Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ООС
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За прошедшие сутки, 16 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, 6 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
В направлении Марьинки оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Причепиловки российские наемники совершили два обстрела, используя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
В сторону Новотошковского враг дважды открывал огонь, применяя гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Недалеко от Травневого противник обстрелял позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
В районе Новоалександровки вражеские войска вели огонь из минометов калибра 120 мм.
Позиции у Новозвановки дважды попали под обстрел из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В сторону населенного пункта Муратово окуупанты вели огонь из артиллерии калибра 152 мм.
Около Попасной обстрел производился из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.
В направлении Песков враг вел обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 17 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Невельского противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - отметили в прессцентре ООС.
В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - добавили в штабе.
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