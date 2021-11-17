Работник Управления патрульной полиции в Луганской области задержан за убийство полицейского в Рубежном, - прокуратура
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В Луганской области благодаря проведенным безотлагательным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям раскрыто умышленное убийство патрульного полицейского (ч. 1 ст. 115 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областную прокуратуру.
По данным следствия, к совершению тяжкого преступления причастен работник Управления патрульной полиции в Луганской области, имевший неприязненные отношения с потерпевшим.
В настоящее время гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения и избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что сегодня, 16 ноября 2021 года, по месту несения службы обнаружено тело 24-летнего патрульного полицейского с огнестрельным ранением и другими телесными повреждениями.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
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"Стаття 208. Затримання уповноваженою службовою особою
1. Уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі "
Хотів "серонуть" та забув штани знять?!
на сайте частенько проскакивает УК РФ -так что не все так однозначно может оказаться ,описочки чисто по Фрейду
Какая то статья ну очень МУТНАЯ!