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Новости За рубежом
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Беларусь (7521) граница (4730) мигранты (950) Польша (7463)

7 польских полицейских, солдат и пограничник пострадали во время столкновений с мигрантами

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

7 польских полицейских, солдат и пограничник пострадали во время столкновений с мигрантами

Они получили травмы, когда мигранты штурмовали белорусско-польскую границу в пункте пропуска "Брузги".

Об этом сообщила полиция Польши, передает Цензор.НЕТ.

"Во время сегодняшних нападений пострадали 7 полицейских. Это число включает полицейского, которого ударили камнем по голове и которого доставили в больницу; полицейского, которого с травмой головы доставили в больницу, и 5 полицейских с ранениями рук и ног. Повреждения нанесли брошенные в нас предметы" - говорится в сообщении.

Также о ранении своей сотрудницы сообщила пограничная служба – в женщину попали камнем.

По данным минобороны Польши, травму получил и один из солдат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Противостояние на границе Польши и Беларуси: мигранты бросают камни и светошумовые гранаты в военных, те в ответ поливают их из водометов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
И вот это чмо, бедные несчастные мигранты!?
Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.
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16.11.2021 20:54
+8
Это уже не мигранты! Это вторжение! Свой народ низзя лупить, захватчиков надо....
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16.11.2021 20:55
+7
_Рашысты напали на Польшу! Ещё в 2010. И убили высшее политическое и военное руководство. Включая президента Польши! Это было нападение на ЕС и НАТО! Что именно непонятно?
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16.11.2021 21:04
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І це тільки початок...
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16.11.2021 20:20 Ответить
Именно! Хотя напали на Польшу рашысты ещё в 2010. В 2010!
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16.11.2021 20:49 Ответить
Позвіть спєців з Ізраїлю. Та порядок наведуть. Водомети, резинові кулі і до безкінечності. Була б у керівництва рішучість.
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16.11.2021 20:57 Ответить
_Рашысты напали на Польшу! Ещё в 2010. И убили высшее политическое и военное руководство. Включая президента Польши! Это было нападение на ЕС и НАТО! Что именно непонятно?
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16.11.2021 21:04 Ответить
Це вже кінець. Пам'ятаєте як мігранти на човнах атакували грецькі острови з території Турції?
Ага, і я вже майже забув.
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17.11.2021 07:07 Ответить
Предупредильные выстрелы и потом на поражение,решится проблема за считанные минуты
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16.11.2021 20:24 Ответить
Проблема в том, что они находятся на территории Беларуси.
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16.11.2021 20:32 Ответить
Тогда поляки находились на территории Белоруссии?Или там спорсмены по метанию кирпичей?
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16.11.2021 20:48 Ответить
Поляки находятся на своей территории, мигранты - на территории Беларуси, метрах в 10-20 от поляков. Посмотрите - в соседней статье выложено штук 5 видео, как по полякам бросают камни из-за забора.
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16.11.2021 22:32 Ответить
Это нейтральная полоса
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16.11.2021 23:09 Ответить
так допустить прорыв границы, а потом стрелять на поражение
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16.11.2021 20:54 Ответить
Та впустите их, они ж не к вам, а в Германию.
Вы как раз горшки побили с тем ЕС
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16.11.2021 20:49 Ответить
И вот это чмо, бедные несчастные мигранты!?
Пока, поляки молодцы, продержутся месяц и тогда ситуация развернётся уже против Беларуси. Хотя этим мигрантам ничего хорошего не светит, расходный материал.
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16.11.2021 20:54 Ответить
эта ситуация уже поворачивается так , шо разгребать завезенное дерьмо придется самому бацьке , и кормить поить обогревать и сральники убирать .... поляки покупали хорошо самых буйных и ретивых , а на улице не лето !!! ... думаю Польша выстоит , пусть там путен с меркелихой издохнут от словесного поноса , доброжелатели хреновы !!
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16.11.2021 21:37 Ответить
Обезьяны через нас пойдут...
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16.11.2021 22:31 Ответить
Это уже не мигранты! Это вторжение! Свой народ низзя лупить, захватчиков надо....
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16.11.2021 20:55 Ответить
Стрелять на поражение!!!!!!!! Все остальные дегенераты закроют рты!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2021 20:55 Ответить
Стрільба-не той спосіб,яким можна перемогти рашистів у гібридній війні...
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16.11.2021 21:05 Ответить
.. так путлер этого только ж и ждет , кровушки ему надо , его телеканалы будут смаковать !
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16.11.2021 21:41 Ответить
Противные зверушки! Как им хочется бесплатного хавчик, социалки в Германии и продолжения сытой самодовольной жизни за счёт других народов.
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16.11.2021 20:56 Ответить
А собаку съели!
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16.11.2021 21:13 Ответить
Они в Германию хотят к Меркель Штанмайеру ,так пускай идут
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16.11.2021 21:29 Ответить
а шо в пшеків патронів нема?
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16.11.2021 21:37 Ответить
Це тільки "квіточки".
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16.11.2021 21:38 Ответить
Представляю, какая радость будет на цензоре, если украинских полицейских покалечат мигранты.
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16.11.2021 23:06 Ответить
 
 