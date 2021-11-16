РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12568 посетителей онлайн
Новости Здоровье Коронавирус и карантин
22 008 289
вакцина (3815) Минздрав (4827) прививка (191)

Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Наличие антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации, - Минздрав

Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам коронавируса и не является основанием для отказа от вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Наличие антител к коронавирусу, который вызывает COVID-19, указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни. Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации"", – говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что пока неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты, потому что они долго не сохраняются.

По данным Минздрава, никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным. "Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", - уточняют в министерстве.

Читайте также: Более 1200 невакцинированных преподавателей и учителей отстранили от работы только в Харьковской области
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+56
какой то дикий бред..
показать весь комментарий
16.11.2021 21:22
+42
А вакцина гарантує захист від всіх штаммів ковіду?
Природній імунітет після реальної хвороби завжди сильніший за штучно-модифікований
показать весь комментарий
16.11.2021 21:25
+31
ні... тільки жовтий або зелений сертііфікат... до чого тут Ваші антитіла? ))))))
показать весь комментарий
16.11.2021 22:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
https://t.me/truexanews/20271
показать весь комментарий
16.11.2021 22:39 Ответить
"Наявність антитіл до коронавірусу, який спричиняє COVID-19, вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби. Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 та не є підставою для відмови від вакцинації", - йдеться у повідомленні. Джерело: https://censor.net/ua/n3299877

Я не зрозумів, а вакцинація що, гарантує наявність імунітету до всіх штамів, паскуди?
показать весь комментарий
16.11.2021 22:39 Ответить
а женщине пофиг...
показать весь комментарий
16.11.2021 22:39 Ответить
судя по атаке ольгинцев на сайте, в Рашке решили додавить Украину, чтобы мы переплюнули рашистский рекорд по смертности от Короны..
гореть вам в аду твари.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:41 Ответить
Заметил закономерность: с каждым новым заявлением моз, ляшка или кузина "доверие" к процедуре увеличивается на 3-5%
показать весь комментарий
16.11.2021 22:45 Ответить
Самое интересное, что вместе с вашим "доверием" растет ваша смертность.

И это сугубо ваша проблема.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:46 Ответить
нажаль, не тільки їх
показать весь комментарий
17.11.2021 10:57 Ответить
а как вакцинация дохлым вирусом аля короновак, дает защиту от всех штаммов, а контакт с живым вирусом не дает? что-то они совсем забрехались...
показать весь комментарий
16.11.2021 22:47 Ответить
Ну коронавак - это омрияный ЗЕ Китай. Его из каждого утюга рекламируют, не смотря на неэффективность.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:48 Ответить
короновак такой "неэффективный", что Китай им справился со своей эпидемией ковидлы.
провакцинироваться бы всех украинцев такой "неэффективной вакциной" - давно бы забыли про карантины и зажили бы как нормальные люди.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:53 Ответить
Что там в коммунистическом Китае знают только китайцы.
Ты б еще Беларусь в пример привел. Там тиоже давно победтли эпидемию.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:55 Ответить
"Статистика" тоталитарно концлагеного Китая это вообще верх идиотизма который любят приводить в пример любители колотого шмурдячка...
показать весь комментарий
16.11.2021 23:39 Ответить
а я приводил в пример статистику из Китая? или "статистику"?
ГДЕ?!
показать весь комментарий
16.11.2021 23:45 Ответить
ну ви ж написали, що Китай врятувався його вакциною...
Звідки така впевненість, що там вже ЗОВСІМ немає нових випадків?
показать весь комментарий
17.11.2021 10:58 Ответить
Відсутність мізків і совісті не є підставою для звільнення з моз.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:49 Ответить
тупий МОЗ.... вчився на двійки
показать весь комментарий
16.11.2021 22:51 Ответить
Ні, він думає, шо на двійки вчилися ми.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:56 Ответить
Как раз вакцина создается против небольшого количества штаммов, в случае короны-вообще против одного. Именно поэтому каждый год выпускали новую вакцину от гриппа. Похоже, "кандидат наук" Кива-только вершина айсберга.
показать весь комментарий
16.11.2021 22:53 Ответить
МОЗ всё правильно говорит. Нет никакого "решающего" уровня антител, по которому можно решать вакцинировать или нет. С другой стороны, вакцинация при наличии любого уровня антител не имеет никаких последствий. Диванные критики и мамкины иксперды, дайте себе труд ознакомиться с протоколами и нормами передовых стран мира, можете взять США, Канаду, можете взять любую страну ЕС. Никто нигде ничего не проверяет перед вакцинацией, потому что в этом нет никакого смысла.

В комментариях настоящий АДЪ. Можно ругать зеле-власть, но, судя по комментариям, проблемы Украины явно не в ней.
показать весь комментарий
16.11.2021 23:03 Ответить
это не "диванные критики". Это конкретно армия кремлевских троллей, которые год назад рассказывали о вреде масок, теперь - о вреде вакцин.
СБУ чем занимается - я хз.
Но результат такой - в стране 90% одурманенных пропагандой, и Украина ПЕРВАЯ В МИРЕ по количеству смертей на 1 млн населения.
у нас более 800 смертей в сутки при 35 миллионах населения.
а у в России 1100-1200 в сутки на 130 млн населения.
вот и результат полностью просранной информационной компании. Тысячи смертей(((((
показать весь комментарий
16.11.2021 23:12 Ответить
имел в виду смертей от ковида, конечно.
показать весь комментарий
16.11.2021 23:13 Ответить
А по сути-то есть что ответить? В чём он неправ? В чём я неправ? В Украине каждый день умирает избыточное число людей, сопоставимое с небольшим селом. Каждый день. Так кто из нас тут бабки отрабатывает?
показать весь комментарий
16.11.2021 23:31 Ответить
Я не через прокси, и не Беляков. И он прав, непонятно куда смотрит СБУ.
показать весь комментарий
16.11.2021 23:37 Ответить
А до Ковіду люди не вмирали? Навіть зараз від сердечних хвороб вмирає в рази більше люей, але ж ніхто такої істерики не піднімає. Коронавірус навіть за офіційною статистикою тільки на третьому місці за смертністю, з нещасними 9%, на другому місті рак, а на першому серцеві захворювання!

Питання, чому істерику роздувають тільки навколо ковіду?
показать весь комментарий
17.11.2021 13:17 Ответить
Свєта... Серцево - судинні захворювання та інші хвороби не передаються повітряно-крапельним шляхом.
І від серцевих хвороб чи онко не існує вакцинації, а від Ковіду помирає по 800 людей в день!!! Це по 2 Ілловайська!!!!! Вакцина існує.
Викиньте вашу кацапську методичу. Геть дурні питання ставите.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:25 Ответить
І що з того, раз серцеві хвороби не передаються повітряно-капельним шляхом, то вони менш важливі ніж коронавірус? Від сердечних хвороб вмирає більше 1000 чоловік і що, тема нерозкручена, то нікого й не гребе!
показать весь комментарий
17.11.2021 13:38 Ответить
> "Питання, чому істерику роздувають тільки навколо ковіду?"

Та скіки ж можна одне й те питати!!! Ну візміть калькулятора та подивиться яку кількість хворих генерує ковід, коли десь 15% людей потребують ліжка в лікарні!! Відповідь - це в кілька разів перевищує число наявних місць в лікарнях взагалі, в будь-який країні!!!!
показать весь комментарий
17.11.2021 14:16 Ответить
Щас любой чих пишут что ковид. С этим ковидлом уже все остальные болячки полностью пропали.. одно только ковидло и всё. ни гриппа, ни ангины, ни воспаления лёгких ни ОРЗ...одно только ковидло и дохнут все только исключительно от ковидла..смешно да..
показать весь комментарий
16.11.2021 23:43 Ответить
а раніше багато помирало від ОРЗ?
показать весь комментарий
17.11.2021 11:01 Ответить
Щороку у світі на грип хворіє майже мільярд людей, а помирають сотні тисяч людей.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-51653714

это только от гриппа, пневмония вроде несколько млн. забирала ежегодно до всего ковида
808 694 ребёнка до 5 лет умерло от пневмонии в 2017 году. - вики.
+
еще куча сопуствующих болячек ежесезонных они по мозу обьеденены в :обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн.

И это ЕЖЕГОДНО, без всяких локдаунов,пандемий,карантинов с перекрытием границ и цветными зонами -сухая статистика, и никто не делал паники почему то.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:13 Ответить
Во-первых, вы врёте - паника была неоднократно в странах Азии, где постоянные вспышки опасных штаммов гриппа привели к тому, что азиаты уже привыкли ходить в масках. Во-вторых, летальность гриппа (число умерших от числа диагностированных) более чем на порядок меньше, чем от ковида. В-третьих, грипп даже близко не генерирует такое количество больных, требующих осмотра и/или госпитализации, как ковид.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:21 Ответить
вывсеврете, боты такие боты
вы прежде чем отвечать на то что не вам написано,вчитайтесь в вопрос на который я отвечал:
Alex 6dec27a3 а раніше багато помирало від ОРЗ?

по мозу обьеденены в :обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн.

поэтому научитесь читать,и если есть что сказать - дайте статистику за этот год по - обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей. Сравним с последними 5ю годами.

Повторюсь от обструктивная болезнь легких и инф.нижних дых.путей.(то что воз групирует из орв,пневмонии,гриппа,и еще хз скольких болячек одного типажа) всреднам в год около 5 млн. смертей.Я так понял почти лям только детских смертей в 2017 от пневмонии вас вообще от слова совсе не напугал, а 700 чел в день в Украине записаных с хронболячками в группу ковидных пугает.

как вам платят за таку работу хз, вы ж неграмотные от слова совсем
показать весь комментарий
17.11.2021 14:29 Ответить
Ещё раз, уже в 100500^100500-й - ни грипп, ни орви не генерируют такое количество больных, требующих немедленного осмотра и, по необходимости, госпитализации (причём с неопределённым исходом).

> "В итоге грип/орви/пневмуха и пр. забирали до 5млн. ... всреднам в год около 5 млн. смертей"

ШТО
Зачем же так нагло врать - вот держстат за 20-й год, какие там в опу пять миллионов от пневмоний? Там в месяц от болячек органов дыхания и связанных с ними помирало примерно 1200 человек. Сейчас, вашими стараниями, 1200+700.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ds/kpops/kpops_u/arh_kpops2020_u.html

> "записаных с хронболячками в группу ковидных"

мрут успешно и без хронболячек, и по больничкам валом людей среднего возраста без хроники.
Вам сколько в лахте платят, чтобы украницы погибали под давлением лживой информации?
показать весь комментарий
17.11.2021 14:49 Ответить
не,вы троль конечно затянутый - Bogdan Resvii вот держстат за 20-й год, какие там в опу пять миллионов.

Tui Yii - Щороку у світі .........

читать научись неуч
показать весь комментарий
17.11.2021 14:55 Ответить
Ну так ты, бот, меньше манипулируй. Можешь на мир наложить, если тебе легче станет. Сейчас в Украине факт - было примерно 1200 от пневмоний и гриппа в месяц, стало 1200 в месяц + 700 в день умножить на 30 (!!!!!!; я там выше забыл, что 700 в день, а не месяц). Сам подсчитаешь прирост смертности али калькулятора тебе дать?..
показать весь комментарий
17.11.2021 14:59 Ответить
Ви хоч знаєте різницю між обструктивною хворобою легень яка не передається повітряно-крапельним шляхом, ОРЗ з соплями і ковідом?
Те що в нас не піднімали паніки говорить не про безпечність хвороби а про рівень занепаду нашої медицини.
Тому на спалах вдарили не в нас а в Китаї.
А за ОРЗ надавали раніше 2 тижневий лікарняний а зараз дають на 3 дні або до тижня
показать весь комментарий
17.11.2021 21:09 Ответить
Что за хрень? Они там совсем тупые что ли? Убить естественный иммунитет. Зачем?
показать весь комментарий
16.11.2021 23:04 Ответить
Так таблеткі на підході.
показать весь комментарий
16.11.2021 23:09 Ответить
Естественный иммунитет отменили,его больше нет
показать весь комментарий
16.11.2021 23:15 Ответить
Чтобы непокорный пипл не брыкался и покорно шёл в Россию.
показать весь комментарий
17.11.2021 08:49 Ответить
Саме главне не хто не говорить не пропагандує про здоровий спосіб життя спорт правильне харчування, ітд.Не блін уколися и ппц
показать весь комментарий
16.11.2021 23:22 Ответить
как не пропагандирует, если только вчера с вечера и все утро наш великий президент зеленский предложил с барского плеча по штуке гривиень на фитнес-клубы.
как раз то что вы и просили.
Берите, оздораваливайтесь, кто-то мешает, или за ноги хватает, вакцинаторы ставят палки в колеса вашему велосипеду?
показать весь комментарий
16.11.2021 23:48 Ответить
Расскажите об этом миллионам людей, умершим без прививки.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:18 Ответить
в реальності все рівно навпаки: наявність антитіл від вірусу ПОВНІСТЮ ГАРАНТУЄ імунітет від всіх подібних вірусів і реальні дані це доводять. Але МОЗ живе в своїй хворій окремій реальності!
показать весь комментарий
17.11.2021 02:25 Ответить
Capital Moving "наявність антитіл від вірусу ПОВНІСТЮ ГАРАНТУЄ імунітет від всіх подібних вірусів і реальні дані це доводять"

"реальні дані" - в студію!
показать весь комментарий
17.11.2021 08:11 Ответить
МОЗ интересно знает об этой статье Бред сумашедшего
показать весь комментарий
17.11.2021 02:28 Ответить
Серверу требуется апгрейд: промывка серной кислотой.
показать весь комментарий
17.11.2021 08:48 Ответить
тупішої влади в Україні ще не було
показать весь комментарий
17.11.2021 09:15 Ответить
Просто тести від ковіду реагують і на багато видів грипу в яких є похожа структура і на штампи ковід які були завжди і ми ними хворіли ще до "епідемії" але ніхто нічого не закривав тому що не було потрібно...

у нас були місяці що смертність від пневнонії в місяць була 600-1000 чоловік в місяць а скільки не проходила по статистиці пневмонії особливо старші люди по селах, писали їм серцевосудинні, і всім було п.... А смертність від тромбозу при грипу взагалі була в 3000-5000....

І ці штами будуть завжди і не буде універсальної вакцини... хіба що колотись від всіх видів по декілька раз на рік але потім без вакцин ви вже не будете спроможні самі перехворіти навіть звичайним грипом
показать весь комментарий
17.11.2021 09:56 Ответить
> "Просто тести від ковіду реагують і на багато видів грипу в яких є похожа структура"

$%@#!, та ж звідки ви лізете з цим маразмом, дурні неписьменні...
показать весь комментарий
17.11.2021 14:23 Ответить
З Московії через VPN та з підконтрольних "лнр-днр"
показать весь комментарий
17.11.2021 15:01 Ответить
Ще скажу що вчора Фаучі, головний імедоміолог штатів, заявив що бустерні дози вакцини вже не дадуть високого вмісту антитіл тому їх прийдеться робити ще через певний період.... клондайк для фармацевтів...
А розслідування звідки всетаки вірус пішов спустили на тормозах...
показать весь комментарий
17.11.2021 10:07 Ответить
Фаучі вже стільки разів зашкварився, то з масками, то з приховуванням фінансування Вуханської лабораторії, що немає йому віри.
показать весь комментарий
17.11.2021 21:41 Ответить
Моз на ходу мняет правила игры, еще год назад подобная ахинея немыслима была, а сегодня ее реально обсуждают.Ваксеры вы хоть понимаете как моз вас подставил, ибо сопоставить сочетание прививки и подобной дичи трудоемкое дело вам хоть методички то подвезли?
показать весь комментарий
17.11.2021 10:14 Ответить
Если сотрудники американской разведки увольняются, чтобы избежать уколов не пойми-чего, то, обладая информацией, они организуются,
и будут иметь всю необходимую поддержку. Скажем так.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:22 Ответить
зачем мне то что у меня уже есть?
показать весь комментарий
17.11.2021 11:14 Ответить
Дурдом!!! А вакцина хіба не для антитіл??? Комусь дуже потрібно замінити природні антитіла на незрозуміло що???????????????????
показать весь комментарий
17.11.2021 11:42 Ответить
О. Вирусологи все в сборе
показать весь комментарий
17.11.2021 12:08 Ответить
/Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2/

Именно антитела и гарантируют. Либо антитела к свежему штамму, либо к старым. Но каким образом прививка, заведомо по технологии основанная на древнем Уханьском штамме может гарантировать иммунитет к новым штаммам??
показать весь комментарий
17.11.2021 12:17 Ответить
Вместо того, чтобы вакцинировать зону риска они устроили принудительную вакцинацию всех подряд, включая даже тех, кто переболел и имеет природный иммунитет.
Параллельно с этим, навеличнейший и его команда организовали легальную коррупционную схему попила государственных средств посредством закупки за бюджетные деньги большого количества билетов на концерты студии 95 квартал и раздачи их тем, кто пройдет полный курс вакцинации.
Такой некомпетентности и открытого воровства Украина еще не видела.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:18 Ответить

https://ua.interfax.com.ua/news/general/777748.html
показать весь комментарий
17.11.2021 12:33 Ответить
плять, ******* уже общими фразами.. А конкретно ответить на вопрос -когда переболевшему человеку можно делать прививку через день, неделю, месяц, два или три или пол-года никто , никто , плять , из врачей и этих ипу-чих мозовцев точно сказать не может...
показать весь комментарий
17.11.2021 12:48 Ответить
зебилы намаханые.
показать весь комментарий
17.11.2021 21:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 