило очі.Що він зробив для держави Україна, окрім провокацій?) так що передай там свому босу Серьйоже (такому ж до речі шахраю), що всім відверто срати на долю цього грузинського афериста.
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16.11.2021 15:33 Ответить
Миша может опять крушить мебель.
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16.11.2021 15:45 Ответить
дали ему банку варенья и моторчик заработал
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16.11.2021 15:47 Ответить
"Состояние здоровья пациента стабильное. Основные жизненные показатели - артериальное давление, пульс, дыхание, сатурация в пределах нормы. Также в рамках нормы основные лабораторные показатели"

А где частота вращения пропеллера и создаваемая им тяга?
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16.11.2021 15:47 Ответить
"Полет" нормальный, бортовые системы функционируют в тюремном режиме.
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16.11.2021 15:49 Ответить
А мы-то ***** как волновались.
Катались по полу, бились в истериках.
Но обошлось, слава Карлссону.
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16.11.2021 16:14 Ответить
головне що падла горлопанська - сидить у тюрьмі ані виступає по ТВ зі своїми дебільними кричалками.
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16.11.2021 16:16 Ответить
бролейром вошёл в голодовку ..бройлером в квадрате и выйдет..понтовик..
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16.11.2021 16:20 Ответить
вертухаи никогда не брешут.
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16.11.2021 16:36 Ответить
Чи можна вірити тюремникам? Можна. Бо вони не візьмуть на себе вбивство через ненадання допомоги особі, яку знають по закордонам. Побрехеньки про крававую рвоту - це як рідна сестра крававой хунти. Насправді, ще жоден політик не здох, коли обіцяв. Аж сумно, що за недрайвові голо дівки...
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16.11.2021 16:38 Ответить
100% брешут. Потом просто констатируют смерть. Не может быть все в норме за такой период голодовки. Еслим так все в норме, что же вы к нему никого не пускаете?
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16.11.2021 16:55 Ответить
я вам верю. ниже видео подтверждения. он очень слаб. крайне
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16.11.2021 17:43 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=1061505497963689&t=147
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16.11.2021 17:47 Ответить
Тому що він зек.
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16.11.2021 17:59 Ответить
сказал что все реформировал, а сам норовит в частную больничку слинять с реформированной
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16.11.2021 20:29 Ответить
Давно не слышно Лизы ясько. Она его всё ещё любит? Или просто отдыхает после выполненого задания от д'ерьмака по выманиванию Михуила из Украины, шоб не начал орать 'Зеля барига'!
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16.11.2021 22:20 Ответить
 
 