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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Россия планирует превратить Беларусь в военную базу на подобие уже построенной в оккупированном Крыму, - Наев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россия планирует превратить Беларусь в военную базу на подобие уже построенной в оккупированном Крыму, - Наев

С 2021 года российское военное присутствие в Беларуси стало расширяться, что повышает военную угрозу для Украины.

Об этом BBC News Украина рассказал командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, информирует Цензор.НЕТ.

Угрозы растут, например, в ходе совместных учений Беларуси и России, как было во время учений "Запад-2021".

"Основной опасностью таких учений является создание искусственных или инспирированных конфликтов на украинско-белорусской границе. Другим опасным фактором следует считать имитацию или демонстрацию возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок войск на территории Беларуси", - пояснил Наев.

В украинской армии отмечают стремительную милитаризацию Беларуси.

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"В рамках создания "Союзного государства" Кремль решительно настроен превратить Беларусь в военную базу на подобие уже построенной в оккупированной Автономной Республике Крым", - считает Наев. "Также последние события свидетельствуют, что высшее военно-политическое руководство Беларуси будет продолжать идти на уступки Кремлю по важным для РФ вопросам в обмен на экономические преференции и продолжение своего пребывания у власти", - предполагает генерал.

"Ожидается, что дальнейшая информационная конфронтация Беларуси в Украину будет происходить по указанию из Москвы и может в ближайшей перспективе иметь угрозу реальных провокаций на границе во время последующих совместных учений", - добавляет он.

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Военные не говорят, как именно украинская армия усилила оборону северных регионов из-за перемещения российских войск и ситуации в Беларуси – это закрытая информация.

"Идет постоянное планирование, работа на местности и уточнение задач. В случае увеличения военной угрозы усиливаются все группировки. Так было и весной этого года (Когда РФ перебрасывала войска к границам Украины – Ред.), и во время учений "Запад-2021", - резюмирует Наев.
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Топ комментарии
+6
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16.11.2021 19:22
+3
І вони знову стоять за спінамі женшін дітей...тільки тепер аж близькосхідних...треба визнати кацапи вміють комбінувати...правда не дуже ясно на як довго буде ця гра і який стратегічний замисил того шоу крім сделать нерви...надіюся ця ватага до нас не попри бо з нашою професіонально владою мій сон на дуже спокійний
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16.11.2021 19:25
+3
Меркель веде переговори з лукою. Як тільки ***** наказало, і хоба.
Це теж саме, що нав'язують нам. Вести переговори з республіками. Легітимізація лайна у світі.
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16.11.2021 19:39
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Вже!
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16.11.2021 19:21 Ответить
Вже! З 2018 вже...
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16.11.2021 19:26 Ответить
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16.11.2021 19:22 Ответить
І вони знову стоять за спінамі женшін дітей...тільки тепер аж близькосхідних...треба визнати кацапи вміють комбінувати...правда не дуже ясно на як довго буде ця гра і який стратегічний замисил того шоу крім сделать нерви...надіюся ця ватага до нас не попри бо з нашою професіонально владою мій сон на дуже спокійний
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16.11.2021 19:25 Ответить
Попре. Це і стане привідом для повномасштабного наступу ерефії на Україну. ***** буде "защіщать рускагаварящіх житілєй юга вастока Украіни" п потім зробить там ************ і приєднає до ерефії. Це буде другий Крим. Той самий сценарій. А весь світ буде висловлювати занепокоєння і стурбованість...
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16.11.2021 19:50 Ответить
Меркель веде переговори з лукою. Як тільки ***** наказало, і хоба.
Це теж саме, що нав'язують нам. Вести переговори з республіками. Легітимізація лайна у світі.
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16.11.2021 19:39 Ответить
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16.11.2021 20:26 Ответить
А беларуский народ как пушечное мясо для будущих войн Рашки
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16.11.2021 19:52 Ответить
да , к сожалению, если будут молчать
то и сябры могут стать дешёвой кацапской свининой
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16.11.2021 20:02 Ответить
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16.11.2021 20:23 Ответить
Я все жду когда же наконец подаст свой возмущенный голос белорусская оппозиция, хотя бы из-за бугра!!!!
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16.11.2021 20:50 Ответить
Белорусская оппозиция подаёт свой голос только тогда, когда за это платят. Видимо, пока отмашка не сделана, чеки ещё не выписаны. Как говорил ещё Федор Иванович Шаляпин: "Бесплатно только птички поют!".
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16.11.2021 21:26 Ответить
Ага, только Азаренка и слышно. Наверное ему хорошо платит, выслуживается старательно "а мы идем на север а мы идем на север")
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16.11.2021 22:36 Ответить
Спасибо КЭП!
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16.11.2021 22:35 Ответить
Білоруси - терпіли.
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17.11.2021 07:08 Ответить
 
 