Задержан администратор дома престарелых в Днепре, где ночью погибли пять женщин, - полиция
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Полиция Днепра задержала администратора дома престарелых, где погибли пять женщин.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Днепропетровской области в фейсбуке.
По предварительной информации, они могли умереть в результате отравления угарным газом.
Так, 16 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет.
"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. В настоящее время тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи – до 8 лет лишения свободы.
Полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения.
В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.
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