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Багаж пересекающих линию разграничения лиц на КПВВ "Станица Луганская" будут проверять рентген-сканером, - ГПСУ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Багаж пересекающих линию разграничения лиц на КПВВ

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" установлены рентгено-телевизионные системы для проверки багажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Новые системы обеспечат пограничникам возможность повысить безопасность и быстроту проведения контрольных процедур. Использование рентген-сканеров позволит создать более комфортные условия для лиц, пересекающих линию разграничения.

Устройства нового поколения предназначены для проверки багажа и малых грузов. Они оснащены рентгеновскими генераторами, детекторными модулями, механическими и конвейерными конструкциями, а также компьютерной платформой со специальной клавиатурой, мониторами и удобным пользовательским интерфейсом. Опционально в сканерах может быть установлена ​​вспомогательная программа для полуавтоматического обнаружения взрывоопасных и наркотических веществ, что является актуальным вопросом для недопущения перемещения через линию разграничения оружия, наркотических веществ и прочего.


Следует отметить, что "Станица Луганская" единственный КПВВ, через который фактически осуществляется ежесуточный пропуск лиц. Всего за 10 месяцев этого года через КПВВ "Станица Луганская" проследовали почти 580 тысяч человек.
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хорошо бы еще каждого проверять на детекторе лжи на предмет участия в убийствах украинцев и пособничеству российским оккупантам
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17.11.2021 00:28 Ответить
На восьмому році війни...
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17.11.2021 06:12 Ответить
Лучше поздно чем никогда
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17.11.2021 08:44 Ответить
 
 