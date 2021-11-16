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Миграционный кризис может быть только прикрытием для активных действий России против Украины, - Минобороны Литвы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Миграционный кризис может быть только прикрытием для активных действий России против Украины, - Минобороны Литвы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что не исключает возможности того, что миграционный кризис на границе Беларуси с Евросоюзом может быть прикрытием для активных действий России против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное телерадиовещание LRT.

"Искусственно вызванный миграционный кризис, переходящий в гуманитарный, может быть лишь прикрытием для активных действий против Украины. Мы этим очень обеспокоены, потому что Россия продемонстрировала свою способность быстро перемещать достаточно большие мощности (военные силы, - ред.) на большие расстояния", – сказал министр в интервью LRT.

При этом он отметил, что и Украина сейчас гораздо лучше подготовлена, чем семь лет назад, но, по его мнению, "кризис в регионе" возможен.

Анушаускас подчеркнул, что нынешняя ситуация на востоке Украины не позволяет говорить о положительных сдвигах: Россия не отводит свои войска от границы, она не заключила договоренности, которые позволили бы Украине чувствовать себя в большей безопасности.

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Автор: Анастасія Потіха
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та не, ребятки. война пришла к вам на порог, мы 8й год уже ведем ее.
период обеспокоенности, глубокого сожаления и прочих ни к чему не обязывающих слов, прошел
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16.11.2021 15:35 Ответить
Згоден
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16.11.2021 15:43 Ответить
Росбалт.
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16.11.2021 16:55 Ответить
Арахамия нас всех заверил и напутствовал: не разводите панику, мы всё контролируем... Особенно лично он "контролирует", ночью из ресторана, с Абрамовичем и Давитяном
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16.11.2021 16:15 Ответить
Максим Мирович




«В Финляндии перейдут на четырёхдневную рабочую неделю и шестичасовой рабочий день» - заявила новая премьер-министр , 34-летняя Санна Марин.
В этой новости прекрасно каждое слово. А всего-навсего нужно было 80 лет назад дать пи@дюлей совкам в финских лесах.

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16.11.2021 16:17 Ответить
Путин хочет такую войну, как в Крыму, когда все войска Украины сдавались без боя, а население встречало танцами и плясками, но не хочет такую войну, как под Донецким аэропортом и в Дебальцево с огромными потерями и яростным сопротивлением обороняющихся. Это факт из которого нам и надо исходить. Враг не хочет повторения Дебальцева и будет разваливать нас изнутри, в этом его главная стратегия.
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16.11.2021 16:39 Ответить
И шо делать? Может на совесть надавить.
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16.11.2021 16:47 Ответить
Дополнение к сказанному: кровавые маньяки, такие , как Путин, помнят только поротой задницей.
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16.11.2021 16:50 Ответить
На Гуаме после спора о вакцинации российский боец ММА убил врача



На принадлежащем США тихоокеанском острове Гуам арестован гражданин России Акмал Хожиев. Он подозревается в жестоком убийстве своего знакомого - врача Мирана Рабати. Задержанный признался в содеянном.

По показаниям свидетельницы, причиной убийства стал спор о необходимости вакцинации от коронавируса, начавшийся во время совместного обеда дома у Хожиева, который выступал категорически против прививок. Женщина рассказала, что слышала, как Акмал говорит гостю: "Я вам больше не верю".

Акмал предложил показать Рабати свою комнату, а когда тот встал, набросился на него сзади и начал душить. Свидетельница и еще одна находившаяся там женщина попытались освободить врача, но Хожиев нанес им несколько ударов.





Затем он отправился на кухню, взял оставшуюся после обеда кость и начал колоть ей врача в шею. Свидетельница попыталась вмешаться еще раз, на сей раз успешно - Рабати смог бежать. Но Хожиев догнал его и пустил в дело нож. Вызванные на место полицейские задержали покрытого кровью россиянина.

Как сообщает сайт Spots.ru, россиянин - боец MMA, проведший на ринге четыре боя и победивший в трех из них. Знающие его говорят о проблеме с психикой: его выгнали из двух тренировочных залов из-за вспышек гнева и угроз персоналу.
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16.11.2021 17:48 Ответить
 
 