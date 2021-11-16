В результате обстрела со стороны войск РФ ранен украинский воин, с начала суток оккупанты 8 раз открывали огонь на Донбассе, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток на Донбассе 8 раз открывали огонь, ранения получил один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Причепиловки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Новотошкивского войска РФ трижды открывали огонь, применяя артиллерию калибра 152 мм, гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Недалеко от Травневого оккупанты обстреляли позиции украинских воинов из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Позиции возле Новозвановки попали под обстрел из калибра артиллерии 122 мм.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказана к медицинской помощи и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.