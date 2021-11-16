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"Слуга народа" Арахамия о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Я изначально сказал, что это подонки. Их нужно выгонять отовсюду

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Арахамия о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке": Я изначально сказал, что это подонки. Их нужно выгонять отовсюду

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неадекватной реакцию работников "Укрэксимбанка", когда участника нападения на журналистов "Схем" восстановленного в должности директора департамента банковской безопасности Игоря Тельбизова в банке встретили овациями.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Когда я посмотрел видео, сначала подумал, что это какой-то перформанс", – отметил Арахамия и добавил, что для него такое поведение работников банка находится "за пределами понимания".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из "Укрэксимбанка" окончательно уволили двух нападавших на журналистов "Схем" - Тельбизова и Осипова, которых восстановили на должностях

Ранее двух нападавших на журналистов возобновили на должностях в "Укрэксимбанке". Одного из них, директора департамента банковской безопасности Укрэксимбанка Игоря Тельбизова, в банке встретили овациями.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 октября журналисты "Схем" пришли на интервью к председателю правления государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру. Ему не понравился один из вопросов, и - и у оператора силой забрали технику и удалили запись, а журналистов пытались не выпускать из кабинета. "Укрэксимбанк" теперь утверждает, что разговор с журналистами всего лишь прервали, да и то потому, что оказалось, что работники СМИ пытались завладеть банковской тайной. Сам Мецгер называет случившееся "провокацией". Дело о препятствовании работе журналистов расследует Офис генпрокурора, также случившееся рассмотрит комитет ВР по вопросам свободы слова.

Позднее "Схемы" смогли восстановить удаленное видео и показали кадры нападения.

Глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление о сложении полномочий на период расследования. Позже набсовет "Укрэксимбанка" отстранил главу правления. 7 октября ему и директору департамента информполитики банка Пикаловувручили подозрения.

11 октября суд отправил Мецгера под ночной домашний арест.

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абизяна вернулась со Штатов вместе с дерьмаком? то-то ее неделю не было слышно....так спокойно было
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16.11.2021 15:56 Ответить
Золотые слова! Желательно и вместе со всеми "слугами"!
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16.11.2021 16:02 Ответить
вечером оно признается что его "слова вырвали из контекста".. все ж таки мецгер - кум клована))
а тут прямой намёк что "Я з самого початку сказав, що це покидьки ".. и назначены они - зеленским))
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16.11.2021 16:06 Ответить
и мецгера - " треба виганяти звідусіль"?
кума и друга зеленского?))
арахамия перестаралося..

- да за такое и партбилет можно положить на стол!(с)
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16.11.2021 16:05 Ответить
у них нет партбилета - есть печать на лбу
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16.11.2021 16:22 Ответить
Поправлю: печать на ОПе.
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16.11.2021 16:31 Ответить
Поклоник китайских комуняк ара хам строит из себя патриота адеквата, поздно, показал свое гнилое нутро.
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16.11.2021 16:45 Ответить
У Арахамии самого честное лицо базарного валютного кидалы.
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16.11.2021 16:54 Ответить
"выйди от сюда бандит" номер два!
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16.11.2021 16:59 Ответить
вот если прочитать только заголовок, то может он журналистов имел ввиду?
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16.11.2021 17:00 Ответить
Вы абсолютно правы. Я именно так и подумал....В статье ни слова, о ком говорит Ара -хламидиоз....
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16.11.2021 17:10 Ответить
 
 