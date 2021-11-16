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Задержан администратор дома престарелых в Днепре, где ночью погибли пять женщин, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Задержан администратор дома престарелых в Днепре, где ночью погибли пять женщин, - полиция

Полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где погибли пять женщин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области в фейсбуке.

По предварительной информации, они могли умереть в результате отравления угарным газом.

Так, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. В настоящее время тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

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Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.

Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения.

В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Автор: Наталя Джума
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Это что - настоящий крематорий ?
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16.11.2021 15:10 Ответить
нет - это хуже, это дочки с сыночками сдали своих матерей в дом престарелых, где старушки и угорели..
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16.11.2021 15:13 Ответить
Тебе было бы легче, если б они угорели каждая в своем доме, вместе с сыночками и дочками? Тогда с моралью было бы все ок?
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16.11.2021 15:40 Ответить
Стрелочника нашли быстро...
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16.11.2021 15:19 Ответить
В Одесских,харьковских.киевских трагедиях -абсолютно идентично.Администраторки и обслуга.
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16.11.2021 18:10 Ответить
 
 