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Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Причепиловки российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Травневого противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.

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Позиции у Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону населенного пункта Муратово окуупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.

Около Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в прессцентре ООС.

В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.

Автор: Анастасія Потіха
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Одужання……
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17.11.2021 07:45 Ответить
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17.11.2021 07:51 Ответить
Неадекватний мудак він.
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17.11.2021 10:28 Ответить
Ну почему? А 73%?
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17.11.2021 10:40 Ответить
73% виборців повіріли, черговий раз у брехню й помилилися. Тільки єь#нутих кацапов та совків привчають що "винен" той кого обдурили а у нормальних людей ВИНЕН ТОЙ ХТО ОБДУРИВ! ТАК ЩО Ваше питання про 73% недоречне бо зараз янелоха стільки не підтримує.
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17.11.2021 15:46 Ответить
Простите, 73% не слышали шуточек "потереть палочками"? Не знали насчёт повесток? Не в курсах где чмо отсиживалось в 14м? За бизнес с минобороны параши?
"Ах, обмануть меня не трудно!..
Я сам обманываться рад!"
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17.11.2021 18:12 Ответить
Серіалу повіріли.
Невміють обирати й досі Українці владу.... але навчатся з часом.
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17.11.2021 22:58 Ответить
А "байрактари" сплять в ангарі...
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17.11.2021 08:39 Ответить
Чому не накривають "Байрактарми" **#них рашисстов?!!! Класти треба Хутлера на озабочених й крити козломордих кацапов щоб аж у лапті сралися!!!
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17.11.2021 10:28 Ответить
 
 