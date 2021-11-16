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Новости Политика Украины
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Беларусь (7521) Госпогранслужба (5395) граница (4730) мигранты (950) ГПСУ (165) Демченко Андрей (132)

Украина ужесточает охрану границы с Беларусью: задействовано около 8,5 тыс. человек и авиационные подразделения ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина ужесточает охрану границы с Беларусью: задействовано около 8,5 тыс. человек и авиационные подразделения ГПСУ

Україна у разі необхідності готова посилити охорону кордону з Білоруссю за допомогою тероборони та громадських формувань. На сьгодні білорусько-український кордон охороняють близько 8,5 тисячі осіб.

Об этом заявил 16 ноября пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Усиление границы происходит. Задействовано около 8,5 тысячи человек. Три тысячи – это пограничники. Остальное - нацгвардейцы и полицейские. Наша задача на данный момент – увеличение пограничных нарядов, чтобы мы могли четко отследить ситуацию на границе. Задействованы также авиационные подразделения ГПСУ для отслеживания возможного потока мигрантов в сторону Украины", – сказал Демченко.

Он сообщил, что определены места, где возможны скопления мигрантов. По его словам, на границе с Беларусью местность болотистая, это помешает свободно передвигаться.

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Демченко добавил, что взаимодействие с органами местных властей происходит постоянно. Это касается сотрудничества с территориальной обороной, общественными формированиями, которые могут помогать пограничникам. Это резервы, которые при необходимости будут задействованы. "Они максимально мобильны для того, чтобы выйти на любой участок границы", - сказал он.

В свою очередь, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун отметил, что сейчас "момент истины – удержится ли Польша, или нет. Это разведка боем".

По его мнению, на накопление мигрантов на границах стран ЕС с Беларусью вовремя не было реакции международного сообщества. "Все понимали, что это накопление должно когда-то прорвать. И если поляки дадут слабость, это будет чрезвычайная проблема", - заметил он, добавив, что "никто не остановится и будет дальше давить на ЕС и НАТО".

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По словам генерал-майора запаса, ситуация на границе с Беларусью – это и оттягивание значительных украинских сил на белорусскую границу. "Мы теперь вынуждены держать значительную группировку на границе с Беларусью, чтобы выдержать гипотетическое нашествие. Это один из маневров, чтобы отвлечь внимание от восточных границ Украины. И чтобы внимание ЕС и НАТО было сосредоточено на границах ЕС", – добавил военный.

По его мнению, ситуация напряженная и нуждается в реакции международного сообщества.

Как сообщалось, мигранты со стороны Беларуси 16 ноября начали штурмовать польскую границу в районе пункта пропуска "Брузги-Кузница".

В настоящее время непосредственно на польско-белорусской границе находятся 3-4 тысячи мигрантов, всего в Беларуси - до 20 тысяч.
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Топ комментарии
+2
Реально вважаєте, що нашим контрабандистам стояли на перешкоді наші прикордонники, а не румуни, поляки, угорці?
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16.11.2021 17:09
+2
БілоруSSі вже нема -
там вже "руSSькая зима"
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16.11.2021 17:11
+1
Плетуть мокроступи, щоб через болота пробратися в омріяну біженцями всього світу Україну.
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16.11.2021 17:11
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А контрабандисты на западной границе теперь заработают на полную мощность.
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16.11.2021 17:07 Ответить
Реально вважаєте, що нашим контрабандистам стояли на перешкоді наші прикордонники, а не румуни, поляки, угорці?
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16.11.2021 17:09 Ответить
деньги любят тишину
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16.11.2021 22:24 Ответить
В Білорусі 20 тис арабосябрів, 3-4 тис на кордоні, що роблять інші?
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16.11.2021 17:08 Ответить
Плетуть мокроступи, щоб через болота пробратися в омріяну біженцями всього світу Україну.
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16.11.2021 17:11 Ответить
Мокроступи це Волинь, через Рівне по пісчаному лісі можна машиною проїхати, я там впереш в житті гриби на машині збирав, так і їхав слоном по лісу.
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16.11.2021 17:12 Ответить
Сейчас подмерзает, по болотам можно будет пройти. Опять же в клюкве много витаминов.
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16.11.2021 21:26 Ответить
Скільки викинути бабла на міфічні загрози, що араби втратять розум і валом полізуть у дюже багату УКраїну будучи в 5 кроках від омріяного ЄС.
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16.11.2021 17:09 Ответить
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16.11.2021 17:11 Ответить
а если им скажут что тут граница с Германией ближе, и они попрут, в впопыхах готовится?
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16.11.2021 17:12 Ответить
БілоруSSі вже нема -
там вже "руSSькая зима"
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16.11.2021 17:11 Ответить
шутка?)) 73% выбрали как куйло приказало точно не в Беларуси..
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16.11.2021 22:31 Ответить
Может хоть сетку натяните, или колючую проволоку
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16.11.2021 17:29 Ответить
Якщо прорвуться в Україну, то може й собі два-три раба на хазяйстві не були б зайвими?
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16.11.2021 17:33 Ответить
мої два раба недавно впали, разом с парашутами ...
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16.11.2021 18:05 Ответить
"Сусанінів" з місцевих задіяли б з відповідною оплатою і преміальними.
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16.11.2021 18:03 Ответить
Значит 100000 российских военныхмы не видим и не усиливаем границу, а 3000 вонючих арабов нас напугали? Тем более, что они сюда и не дойдут пока их "колхозник" сюда не привезет
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16.11.2021 21:29 Ответить
Какая погранслужба!?? Там массовые увольнения, служить некому. В управлениях одни жены и любовницы... Вот берите их вместе с недоофицерами и валите охранять кордон)
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16.11.2021 21:38 Ответить
А Зеленьськый Рыгоравычу уже подзвоныв?
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16.11.2021 21:53 Ответить
Придністров'я, Крим, Донбас та ще сотні км з Білорусь - попробуйте відбитись без допомоги
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16.11.2021 22:31 Ответить
 
 