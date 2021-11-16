Россия планирует превратить Беларусь в военную базу на подобие уже построенной в оккупированном Крыму, - Наев

С 2021 года российское военное присутствие в Беларуси стало расширяться, что повышает военную угрозу для Украины.

Об этом BBC News Украина рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

Угрозы растут, например, в ходе совместных учений Беларуси и России, как было во время учений "Запад-2021".

"Основной опасностью таких учений является создание искусственных или инспирированных конфликтов на украинско-белорусской границе. Другим опасным фактором следует считать имитацию или демонстрацию возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок войск на территории Беларуси", - пояснил Наев.

В украинской армии отмечают стремительную милитаризацию Беларуси.

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"В рамках создания "Союзного государства" Кремль решительно настроен превратить Беларусь в военную базу на подобие уже построенной в оккупированной Автономной Республике Крым", - считает Наев. "Также последние события свидетельствуют, что высшее военно-политическое руководство Беларуси будет продолжать идти на уступки Кремлю по важным для РФ вопросам в обмен на экономические преференции и продолжение своего пребывания у власти", - предполагает генерал.

"Ожидается, что дальнейшая информационная конфронтация Беларуси в Украину будет происходить по указанию из Москвы и может в ближайшей перспективе иметь угрозу реальных провокаций на границе во время последующих совместных учений", - добавляет он.

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Военные не говорят, как именно украинская армия усилила оборону северных регионов из-за перемещения российских войск и ситуации в Беларуси – это закрытая информация.

"Идет постоянное планирование, работа на местности и уточнение задач. В случае увеличения военной угрозы усиливаются все группировки. Так было и весной этого года (Когда РФ перебрасывала войска к границам Украины – Ред.), и во время учений "Запад-2021", - резюмирует Наев.