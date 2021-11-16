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Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК. ФОТО

Российские оккупанты утром во вторник, 16 ноября, обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего был разрушен жилой дом и прилегающая территория.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"16 ноября в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь вели по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и близлежащая территория по адресу: с. Марьинка, ул. Прокофьева, 236", - говорится в сообщении.

Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет примерно 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле жилой застройки.

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"Эти факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении. По этому факту материалы также переданы Донецкой областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что этот факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное - свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

Кроме того, в СЦКК заявили, что российские наемники наращивают количество обстрелов населенных пунктов на подконтрольной правительству Украины территории. Так, в сентябре этого года вооруженные формирования РФ совершили семь обстрелов, в октябре – девять, а по состоянию на 16 ноября – уже восемь обстрелов.

Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК 01
Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК 02
Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК 03
Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК 04
Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК 05
Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК 06
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Топ комментарии
+14
Правильно писать статью, *в следствие переговоров и перемирия с росийскими окупантами были обстреляны и уничтожены дома украинцев*
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16.11.2021 20:55
+7
Не стесняйтесь говорить правду. Московские окупанты не стесняются врать на весь мир а у нас даже правду стесняются сказать
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16.11.2021 20:58
+7
"надо просто прекратить стрелять" - © Какой то дурачок.
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16.11.2021 21:20
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Правильно писать статью, *в следствие переговоров и перемирия с росийскими окупантами были обстреляны и уничтожены дома украинцев*
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16.11.2021 20:55 Ответить
Не стесняйтесь говорить правду. Московские окупанты не стесняются врать на весь мир а у нас даже правду стесняются сказать
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16.11.2021 20:58 Ответить
Сейчас модное слово- кафиры. Вот кафиры и обстрелчли
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16.11.2021 21:27 Ответить
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16.11.2021 20:55 Ответить
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16.11.2021 20:56 Ответить
"надо просто прекратить стрелять" - © Какой то дурачок.
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16.11.2021 21:20 Ответить
А тим часом "Байрактари" втомились і відпочивають.
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16.11.2021 21:20 Ответить
Как давно твердят независимые эксперты, что никаких 144-149 млн населения в РФ нет и в помине (лет 30 назад было), in real life в стране около 100 млн населения.
Из которых при этом - 17 млн «новые граждане» из Центральной Азии, 3 млн - китайцы, а из оставшихся 80 млн - каждый второй пенсионер. Поэтому и с мобилизацией крупные проблемы, бурят на всех не хватает - их всего полмиллиона, было, до нападения на Украину.
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16.11.2021 21:37 Ответить
Именно. У меня была ссылка на статью что их всего под 80 млн, да вот щас проверил, удалена статья.
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17.11.2021 01:55 Ответить
а шо там Гаага?
СИДИТ В ТИШИНЕ восемь лет
считает фуйловское лаве
видимо правда, да
что деньги -любят тишину
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16.11.2021 21:46 Ответить
А де засідання Ради безпеки Оон ? А де протести наших дипломатів? А наші керманичі миру далі шукають в очах своїх візавістів?
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16.11.2021 22:00 Ответить
Якщо Кремль наважиться на нове вторгнення, "вістря атаки" може бути спрямоване на Маріуполь

РФ може атакувати саме на Приазовському напрямку, то Кремль зможе загрожувати промисловим регіонам України та диктувати свою волю, не побоюючись атаки від НАТО у відповідь, вважають автори польського порталу Defence24.

https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_kreml_navazhitsja_na_nove_vtorgnennja_vistrja_ataki_mozhe_buti_sprjamovane_na_mariupol-5354.html
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16.11.2021 22:41 Ответить
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16.11.2021 22:55 Ответить
Государство своих граждан защищать собирается? Или картиночки раскладывать будет?
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16.11.2021 23:09 Ответить
 
 