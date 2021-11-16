Ассоциация Украина-ЕС не предусматривает военный альянс. Будем действовать, как когда РФ захватила Крым, - Боррель
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
У ЕС есть с Украиной Соглашение об ассоциации, но это не предусматривает оборонного альянса. Поэтому в случае обострения ситуации на границах Украина может и далее рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Евросоюза.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны заявил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если возникает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, - мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе. Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – сказал Боррель.
Он отметил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации в Украине. По его словам, ЕС располагает только той информацией относительно текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена украинской и американской сторонами.
Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, охватывает широкий круг вопросов, но не предусматривает создания военного союза.
"У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", – отметил верховный представитель ЕС.
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Или гуманоид ?
та старий розгнівався і сказав правду?
а на большее ты не рассчитывай"
"...мы будем продолжать действовать точно так же, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на в Донбассе." - это значит выражать обеспокоенность, глубокую, сильную, регулярную... Ой спасибо, ой круто.
Проявлять глубокую озабоченность?
В ЕС почти никто не мыслит стратегически, за исключением руководства некоторых стран, одна из которых, кстати, уже покинула ЕС именно из-за вышеперечисленных причин.
Поэтому если ***** удастся прорвать линию обороны ЕС в виде Украины и союзных восточноевропейских стран, которые адекватно расценивают российскую угрозу, все страны Западной Европы будут сметены бурятско-сирийско-ихтамнетной ордой вместе с их продажными руководителями. ЕС падет, как когда-то пала Римская империя, несмотря на то, что имела технологическое преимущество перед варварскими племенами. Орда дойдет до Атлантики, если конечно же в ситуацию не вмешаются США и Британия.