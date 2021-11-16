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Новости Война в Украине
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Ассоциация Украина-ЕС не предусматривает военный альянс. Будем действовать, как когда РФ захватила Крым, - Боррель

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Ассоциация Украина-ЕС не предусматривает военный альянс. Будем действовать, как когда РФ захватила Крым, - Боррель

У ЕС есть с Украиной Соглашение об ассоциации, но это не предусматривает оборонного альянса. Поэтому в случае обострения ситуации на границах Украина может и далее рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Евросоюза.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, - мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации в Украине. По его словам, ЕС располагает только той информацией относительно текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена ​​украинской и американской сторонами.

Читайте также: Евросоюз обеспокоен передвижением российских войск на границе с Украиной, - Боррель

Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, охватывает широкий круг вопросов, но не предусматривает создания военного союза.

"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", – отметил верховный представитель ЕС.

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Топ комментарии
+59
Ми раді.Переведу з їх мови-нам насрати на Україну.
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16.11.2021 20:13
+53
те есть будем выражать озабоченность.... уроды
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16.11.2021 20:14
+45
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16.11.2021 20:22
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Страница 2 из 2
До останнього козломордого на цій землі. Пора землю очищати від кацапської зарази.
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17.11.2021 14:05 Ответить
Четкий сигнал для *****: если нападешь на Украину, никаких последствий не будет!
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16.11.2021 21:53 Ответить
80 тонн "Джавелинов" Украине - ещё более чёткий сигнал.
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16.11.2021 22:16 Ответить
Я так понимаю, что Боррель к джавелинам никакого отношения не имеет.
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16.11.2021 22:18 Ответить
Боррель теперь сцыттся за бурятов. Гуманист типа.
Или гуманоид ?
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17.11.2021 00:20 Ответить
Зрозуміло. Занепокоєння досягне таких епічних глибин, що вже й не варто буде про нього навіть згадувати.
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16.11.2021 22:12 Ответить
Обеспокоенность будет глубокой, но не глубже желудка.
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17.11.2021 10:32 Ответить
старе недоумкувате чмо...
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16.11.2021 22:19 Ответить
а може фуйло не видав старому пенсії у цьому місяці,
та старий розгнівався і сказав правду?
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16.11.2021 22:22 Ответить
ну хоч правду сказав..
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16.11.2021 22:35 Ответить
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17.11.2021 11:30 Ответить
"Я на свадьбу тебя приглашу,
а на большее ты не рассчитывай"
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16.11.2021 22:38 Ответить
Забавно наблюдати, як москальня тут роздуває "зраду" і ненависть до заходу.
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16.11.2021 23:29 Ответить
Будуть реагувати як на Крим? Тобто ніяк...
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17.11.2021 05:24 Ответить
То есть - НИКАК! (кремлевский пенсионер - акционер СП2!)
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17.11.2021 05:42 Ответить
Это значит нихрена опять делать никто не будет

"...мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе." - это значит выражать обеспокоенность, глубокую, сильную, регулярную... Ой спасибо, ой круто.
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17.11.2021 07:56 Ответить
Якби ти мовчки, мирно віддала сусіду веранду, і не попросила допомоги в поліції, то хто б тобі прийшов воювати? Вони бачать, які наміри в теперішньої влади і чекають від неї того ж результату.
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17.11.2021 13:23 Ответить
Будем действовать, как когда РФ захватила Крым

Проявлять глубокую озабоченность?
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17.11.2021 09:17 Ответить
Таку ж озабоченность, яка була в Києві.
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17.11.2021 13:26 Ответить
А, понятно. Будем действовать по принципу наша хата с краю. Отлично. То, на что мы рассчитывали.
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17.11.2021 09:23 Ответить
Сосите кацапский СП 2,еврошлюхи,на другое не способны.
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17.11.2021 09:23 Ответить
Уже сосём
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17.11.2021 10:43 Ответить
Україна може бути впевнена в політичній, дипломатичній, економічній і фінансовій підтримці з боку Європейського Союзу", - сказав Боррель. Что означает........

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17.11.2021 09:32 Ответить
Тобто ніяк не діяти🤣тільки чергові стурбованості та крайні стурбованості))))🤦‍♂️і це називається союзники по миру в усьому світі???
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17.11.2021 09:36 Ответить
Ещё один дипломатический "успех" величайшего... из-за этого психа-колаборанта на УКраину скоро все махнут рукой... Так ведь он этого и добивается... что потом стать перд х**лом на колени и заглянуть ему в...
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17.11.2021 09:42 Ответить
Тоесть и дальше будут менять будапештский меморандум на газ по 300 $ , лучше же десятый слой черной икры кушать , чем нести обязательства по будапештскому меморанлуму, они даже все и забыли про его вклбчая и так званую типа украинскую власть.
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17.11.2021 09:43 Ответить
Я так розумію. Якщо Євросоюз не буде ефективно підтримувати Україну, то він ризикує значно погіршити свою репутацію у світі з далекосяжними наслідками. Франція і Німеччина це показали наглядно і підмочили своє реноме...
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17.11.2021 10:00 Ответить
У перспективі це може призвести до повного розвалу Євросоюзу...
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17.11.2021 10:02 Ответить
Развалили Украину, развалим и ЕС
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17.11.2021 10:39 Ответить
Очередная проводка от братов
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17.11.2021 10:35 Ответить
А потім будемо таку ж маячню нести коли ***** полізе в країни Балтії та Польщу
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17.11.2021 10:38 Ответить
Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, - мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе. ..................... То есть никак. Крапка...
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17.11.2021 10:48 Ответить
Хіба нам мало, що буде фінансова, економічна і дипломатична підтримка? Треба, щоб вони ще й патрони подавали, чи воювали за наше національне визволення?
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17.11.2021 13:39 Ответить
Будемо діяти, як коли РФ захопила Крим, Это типа мы будем и дальше вызывать озабоченность. Барак Обама тоже так делал(((
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17.11.2021 10:49 Ответить
Это эропейсы так перед пуйлом обосранькались что решили отчитаться?) Ну это и так было понятно, но раньше хоть мину пытались держать и в дипломатию играться. Да понятно что с вас толку. С НАТО такая же история будет. Кто-то будет воевать а кто-то, в Берлине например, озабоченность проявлять. Будущее за региональными оборонными союзами. Азербаджан-Турция и т.д. У нас надежда на тех же турок, прибалтов и поляков + бриты и амеры для поддержки, может шведы каким-то боком. В принципе неплохая компания, но надо работать в этом направлении, а не х сосать как наш лунолики со своей зеленой плесенью. Таланты "барыги" тут как раз пригодились бы.
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17.11.2021 10:58 Ответить
"амеры для поддержки"... без Америки все кого вы перечислили толпа жалких обо*ранцев.
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17.11.2021 12:01 Ответить
Все нормально. Евроассоциация действительно не предусматривает военного союза. Никто кроме нас за Украину воевать не будет. Пора это всем понять, чтобы не питать ненужных иллюзий.
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17.11.2021 11:47 Ответить
А что ж тут нормального. Польша сдерживает эту навалу ублюдков под прицелом луки и путлера, а дребаная ЕС умничает, ничего не делая, ничем не помогая. Кому нужен такой союз? Англия молодец вышла. А нам зачем туда? Украине такая норма не нужна. Лучше быть, как Швеция.
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17.11.2021 16:07 Ответить
Заграница нам поможет
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17.11.2021 11:49 Ответить
Евросоюз сегодня - это большой, разобщенный, бюрократический союз, возглавляемый импотентами и коррупционерами.
В ЕС почти никто не мыслит стратегически, за исключением руководства некоторых стран, одна из которых, кстати, уже покинула ЕС именно из-за вышеперечисленных причин.
Поэтому если ***** удастся прорвать линию обороны ЕС в виде Украины и союзных восточноевропейских стран, которые адекватно расценивают российскую угрозу, все страны Западной Европы будут сметены бурятско-сирийско-ихтамнетной ордой вместе с их продажными руководителями. ЕС падет, как когда-то пала Римская империя, несмотря на то, что имела технологическое преимущество перед варварскими племенами. Орда дойдет до Атлантики, если конечно же в ситуацию не вмешаются США и Британия.
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17.11.2021 11:52 Ответить
Та більшість европейців ще ті повії
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17.11.2021 12:24 Ответить
То есть, этот поц борель дал добро росии на оккупацию Украины.
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17.11.2021 12:45 Ответить
... и с тем же результатом....
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17.11.2021 14:53 Ответить
спасиба канешна. вашы абиспокоеннасти нам были как нильзя кстати.... на нашы абиспакоеннасти можэте тожэ ращщитывать. вскоре....

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17.11.2021 15:24 Ответить
Кто же сомневался, что вы говорящие попугаи, не во что негодящиеся. Против путлера дрожите, как кролики. Ваша "демократия" давно уже сдохла, а коррупция победила. Особенно это видно на примере лгуньи меркель, одним говорит одно, а с другими другое . И никто ей правду в глаза не скажет
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17.11.2021 16:00 Ответить
Будут действовать столь же эффективно - т.е. Жозеп Боррель с коллегами, предварительно облачившись в стильные безупречные английские костюмы, соберутся в уютном холле с камином, облицованном ослепительно белоснежным мрамором, в котором весело потрескивают дубовые поленья, удобно устроятся в глубоких кожаных креслах, потягивая столетний французский коньяк и попыхивая доминиканскими сигарами, безуспешно борясь с послеобеденной дремотой и предвкушая предстоящие невинные удовольствия от вечернего общения с труженицами на ниве полоцких развлечений из постсоветских государств (главным образом, из Украины) начнут плодотворные беседы о том, как они единодушно и решительно выразят озабоченность в случае агрессивных действий России по отношению к вышеупомянутой Украине.
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17.11.2021 16:29 Ответить
пропозиція Бореля,все одно ,що рашистська пропозиція ,котра пролунала захисникам острова Зміїний .Відповідь України така ж сама "Борель, накуй за рашистським коритом"
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09.03.2022 15:46 Ответить
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