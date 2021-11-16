"Слуга народа" Арахамия о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Я изначально сказал, что это подонки. Их нужно выгонять отовсюду
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неадекватной реакцию работников "Укрэксимбанка", когда участника нападения на журналистов "Схем" восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова в банке встретили овациями.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.
"Когда я посмотрел видео, сначала подумал, что это какой-то перформанс", – отметил Арахамия и добавил, что для него такое поведение работников банка находится "за пределами понимания".
Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.
Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.
Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.
11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.
Пожалуйста, подождите...
а тут прямой намёк что "Я з самого початку сказав, що це покидьки ".. и назначены они - зеленским))
кума и друга зеленского?))
арахамия перестаралося..
- да за такое и партбилет можно положить на стол!(с)