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Россия усиливает свои военные позиции вблизи наших границ для давления на Украину, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия усиливает свои военные позиции вблизи наших границ для давления на Украину, - Кулеба

В Москве применяют широкий спектр мер, чтобы дестабилизировать Европу, в частности, искусственно созданный миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси и недавнее наращивание войск у границы Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.

"Мы считаем, что использование мигрантов против Беларуси, ситуация вокруг Северного потока-2, кампании по дезинформации, военное наращивание Россией (на границе с Украиной. – Ред.) – это часть более широкой картины (гибридных атак на Европу. – ред.)", – сказал Кулеба.

Глава МИД убежден, что РФ усиливает свои военные позиции у границы государства ради создания давления на Украину.

"То, что мы сейчас имеем – это инфраструктура, созданная для большого количества войск и большого количества военной техники, которую можно развернуть против Украины или использовать как рычаг влияния", - отметил Кулеба.

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Кулеба добавил, что союзники Украины готовы на военное сотрудничество с Украиной и на санкционные меры по противодействию России.

"Мы знаем, что может сделать каждый партнер. Некоторые могут работать с нами на военном треке. Другие желают действовать через экономические меры. Кто-то может делать только политические заявления. Важно объединить все эти элементы вместе, и исходя из возможностей и политической готовности", каждого партнера, внести свой вклад", - сказал Кулеба.

Министр иностранных дел обобщил, "все, что может укрепить способность Украины защищаться и демотивировать Россию от того, чтобы прибегнуть к военным действиям, рассматривается".
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Наверное не для давления, а для наступления.
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16.11.2021 17:53 Ответить
Або для тиску, або для нападу.
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16.11.2021 19:29 Ответить
Для наступления у РФ нет достаточньіх сил. Только применение тактического ЯО дает шанс россиянам на успешное наступление.
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16.11.2021 20:01 Ответить
Розраховувати треба не на партнерів, а виключно на свої сили.
На створення протитанкових перешкод, мережі численних мобільних озброєних груп, на підготовку о/с таких груп, створення закладок зброї і продовольства і т.д.
Але якщо власного народу боїшся більше, ніж хуjла, тоді сидиш і скиглиш.
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16.11.2021 18:00 Ответить
зебіли бояться озброювати народ,
і фуйло про це теж знає...
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16.11.2021 18:08 Ответить
Так зеля и ***** близнецы братья, ссут своего народа, какое на фиг оружие?
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16.11.2021 18:18 Ответить
Непогано було б організувати нарассіі кілька терактів з масовими жертвами, і загострити військовий конфлікт у Чечні.
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16.11.2021 18:16 Ответить
Чечня не вариант, там Кадырову всех прижали, а теракты на масковии тоже не вариант, населению не привыкать, рязанский сахарок спокойно прошел, никто и не дернулся.
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16.11.2021 18:23 Ответить
Ага, лапті й самі можуть таке організувати, щоб мати привід. Якби не підтримка України США, Британією, та ЄС, то ботексний би давно такі провокації влаштував, досвід має іще із 2000 року.
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16.11.2021 22:22 Ответить
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16.11.2021 18:23 Ответить
Если давить на виноград, получится вино, который может стать вином.
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16.11.2021 20:05 Ответить
Так посилює чи ні? Уже не знаю кому верить😁
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16.11.2021 20:11 Ответить
Так виходить, що в України, на сьогодні, три важливих і вірних союзника: НАТО, США та Велика Британія. Україні потрібно було 30 років, щоб у цьому переконатися. Бо якби, як Прибалтика, Україна із 1991 року "атрезала па живому" "братскую моськовію", то, гляди, не було б окупації Криму і частини Донбасу, а тисячі молодих хлопців залишилися б живими. Але маємо те, що маємо.
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16.11.2021 22:19 Ответить
 
 