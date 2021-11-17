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вакцина (3815) выплаты (538) Зеленский (16498) Минфин (1541) коронавирус (17041)

Минфин о выплатах "тысячи Зеленского" вакцинированным: "Ожидаем принятия законопроекта №6297 с поправками в госбюджет-2021"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Минфин о выплатах

Министерство финансов в контексте выплат 1 тыс. грн для вакцинированных граждан ожидает принятия законопроекта №6297 с поправками в государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий увеличение доходной части бюджета на 3 млрд грн до 1,15 трлн грн.

Об этом заявили в пресс-службе Минфина в ответ на вопрос об источниках финансирования инициативы президента, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы ожидаем принятия в целом законопроекта с изменениями в госбюджет №6297", – заявили в пресс-службе.

Напомним, депутатский законопроект №6297 зарегистрировали представители фракции "Слуга народа" 8 ноября. Согласно пояснительной записке к документу целью законопроекта является обеспечение социальной поддержки застрахованных лиц в условиях карантинных ограничений и временной остановки работы субъектов хозяйствования, а также стимулирование субъектов хозяйствования и наемных работников к вакцинации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные украинцы смогут получить 1000 грн, - Зеленский. ВИДЕО

Депутаты, в частности, предлагают увеличить ожидания от НДС в этом году на 1,9 млрд грн, а также на 975 млн грн – от налога на прибыль предприятий. Следовательно, доходы госбюджета по общему фонду предлагается увеличить на 3 млрд грн, до 1,024 трлн грн.

Читайте также: Выплата обещанной Зеленским 1 тыс. грн привитым украинцам будет производиться из общего фонда госбюджета, - Шмыгаль
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Топ комментарии
+20
Фактично Шмаркля пообіцяв віртуальну тисячу на індустрію розваг. Не на продукти під час кризи. Не на комунальні платежі під час здорожання. А на підтримку свїх колег по індустрії.
Яких, *** ще тобі реформ та офшорів не вистачає, юзернейм?
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16.11.2021 18:34
+9
Мудрий нарід думав, що тисячу будуть кешем видавати на руки. Хій вам (гнусявим голосом), її можна буде використати тільки через ДІЮ та оплачуючи квітки на Квартал 95 та концерти інш. зелених мародерів. Або в Велюрі за котлеткі…
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16.11.2021 18:37
+5
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16.11.2021 18:47
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фактично Шмаркля пообіцяв віртуальну тисячу на індустрію розваг. Не на продукти під час кризи. Не на комунальні платежі під час здорожання. А на підтримку свїх колег по індустрії.
Яких, *** ще тобі реформ та офшорів не вистачає, юзернейм?
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16.11.2021 18:34 Ответить
А ти думав купиш мяса, хитрий провакцинований гамадріл?
А вот х.юшкі, киздуй в музєй дивитись на мамонтів
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16.11.2021 18:35 Ответить
А чьо на меня Ленин из Горок смотрит. шо я вам плохого сделал?
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16.11.2021 18:45 Ответить
Очі придурошні - видно, куди пішли мухомори Комаровського.
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16.11.2021 18:47 Ответить
Там не мухоморы, там диагноз просматривается, как у Ленина при сифилисе моска.
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16.11.2021 18:56 Ответить
на кино и казино ....

ку-шай-те !
не обляпайтесь
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16.11.2021 18:50 Ответить
Так бы и сказали, что хотят поддержать бизнес , а не простых , обнищалых людей.
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16.11.2021 20:23 Ответить
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16.11.2021 18:34 Ответить
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16.11.2021 18:35 Ответить
Мудрий нарід думав, що тисячу будуть кешем видавати на руки. Хій вам (гнусявим голосом), її можна буде використати тільки через ДІЮ та оплачуючи квітки на Квартал 95 та концерти інш. зелених мародерів. Або в Велюрі за котлеткі…
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16.11.2021 18:37 Ответить
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16.11.2021 20:56 Ответить
Вот вам схема, когда вроде президент и даёт ту несчастную тысячу, но ты ее не потратишь. А она есть.. за неё отчитаются
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16.11.2021 18:46 Ответить
тобто вся ЗЕалкашня тепер не буде вакцинуватися аж до 19 грудня, а потім в канун свят ломанеться вакцинуватися за бутилку. на тобі, вірус *******!
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16.11.2021 18:48 Ответить
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16.11.2021 18:47 Ответить
Ход коньом!
Дає штуку з бюджета. Народ купує квитки на " Новорічний Квартал".
Бабулєти виводяться в офшори ЗЄ і служок.
І наче ж і не крали з бюджету, а на 9 лярдіков пожирніють.
Ну і загалом змусити люмпен та маргіналів, які голосували за Віслюка - використовувати ДІЮ
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16.11.2021 18:51 Ответить
Скандал в СБУ. Фірма росіянина за майже 70 млн грн оновить автопарк спецслужб
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16.11.2021 18:51 Ответить
Коли "братушка" очолює СБУ
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16.11.2021 18:53 Ответить
жучки входять у комплектацію ?
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16.11.2021 19:03 Ответить
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16.11.2021 18:52 Ответить
.... тоді в кіно !
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16.11.2021 19:02 Ответить
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16.11.2021 21:41 Ответить
теперь понятно к чему это. что же там в том законопроекте такого сладкого для бени?
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16.11.2021 18:52 Ответить
пропонують збільшити очікування від ПДВ цього року на 1,9 млрд грн, а також на 975 млн грн - від податку на прибуток Джерело: https://censor.net/ua/n3299849

😀 Эти ожидания заканчиваются включением печатного станка...
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16.11.2021 18:53 Ответить
Рекордных урожаев они не собирали, сырьевая конъюнктура работает против них, а не за них. Так в чем же собака порылась - "Грошедрукувальний верстат працює на всі 100".
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16.11.2021 18:58 Ответить
эти ожидания заканчиваются предложениями от ГНС налогоплательщикам, от которых нельзя отказаться... "купи кирпич!"...
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16.11.2021 20:13 Ответить
1.9 млрд. ПДВ це інфляційний ріст. І він буде закладений у все. Чим вище ціна тим більше ПДВ.
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16.11.2021 20:59 Ответить
"Штука от Зеленского" .. плять , прочитал как "Шутка от Зеленского..."
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16.11.2021 18:54 Ответить
то - Бздур
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16.11.2021 19:01 Ответить
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16.11.2021 21:43 Ответить
нужно просто украинцам выдать эбонитовые палочки -

73% ЗЕ-льоних у нас багато, електрики на всіх вистачить !
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16.11.2021 18:58 Ответить
погроми уже почалися...

Сьогодні у Львівську лікарню швидкої допомоги після скарг на погане самопочуття доправили скандального антивакцинатора Стахіва, за даними видання zaxid.net.
Проте медики не знайшли приводів для його госпіталізації - і тоді у лікарню увірвались антивакцинатори.
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16.11.2021 19:50 Ответить
То є, курва, що?-зеткоїни?
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16.11.2021 20:06 Ответить
Прикол в том что деньги начнут давать только тем кто вакцинируется после 19 декабря.))
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16.11.2021 20:08 Ответить
Да нет. Это давать начнут после 19 декабря.
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16.11.2021 20:27 Ответить
Ну хз, депутат из слуг сказал что только тем кто после 19 декабря.
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16.11.2021 21:07 Ответить
До 19 провакцинируются умные и здравые ЛЮДИ. Дебильню и алкашей заманивают тысячей.
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16.11.2021 23:21 Ответить
Трильон...давай уж квадрильон,зеленгондон...
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16.11.2021 20:10 Ответить
Идёт "уничтожение" природного иммунитета - Якименко
https://www.youtube.com/watch?v=dTkqZcRTbZE&ab_channel=PolitekaOnline
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16.11.2021 20:14 Ответить
Кристиан Терес в Брюсселе о скрытых договорах
https://www.facebook.com/TheRedPillMedia/videos/1548394952200462/
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16.11.2021 20:20 Ответить
Медведя не убили, а шкуру уже поделили. Еще даже не внесли поправки в бюджет, а "величайший" уже раздал тысячи, причем виртуальные, которые никогда не будут воплощены в жизнь. В нашу точно.
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16.11.2021 20:21 Ответить
я еще водительские права получил (а не купил), недавно 2 зуба запломбировал, и квартиру проветриваю. Зеля не хочет мне за каждое такое достижение по штуке насыпать на карту?
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16.11.2021 20:27 Ответить
Тогда невакцинированным надо выплатить 5000.
Они уступили свою порцию вакцины, им не нужна больница,
они не отнимают время семейных врачей.
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16.11.2021 20:55 Ответить
зе!кретин не сообщил какам образом эту штуку смогут использовать например неходящие инвалиды?
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16.11.2021 21:12 Ответить
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16.11.2021 22:20 Ответить
Дебилам купили вакцину, Дебилов с марта приглашают на укол. Дебилам денег пообещали... Но, всё не так! Не так! Не по методичке! В этой стране, что бы не делал, всё будет не так. Передохните пожалуйста...
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16.11.2021 23:18 Ответить
 
 