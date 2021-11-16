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7 польских полицейских, солдат и пограничник пострадали во время столкновений с мигрантами
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Они получили травмы, когда мигранты штурмовали белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Брузги".
Об этом сообщила полиция Польши, передает Цензор.НЕТ.
"Во время сегодняшних нападений пострадали 7 полицейских. Это число включает полицейского, которого ударили камнем по голове и которого доставили в больницу; полицейского, которого с травмой головы доставили в больницу, и 5 полицейских с ранениями рук и ног. Повреждения нанесли брошенные в нас предметы" - говорится в сообщении.
Также о ранении своей сотрудницы сообщила пограничная служба – в женщину попали камнем.
По данным минобороны Польши, травму получил и один из солдат.
Топ комментарии
+9 Ярослав Шевченко 51a490e4
показать весь комментарий16.11.2021 20:54
+8 Петр Дибров 4c656e43
показать весь комментарий16.11.2021 20:55
+7 NonCFist
показать весь комментарий16.11.2021 21:04
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Ага, і я вже майже забув.
Вы как раз горшки побили с тем ЕС
Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.