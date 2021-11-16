Миграционный кризис может быть только прикрытием для активных действий России против Украины, - Минобороны Литвы
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Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LRT.
"Искусственно вызванный миграционный кризис, переходящий в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно большие мощности (военные силы, - ред.) на большие расстояния", – сказал министр в интервью LRT.
При этом он отметил, что и Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем семь лет назад, но, по его мнению, "кризис в регионе" возможен.
Анушаускас подчеркнул, что нынешняя ситуация на востоке Украины не позволяет говорить о положительных сдвигах: Россия не отводит свои войска от границы, она не заключила договоренности, которые позволили бы Украине чувствовать себя в большей безопасности.
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По показаниям свидетельницы, причиной убийства стал спор о необходимости вакцинации от коронавируса, начавшийся во время совместного обеда дома у Хожиева, который выступал категорически против прививок. Женщина рассказала, что слышала, как Акмал говорит гостю: "Я вам больше не верю".
Акмал предложил показать Рабати свою комнату, а когда тот встал, набросился на него сзади и начал душить. Свидетельница и еще одна находившаяся там женщина попытались освободить врача, но Хожиев нанес им несколько ударов.
Затем он отправился на кухню, взял оставшуюся после обеда кость и начал колоть ей врача в шею. Свидетельница попыталась вмешаться еще раз, на сей раз успешно - Рабати смог бежать. Но Хожиев догнал его и пустил в дело нож. Вызванные на место полицейские задержали покрытого кровью россиянина.
Как сообщает сайт Spots.ru, россиянин - боец MMA, проведший на ринге четыре боя и победивший в трех из них. Знающие его говорят о проблеме с психикой: его выгнали из двух тренировочных залов из-за вспышек гнева и угроз персоналу.