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Новости Политика Украины
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ВР (28721) Арахамия (956) Разумков Дмитрий (1521) Слуга народа (2547)

"Слуга народа" Арахамия о межфракционном объединении Разумкова: В Верховной Раде есть 130 МФО. Это 131-е. Хотите, я в него завтра зайду?

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что нужно подождать, чтобы посмотреть, как будет работать межфракционное депутатское объединение (МФО) "Розумна політика".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

"Пока я увидел, что новый депутат на галерке попал в список прогульщиков Верховной Рады за последний месяц. Почему он прогулял, вы знаете? Где он гулял? На эфирах. Задайте ему вопрос, а почему он прогуливает заседание Верховной Рады. Это его рабочее место. Я вот в прогульщиках всегда. Я уже к этому привык. У меня много работы. Я не успеваю добежать и проголосовать", - отметил нардеп.

Говоря о том, какие могут быть применены санкции в отношении "слуг народа", вошедших в состав МФО Разумкова, Арахамия подчеркнул, что речь не идет о создании политической силы.

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"Хотите - завтра в МФО зайдет 200 депутатов из "слуги народа"? Это будет хороший сигнал? Завтра все напишут заявления и зайдут в это МФО. Если вы хотите, я завтра могу первым написать (заявление о вхождении. – Ред.)", - обратился он к журналистам.

Комментируя информацию о том, что на "слуг народа"-членов МФО "Розумна політика" оказывается давление со стороны властей, Арахамия отметил: "Смотрите, как это все сейчас выглядит. Уже нет хайпа. Когда кого-то выгоняли, снимали с должности - был хайп. Ходили на эфиры и говорили: "Вот мы такие хорошие парни, молодежь, которую власть выгоняет". Это же всегда популярная стратегия. А сейчас нет хайпа. Никто никого не выгоняет. Вы каждый день подходили ко мне и спрашивали: "Будете забирать мандат?". Видите – не забираем. А вот теперь появился новый хайп: какие-то молодчики, как вы говорите, с Банковой кому-то звонят по телефону. Но нет этой волны хайпа. Вот есть 130 МФО (в Верховной Раде. – Ред.) Это 131- е".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Хламідія хоч розуміє, що якби не цей "новий депутат на гальорці ", він би надалі *********** торгував?
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16.11.2021 16:27
+9
Просто тупое абхазское животное
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16.11.2021 16:30
+3
Нехай Арахламідія іде в МФО "Срака".
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16.11.2021 16:33
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Хламідія хоч розуміє, що якби не цей "новий депутат на гальорці ", він би надалі *********** торгував?
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16.11.2021 16:27 Ответить
Просто тупое абхазское животное
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16.11.2021 16:30 Ответить
хочет чтобы в него кто-то зашел фу
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16.11.2021 17:42 Ответить
Нехай Арахламідія іде в МФО "Срака".
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16.11.2021 16:33 Ответить
Дивні зебобики, замість того аби подякувати Розумкову і відпустити на вільні хліби, тим самим не піднімаючи його рейтинг, вони почали травлю.
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16.11.2021 16:34 Ответить
Павианы против бабуинов в обезьяннике Коломойского.
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16.11.2021 16:37 Ответить
На з'їзді Слуги народу зі складу партії була виключена депутатка Ольга Коваль. Причиною цьому стали зв'язки з екс-спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Про це кореспонденту LIGA.net повідомили три джерела в керівництві партії.
«Олю Коваль виключили з політради за зв'язки з Разумковим», - розповів один з них.
Уточнюється, що Коваль нещодавно вступила в міжфракційне об'єднання розумна політика. Його створив Разумков і планує будувати партію на основі цього МФО. Зараз Коваль залишається членом фракції Слуги народу, вона пройшла в Раду під 57 номером у списку.
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16.11.2021 16:39 Ответить
Самоуверенная абизянка.
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16.11.2021 16:40 Ответить
Задайте ему вопрос, а почему он прогуливает заседание Верховной Рады. Это его рабочее место. Я вот в прогульщиках всегда. Я уже к этому привык. У меня много работы. Я не успеваю добежать и проголосовать", - отметил нардеп.

Нихрена себе хламидия отмазался...
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16.11.2021 17:03 Ответить
Погане діло, що не встигає добігти. Це вже дуже швидка "швидка Настя".
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16.11.2021 17:26 Ответить
Хламидия, я хочу чтобы ты нахрен вышел из Рады и поехал в свою родную Абхазию.
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16.11.2021 17:09 Ответить
здается мне что после того как вся эта вакханалия закончится абизяну нужно лишить непонятно кем выданного украинского гражданства...
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16.11.2021 17:45 Ответить
Так мило ОПУСКАВ Арахамию и всю ЗЕшваль на Свободі Слова у Пинчука ведучий Карп"як та з ним Турчинов з Рахманіним, Гройсманом та Клімкіним
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16.11.2021 17:34 Ответить
Обезьяна, лучше напиши заяву про выход из ВР.
Пока не вынесли
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16.11.2021 18:20 Ответить
ну если это такое никчемное мфо, зачем так нервничать и переживать?
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16.11.2021 18:33 Ответить
 
 