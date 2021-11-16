Россия усиливает свои военные позиции вблизи наших границ для давления на Украину, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Москве применяют широкий спектр мер, чтобы дестабилизировать Европу, в частности, искусственно созданный миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси и недавнее наращивание войск у границы Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times.
"Мы считаем, что использование мигрантов против Беларуси, ситуация вокруг Северного потока-2, кампании по дезинформации, военное наращивание Россией (на границе с Украиной. – Ред.) – это часть более широкой картины (гибридных атак на Европу. – ред.)", – сказал Кулеба.
Глава МИД убежден, что РФ усиливает свои военные позиции у границы государства ради создания давления на Украину.
"То, что мы сейчас имеем – это инфраструктура, созданная для большого количества войск и большого количества военной техники, которую можно развернуть против Украины или использовать как рычаг влияния", - отметил Кулеба.
Кулеба добавил, что союзники Украины готовы на военное сотрудничество с Украиной и на санкционные меры по противодействию России.
"Мы знаем, что может сделать каждый партнер. Некоторые могут работать с нами на военном треке. Другие желают действовать через экономические меры. Кто-то может делать только политические заявления. Важно объединить все эти элементы вместе, и исходя из возможностей и политической готовности", каждого партнера, внести свой вклад", - сказал Кулеба.
Министр иностранных дел обобщил, "все, что может укрепить способность Украины защищаться и демотивировать Россию от того, чтобы прибегнуть к военным действиям, рассматривается".
Пожалуйста, подождите...
На створення протитанкових перешкод, мережі численних мобільних озброєних груп, на підготовку о/с таких груп, створення закладок зброї і продовольства і т.д.
Але якщо власного народу боїшся більше, ніж хуjла, тоді сидиш і скиглиш.
і фуйло про це теж знає...