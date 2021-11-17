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Работник Управления патрульной полиции в Луганской области задержан за убийство полицейского в Рубежном, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Работник Управления патрульной полиции в Луганской области задержан за убийство полицейского в Рубежном, - прокуратура

В Луганской области благодаря проведенным безотлагательным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям раскрыто умышленное убийство патрульного полицейского (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.

По данным следствия, к совершению тяжкого преступления причастен работник Управления патрульной полиции в Луганской области, имевший неприязненные отношения с потерпевшим.

В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 ноября 2021 года, по месту несения службы обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и другими телесными повреждениями.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Читайте также: 24-летнего патрульного убили в Рубежном, табельное оружие украли: В городе введена спецоперация
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Топ комментарии
+11
ст. 208 УПК РФ... Це як?
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16.11.2021 20:07
+10
Цезор, а с каких пор у нас УПК РФ стал работать ?
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16.11.2021 20:03
+9
Да, цензор даёт маху со ссылкой на УК РФ...второй раз за день, первый был о раскрытии персональных данных снайперши.
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16.11.2021 20:40
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пожизненное должно быть
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16.11.2021 19:41 Ответить
Мусарская баллада!
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16.11.2021 19:43 Ответить
Бий свій свого, щоб чужий боявся.
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16.11.2021 19:47 Ответить
Какая неожиданность. Удивляюсь как еще ето тело не повесили на какого то бедолагу.
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16.11.2021 19:49 Ответить
По ходу у него терки были не только с жервой
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16.11.2021 19:56 Ответить
наслідки професійної девіації та неналежної організації роботи з особовим складом.
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16.11.2021 20:01 Ответить
Цезор, а с каких пор у нас УПК РФ стал работать ?
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16.11.2021 20:03 Ответить
редактор неправильно похмелился
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16.11.2021 20:39 Ответить
А де ти УПК РФ побачив? Там написано ст 208 КПК України ...
"Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою
1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі "
Хотів "серонуть" та забув штани знять?!
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17.11.2021 06:14 Ответить
Кто-то лажает
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17.11.2021 08:09 Ответить
ст. 208 УПК РФ... Це як?
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16.11.2021 20:07 Ответить
Оце зашквар.
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16.11.2021 20:34 Ответить
Штирлиц (Бутусов) еще никогда не был так близок к провалу
на сайте частенько проскакивает УК РФ -так что не все так однозначно может оказаться ,описочки чисто по Фрейду
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16.11.2021 21:17 Ответить
Кто-то лажает
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17.11.2021 08:10 Ответить
Уголо́вно-процессуа́льный ко́декс Росси́йской Федера́ции (УПК РФ)
Какая то статья ну очень МУТНАЯ!
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17.11.2021 09:40 Ответить
настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. Источник: https://censor.net/ru/n3299860
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16.11.2021 20:11 Ответить
У нас є свій Кримінальний кодекс. Навіщо нам кодекс РФ? Журналісти не читають те, що пишуть.
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16.11.2021 20:11 Ответить
"Мєнтовскіє войни", кацапський пропагандонський вплив, кацапська ментальність, і не дивно, що трапилось якраз там, де повно кацапів. Усі зкацаплені це як виразка на тілі України.
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16.11.2021 20:15 Ответить
Как Рубежанин могу сказать: Это все , что нужно нать о реформе полиции.
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16.11.2021 20:22 Ответить
Статья УК РФ?? Вы серьезно?!?!????
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16.11.2021 20:25 Ответить
Может быть это была честная дуэль ?
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16.11.2021 20:26 Ответить
всегда говорил и говорю - весь беспредел от самих мусоров...они и убивают, и людей похищают и наркотой торгуют....а какие палачи там вырастают в сизо...загляденье...палыч из лугандонской изоляции - бывший мусор кстати например...
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16.11.2021 20:31 Ответить
Да, цензор даёт маху со ссылкой на УК РФ...второй раз за день, первый был о раскрытии персональных данных снайперши.
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16.11.2021 20:40 Ответить
кого они там понабирали в полицию...
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16.11.2021 21:22 Ответить
ст. 208 УПК РФ?????? Елё, гараж!!!!!!!
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17.11.2021 07:39 Ответить
 
 