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Новости Политика Украины
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ВР (28721) ВСК (440) ЧВК Вагнера (1280) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1688) Костенко Роман (133)

Нардеп "Голоса" Костенко: Чтобы узнать, кто дал команду остановить спецоперацию по "вагнеровцам", достаточно опросить Ермака с применением полиграфа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп

Украинские спецслужбы в течение всего периода осуществления спецоперации по "вагнеровцам" проверяли, не стало ли известно о ней российской стороне. До срыва спецоперации такой информации не было. Временная следственная комиссия (ВСК) ВР знает об этом.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в фейсбуке написал нардеп "Голоса", Секретарь Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник Службы безопасности Украины Роман Костенко.

"После "пустого" отчета ВСК по делу "вагнеровцев" хочется пролить свет на некоторые детали. Разведчики, планировавшие и проводившие спецоперацию, не получали никаких сведений и сигналов, что об операции знают в ФСБ РФ или КГБ РБ. Такие спецоперации не проводятся без 100% уверенности, что враг о них не знает", – заявил политик.

"Мне известно о том, что наши спецслужбы в течение всего периода осуществления спецоперации проверяли, не стало ли известно о ней российской стороне, потому что от этого зависел ее результат и безопасность ее участников. И до самого срыва спецоперации такой информации не было. ВСК знает об этом!" " – подчеркнул он.

"Известно также и то, что руководством ГУР МОУ рассматривался лишь один вариант задержания наемников – посадка самолета в Украине. Альтернативных вариантов не было. Другие сценарии рассматривались на уровне разговоров за чашкой кофе", – пояснил парламентарий.

"Для того чтобы окончательный отчет ВСК был наполнен конкретикой и мы узнали, кто дал команду остановить спецоперацию, достаточно опросить руководителя ОП Ермака с применением полиграфа", - резюмировал Костенко.

Также смотрите: Кроме Бурбы, ВСК не допросила ни одного участника заседания в кабинете президента. Расследование проводилось, чтобы скрыть правду, - Бутусов о деле "вагнеровцев". ВИДЕО

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

15 ноября 2021 года Временная следственная комиссия ВР представила отчет по расследованию срыва спецоперации по задержанию боевиков ППК "Вагнер": "Операцию по "вагнеровцам" проводило ГУР МО. Кто ее отменил - неизвестно, но точно не Зеленский".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+11
нашо когось допитувати
-Зенелох сам росповідав ,що дзвонив Лукашенці та розповів йому
Є інтервю
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16.11.2021 15:41
+10
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16.11.2021 16:06
+9
а лучше - допросить ермака с применением паяльника
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16.11.2021 16:26
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Всего лишь.Так не по приколу.
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16.11.2021 15:38 Ответить
нашо когось допитувати
-Зенелох сам росповідав ,що дзвонив Лукашенці та розповів йому
Є інтервю
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16.11.2021 15:41 Ответить
Для предателя - ТА-57 лучше подойдёт.
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16.11.2021 15:41 Ответить
Із застосуванням незалежних експертів.
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16.11.2021 15:48 Ответить
Хороша ідея!
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16.11.2021 15:49 Ответить
Операцию и не надо было отменять - ее просто "отложили" на 3 дня и слили информацию. А дальше фсб и лукашенко уже знали, что делать.
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16.11.2021 15:53 Ответить
Бредятина.
Полиграф можно обмануть.
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16.11.2021 16:05 Ответить
А такой?
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16.11.2021 17:50 Ответить
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16.11.2021 16:06 Ответить
С применением электропроводов к мошонке,а не полиграфа.
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16.11.2021 16:06 Ответить
А-ха-ха-ха, розсмішили! На поліграфі їх зібрались провіряти! Та "слуги & Co" вже так навчились брехати, що їм ніякий поліграф не страшний. Для них брехати як дихати -- фізіологічний процес.
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16.11.2021 16:09 Ответить
вы, наверное, полиграф не проходили - это и есть физиологический процесс, нужен только хороший оператор этого процесса..., если ермак сможет его пройти, значит у него есть спец подготовка, а откуда она у него, это вопрос...
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16.11.2021 16:14 Ответить
Источник: опрос соцгруппы "Рейтинг", проведенный 10-13 ноября (РЕЙТИНГ завжди був наближеным до ПР читаємо Разумкова плюс)

Дословно: "Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,1% проголосовали бы за В.Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

13,3% поддержали бы П.Порошенко, 10,7% - Ю.Тимошенко, 9,2% - Ю.Бойко, 8,3% - Д.Разумкова, 7,0% - Е.Мураева, 6,9% - И.Смешко, 6,1% - В.Гройсмана, 3,3% - А.Ляшко. Рейтинги других кандидатов - менее 3%.

Детали: Кроме того, в возможных случаях второго тура президентских выборов Зеленский победил во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентамиВ паре Зеленский-Тимошенко - 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко - 62% против 38%
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16.11.2021 16:10 Ответить
Правий Чорновіл -головне не різниця у даному випадку 18 відсотків між Порохом та вовою, а те, У СКІЛЬКИ РАЗІВ ВОНА ЗМЕНШИЛАСЯ Й ХТО ВІДДАСТЬ ВОВІ СЕРЕД НАСТУПНИХ ПО РЕЙТИНГУ !
була різниця між 73 та 15 а зараз між 59та 41 ,тобто 58 зараз проти 18 зараз - більше ніж у три рази!
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16.11.2021 16:16 Ответить
шта ? кто это там такой умный ??? каво это там на полиграф???
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16.11.2021 16:14 Ответить
Маркс, єнгельс и вона лені
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16.11.2021 20:32 Ответить
Вова Ленин.
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16.11.2021 20:34 Ответить
Если "спец" на полиграфе будет от СН, то грош цена такому опросу.
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16.11.2021 16:16 Ответить
буде умовний пальчевський
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16.11.2021 16:28 Ответить
никто ничего не слышал, никто ничего не сказал, никто ничего не знает. И так во всем и главное, никто не будет отвечать. Просто балаган.
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16.11.2021 16:18 Ответить
Треба спостерігати, хто поїде до Канади у складі делегації від України- відомо, що збирається ПОРОХ з ЄЛІСЄЄВИМ (чи не завадить їм ЄРМАК?) й відомо що Рєзніков з делегацією від МО -СЛІДКУЙМО ЗА КОЗИРЕМ ... Він тільки-но закінчує вояж з Кулебою по США та Європі,
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16.11.2021 16:19 Ответить
а лучше - допросить ермака с применением паяльника
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16.11.2021 16:26 Ответить
Ті шо, садист??? Яйца в тиски-будет достаточно.
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16.11.2021 16:46 Ответить
Можно комбинировать
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16.11.2021 17:51 Ответить
Достатньо продемонструвати тиски і поклацати плоскогубцями.
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16.11.2021 18:36 Ответить
Горячий паяльник или утюг,действуют лучше полиграфа.
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16.11.2021 17:47 Ответить
Єрмак-це кремлівський щур! Як і Татаров!
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16.11.2021 20:16 Ответить
А шо вы думаете шо полиграфиста прикупить нельзя? Все зависит от суммы.
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16.11.2021 20:35 Ответить
Во-первых Костенко надо определиться операцию отменили или слили. Во-вторых очевидно, что команду на перенос вылета дал Бурба. Вопрос кто дал приказ Бурбе дать такую команду?
Для того чтобы это узнать не нужен ни Ермак, ни полиграф, достаточно просто спросить Бурбу.
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16.11.2021 22:26 Ответить
 
 