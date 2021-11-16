Рада по настоянию ОПЗЖ отказалась принять в целом законопроект о предоставлении судьям ВАКС права привлекать к админответственности за неуважение к суду, - Шабунин

Сегодня в Раде рассматривали законопроект 5490 (от КМУ). Текст на полстраницы об одном – предоставить судьям ВАКС право привлекать к админответственности за неуважение к суду.

Об этом пишет в фейсбуке председатель правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, сообщает Цензор.НЕТ.

"В любом обычном местном суде могут успокоить участника заседания админштрафом - а у ВАКС, с его влиятельными подсудимыми и мажорными адвокатами, такого права нет. Поэтому обвиняемый Крючков позволяет себе прийти пьяным в судебное заседание, другой обвиняемый Журило - делает председательствующей замечание и угрожает судьям ВАКС хамить на каждом заседании. А адвокаты позволяют себе не реагировать на замечания судей, принуждать их, откровенно им хамить, а иногда даже угрожать", - пояснил Шабунин.

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"Уже сегодня законопроект мог быть принят за основу и в целом, как это рекомендовал комитет. Но этому помешали российские миньоны из ОПЗЖ - они единственные выступили против принятия закона в одном чтении. Больше всего против выступал нардеп Нимченко - бывший судья КСУ, требовавший признать неконституционным НАБУ и сейчас требует отменить Антикоррупционный суд, чтобы обвиняемые в топ-коррупции никогда не получили справедливых решений по своим делам. Этим Нимченко и другие "посіпаки" выиграли время обвиняемым, которые и дальше смогут затягивать рассмотрение дел в ВАКС (чтобы подольше не появлялись приговоры)" , – добавил он.