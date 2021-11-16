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Кличко (4510) Черненко (100)

Торопясь принять закон о столице, власть закапывает себя еще глубже, - Черненко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Торопясь принять закон о столице, власть закапывает себя еще глубже, - Черненко

На Банковой уже даже не делают вид, что новый закон о столице – для киевлян, а не против Кличко.

И тем самым власть закапывает себя еще глубже. Об этом заявил народный депутат VIII созыва, экс-глава Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

"Похоже, на Банковой приняли решение даже не делать вид, что этот закон для киевлян, а не против Кличко. Сейчас начинает появляться информация, что законопроект 2143-3 "О городе Киеве – столице Украины" могут поставить на голосование уже на текущей или следующей пленарной неделе, хотя ранее "слуги" обещали рассматривать его уже после принятия Закона о местных государственных администрациях, чтобы придать процессу узурпации любое логическое обоснование. Мне чем дальше, тем труднее понять логику правящей партии. На фоне всеобщего падения рейтинга Зеленского и СН (а в Киеве этот рейтинг и так ниже среднего по стране) они делают все, чтобы закопать себя еще глубже. Какие-либо соцопросы и фокус-группы показывают, что киевляне не воспринимают такое волюнтаристское ограничение полномочий избранного городского головы", - отметил Черненко.

Он предполагает, что власти спешат из-за утечки информации о негативном заключении Венецианской комиссии по этому законопроекту. "Почему такая спешка? Возможно, она объясняется утечкой информации из Венецианской комиссии, которая сейчас готовит "разгромные" выводы проекта от "слуг". Чтобы тогда, когда эти выводы будут обнародованы, закон уже вступит в силу и любые апелляции к "венецианке" потеряли смысл", - считает Черненко.

Эксперт напоминает, что в октябре Виталий Кличко направил законопроект о столице на рассмотрение Венецианской комиссии. Источники в Венецианской комиссии сообщили, что на экспертном уровне началась проработка этого документа. Помощники докладчика по этому вопросу уже во время всеобщего обзора обнаружили целый ряд системных несогласованностей в законопроекте. Только список замечаний, без аналитического обоснования и постатейного анализа, достигает нескольких страниц.

"Выборы в Киеве не скоро. Даже выборы в райсоветы, если законопроект будет принят, можно отсрочить до 2025 года. А получить доступ к столичным ресурсам хочется уже сейчас. Так же, как хочется ослабить любого политического соперника. В данном случае – киевского мэра Кличко", - объясняет действия властей эксперт.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
ЗЕбилы хер сломаете об Киев хорошо подумайте
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16.11.2021 15:48
+4
Зі злочинними монобільшістю скрізь треба закінчувати. Вже видно, що це до нічого хорошого не привело.
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16.11.2021 15:52
+2
100%
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16.11.2021 15:50
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Закон про Столицю создавал Омельченко под себя. Он действительно сделал много для Киева - к примеру дорогу Протасов Яр , развязки около Байкового.
с тех пор ни один мэр НИКАКИХ ПУТНЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ в Киеве не сделал .

Киев просто задыхается от пробок и некомпетентности в транспортных решениях . Учиться в европейские столицы решать подобные задачи ехать они не хотят - бо языков не знают
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16.11.2021 15:45 Ответить
не сравнивайте количество понаехавших в Киеве и европейских столицах. А каждый понаехавший кроме выводка тянет и 2-3 машины в город...
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16.11.2021 15:55 Ответить
Тот бардак , который твориться на дорогах , не понаехавшие создают , а безграмотные чиновники .
транспортные потоки имеют закономерности и есть правила . Если где-то пережимает поток- образуются длинные пробки
к примеру РАЗВЯЗКА НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ - ощущение какой-то коммунальной квартиры , а не современной трассы
И УВЕРЕНА , что никто не рисует эту развязку - ни над дорогами, ни под землей. Бо чиновники заняты своими проблемами и на киевлян им плевать
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16.11.2021 16:00 Ответить
Тупое животное!
Открой википедию и прочитай, что сделал О ельченко для Киева.
Лично я не способен охарактеризовать это без матюков, там удалось.
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16.11.2021 15:56 Ответить
ага, чего только изуродованный Глобусом Крещатик стоит... Sophia-Maria Duglass видимо засиделась в Словакиии или где-то там...
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16.11.2021 15:58 Ответить
Да , Майдан на московские деньги Гарик Карагодский угробил , и Парцзаладзе своими квадратами подземными внёс мацкрвский акцент .
Но много дорог Омеля нормально развязал
Потому первое лицо города должно быть - строителем
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16.11.2021 16:04 Ответить
и 2 человек угробил на своем крузаке... сел?
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16.11.2021 16:31 Ответить
"Но много дорог Омеля нормально развязал" - простите, каких?
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16.11.2021 16:47 Ответить
Вы читать выше умеете ?

Вы наверно не киевлянин или на имеете авто , иначе бы понимали мой верхний коммент
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16.11.2021 17:16 Ответить
Вы ошиблись по отношению ко мне - во всём. Но на мой вопрос, не ответили.
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16.11.2021 17:37 Ответить
Это кто языков не знает? Виталий Кличко, много лет проживший в США и Германии и свободно говорящий, пишущий и читающий на английском и немецком?
Вы бы хоть поинтересовались биографией нашего мэра, прежде чем писать свои глупости.
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16.11.2021 16:37 Ответить
Не Виталий Кличко должен заниматься транспортными решениями в городе , а обученные спецы : как жто делается во все мире
Так что глупости пишите пока Вы
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16.11.2021 17:15 Ответить
ЗЕбилы хер сломаете об Киев хорошо подумайте
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16.11.2021 15:48 Ответить
100%
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16.11.2021 15:50 Ответить
Невже криворогі думають ,що зможуть КИЇВ відбити,згадайте даунбас єнакІЄВСКИЙ.
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16.11.2021 15:51 Ответить
Зі злочинними монобільшістю скрізь треба закінчувати. Вже видно, що це до нічого хорошого не привело.
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16.11.2021 15:52 Ответить
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16.11.2021 15:53 Ответить
у него нет ФАМИЛИИИ..... ЕСТЬ КЛЕЙМО ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ
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16.11.2021 15:58 Ответить
А не ЗЕльцман?
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16.11.2021 16:15 Ответить
Кличку надо "поднимать" Киев и показать этим засранцам кто "из ху ". Да и самим киевлянам надо поднимать жопы...
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16.11.2021 17:18 Ответить
 
 