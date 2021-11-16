Российские войска обстреляли Марьинку, разрушен жилой дом и близлежащая территория, - СЦКК. ФОТО

Российские оккупанты утром во вторник, 16 ноября, обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего был разрушен жилой дом и прилегающая территория.

Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня (СЦКК), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"16 ноября в период с 07:50 до 08:20 вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Марьинка с применением минометов калибра 82 мм. Огонь вели по направлению населенного пункта Трудовское, было зафиксировано попадание 13 мин. В результате обстрела разрушен жилой дом и близлежащая территория по адресу: с. Марьинка, ул. Прокофьева, 236", - говорится в сообщении.

Расстояние зоны попаданий от фактической линии разграничения сторон составляет примерно 600 метров, что свидетельствует об умышленном обстреле жилой застройки.

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"Эти факты были установлены и документированы наблюдательной группой украинской стороны СЦКК. Материалы переданы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине", - говорится в сообщении. По этому факту материалы также переданы Донецкой областной прокуратуре.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что этот факт является очередным грубым нарушением вооруженными формированиями РФ минских договоренностей, а также режима полного и всеобъемлющего прекращения огня, введенного по соглашению сторон 27 июля 2020 года. А главное - свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

Кроме того, в СЦКК заявили, что российские наемники наращивают количество обстрелов населенных пунктов на подконтрольной правительству Украины территории. Так, в сентябре этого года вооруженные формирования РФ совершили семь обстрелов, в октябре – девять, а по состоянию на 16 ноября – уже восемь обстрелов.











