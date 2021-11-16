Ветеран "Айдара" Татьяна Борисенко нуждается в финансовой помощи для срочной операции. ФОТО

Военный медик, ветеран "Айдара" Татьяна Борисенко нуждается в срочной финансовой помощи для лечения тяжелой болезни.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Украинская ассоциация инвалидов АТО, информирует Цензор.НЕТ.

"Легендарная айдаровка, военный медик Татьяна Борисенко ("Мама Таня") нуждается в нашей помощи. Участница Евромайдана, одна из первых отправилась на Восток добровольцем в батальон АЙДАР защищать нашу независимость. Но тяжелые ранения, пытки в плену привели к болезни и опухоли. Самостоятельно бороться с болезнью ей очень тяжело. Операцию необходимо делать СРОЧНО. Стоимость операции около 200 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Всех неравнодушных просят помочь спасти жизнь "Маме Тане" и собрать средства на операцию.

Счет в Ощадбанке 5167803222762085 Татьяна Борисенко.