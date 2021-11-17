Багаж пересекающих линию разграничения лиц на КПВВ "Станица Луганская" будут проверять рентген-сканером, - ГПСУ. ВИДЕО

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" установлены рентгено-телевизионные системы для проверки багажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прессслужбу ГПСУ.

Новые системы обеспечат пограничникам возможность повысить безопасность и быстроту проведения контрольных процедур. Использование рентген-сканеров позволит создать более комфортные условия для лиц, пересекающих линию разграничения.

Устройства нового поколения предназначены для проверки багажа и малых грузов. Они оснащены рентгеновскими генераторами, детекторными модулями, механическими и конвейерными конструкциями, а также компьютерной платформой со специальной клавиатурой, мониторами и удобным пользовательским интерфейсом. Опционально в сканерах может быть установлена ​​вспомогательная программа для полуавтоматического обнаружения взрывоопасных и наркотических веществ, что является актуальным вопросом для недопущения перемещения через линию разграничения оружия, наркотических веществ и прочего.





Следует отметить, что "Станица Луганская" единственный КПВВ, через который фактически осуществляется ежесуточный пропуск лиц. Всего за 10 месяцев этого года через КПВВ "Станица Луганская" проследовали почти 580 тысяч человек.