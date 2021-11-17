Сборная Украины в гостях победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Сборная Украины по футболу на выезде победила сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Голами отличились Зинченко (58 минут) и Довбык (79).
В другом матче группы сборная Франции обыграла сборную Финляндии.
Таким образом, сборная Украины заняла второе место в группе D и сыграет в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022.
В финальную стадию чемпионата мира вышли десять победителей отборочных групп - Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария и Нидерланды.
Еще три путевки разыграют в стыковых матчах десять обладателей вторых мест - Италия, Польша, Португалия, Россия, Северная Македония, Швеция, Шотландия, Украина, Турция и Уэльс, к которым присоединятся два лучших победителя группы Лиги наций УЕФА Австрия и Чехия.
Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. Стыковые турниры состоятся с 24 по 29 марта. 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, состоящих из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя стыковых матчей станут участниками ЧМ-2022.
XXII чемпионат мира по футболу состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 г. в Катаре.
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U-17 - обіграли невмотивованих португалів і пройшли далі в еліт-раунд;
U-21 - обіграли сербів, хоча по другому тайму не заслуговували;
головна також на фарті пройшла в плей-офф...
Такого фарту трапляється не часто. Взагалі - не припоминаю.
Звуковий супровід був нормальний ! Може, завтра сусіди щось казатимуть ...
Хлопці, молодчинки наші ! (Скигління про стики сьогодні чути не хочу. От буде березень - тоді).
Грали дисципліновано, розрахували сили: не виклалися до знемоги у першому таймі, щоб потім падати у другому. Кілька разів віддали ініціативу боснякам - нормально.
Так, пропустили фактично три дуже небезпечних моменти: Жора, цьом ! Врятував.
Лаяла дерев'яку Циганкова, але прощаю за гольовий пас.
Довбик !!! Артем, ну, йолки-палки, третій можна було покласти.
Земляки мої - молодчинки, хоча Зінченко лажав з пасами і створював небезпеку для нас на лівому фланзі. Русік старався, як і у матчі з болгарами.
Іду тролить москалів. Бо вони, падлюки, дуже бажали перемоги боснійцям і фінам.
А, ще: суддя - теж падлюка. А на Трибуні його розхвалили. Придурок реальний.
Ми тебе любимо, Збірна ! Бажаю перемог !
Подяка нашим уболівальникам, які поїхали і палко підтримували Збірну !
А коли вони ще тупо і огидно свистіли під час виконання нашого гімну, то пішли вони ...
Я знала, що вони грають з підлянкою. Якби це раптом був вирішальний матч - то вони ще в першому таймі половину наших переламали б.
Показово, що наші всі співали гімн (і майже всі хрестилися перед виходом і матчем), а суперники - як оніміли + тренерський штаб.
Я бачила, що там щось не спокійно було перед початком матчу, але на Трибуні написали про український прапор - я повірила.