С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет 20 грн: Для владельцев карты киевлянина - 12 грн
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В столице с 1 января повысят стоимость проезда в общественном транспорте.
Об этом в Telegram сообщает пресс-служба КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Столица вынуждена повысить стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте, чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров", – говорится в сообщении.
Так, одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета.
В случае оплаты проезда с использованием карты киевлянина стоимость поездки составит 12 грн независимо от количества поездок (при отсутствии льгот).
Для пассажиров, покупающих поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки составит от 15 грн (при покупке 50 поездок) до 20 грн (при покупке 1-9 поездок).
В то же время остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками. Одна поездка обойдется от 14,20 грн в зависимости от типа проездного.
В обращении остаются проездные билеты, которые используются с момента активации: на 24 часа, 48 и 72 часа.
"Город сохраняет льготы для всех социально-уязвимых категорий населения. Сейчас киевляне имеют возможность приобрести заранее поездки по цене 6,50 грн и некоторое время пользоваться транспортом по старым ценам. По процедуре повышения тарифов сегодня начнутся общественные обсуждения в формате электронных консультаций, которые продлятся 15 дней", - говорится в сообщении.
Установить новые тарифы планируется с 01.01.2022 года.
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Скоро тільки бюрократи і їздитимуть в громадському транспорті
Бо на усе ціни ростуть стрімно , а підняття доходів на 10% - уже , як велике досягнення
Кернес здох, а таке враження що це він такі маразматичні рішення в Київі приймає.
Питання - Зе клоуни режисують Третій Майдан на замовлення Московії ?
В Париже 1,9 Евро (на 90 минут поездки)
В Берлине 2 Евро (на три остановки)
Скоро и Киев подтянется!
Только между транспортом Парижа и киевским транспортом, есть большая разница но это такое дело.
Мелочи, так сказать.
Хто голосував за клоуна - по 20 грн
Особливо упороті - по 100 грн
Як криворіжський акторішка енергійно риє собі могилу, диву даєшься.
у нас одна дура ездила на работу на академгородок с Троещины. так ей еще надо было пилять 10 минут пешком от метро до работы. На дорогу уходило 4 часа, добиралась 3 видами транспорта. За минималку главспеца в 2600 грн.
Но она-то просто была дура, а тебе это зачем?
2 ч. ·
На добраніч! Це мабуть краще за сьогодні. Автор Дмитрий Коваленко. ))
За тиждень як раз наїздиш на 200грн
Хай щастить!!