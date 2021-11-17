Минфин о выплатах "тысячи Зеленского" вакцинированным: "Ожидаем принятия законопроекта №6297 с поправками в госбюджет-2021"
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Министерство финансов в контексте выплат 1 тыс. грн для вакцинированных граждан ожидает принятия законопроекта №6297 с поправками в государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн до 1,15 трлн грн.
Об этом заявили в пресс-службе Минфина в ответ на вопрос об источниках финансирования инициативы президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы ожидаем принятия в целом законопроекта с изменениями в госбюджет №6297", – заявили в пресс-службе.
Напомним, депутатский законопроект №6297 зарегистрировали представители фракции "Слуга народа" 8 ноября. Согласно пояснительной записке к документу целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.
Депутаты, в частности, предлагают увеличить ожидания от НДС в этом году на 1,9 млрд грн, а также на 975 млн грн – от налога на прибыль предприятий. Следовательно, доходы госбюджета по общему фонду предлагается увеличить на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.
Пожалуйста, подождите...
Яких, *** ще тобі реформ та офшорів не вистачає, юзернейм?
А вот х.юшкі, киздуй в музєй дивитись на мамонтів
ку-шай-те !
не обляпайтесь
Дає штуку з бюджета. Народ купує квитки на " Новорічний Квартал".
Бабулєти виводяться в офшори ЗЄ і служок.
І наче ж і не крали з бюджету, а на 9 лярдіков пожирніють.
Ну і загалом змусити люмпен та маргіналів, які голосували за Віслюка - використовувати ДІЮ
😀 Эти ожидания заканчиваются включением печатного станка...
73% ЗЕ-льоних у нас багато, електрики на всіх вистачить !
Сьогодні у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
https://www.youtube.com/watch?v=dTkqZcRTbZE&ab_channel=PolitekaOnline
https://www.facebook.com/TheRedPillMedia/videos/1548394952200462/
Они уступили свою порцию вакцины, им не нужна больница,
они не отнимают время семейных врачей.