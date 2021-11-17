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Командование ВС РФ в ОРДЛО начало сборы военнообязанных запаса, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командование ВС РФ в ОРДЛО начало сборы военнообязанных запаса, - разведка

Командование ВС РФ во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей приступило к сборам военнообязанных запаса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГУР Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск. С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военно связанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировок по боевой готовности", - сообщили в разведке.

Также отмечается, что проведение сборов контролируется комиссией штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

Также читайте: Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 152- и 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ООС

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+5
Смешного мало. Война на пороге
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17.11.2021 07:48
+4
Сімволічне фото на фоні вантажівок, не хватает написів "Груз 200".
Може вони є на зворотньому боці двірей
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17.11.2021 07:32
+4
война давно идет
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17.11.2021 08:05
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Сімволічне фото на фоні вантажівок, не хватает написів "Груз 200".
Може вони є на зворотньому боці двірей
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17.11.2021 07:32 Ответить
Смешного мало. Война на пороге
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17.11.2021 07:48 Ответить
война давно идет
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17.11.2021 08:05 Ответить
Он имел ввиду полномасштабное вторжение параши.
Для сборов не самое подходящее время.
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17.11.2021 08:43 Ответить
Да прямое вторжение силами регулярных частей для рашки будет высьрелом себе в ногу - огромные потери, окончательное превращение в изгоя, куча санкций, невозможность удержать территории (сопротивление населения), да и одно дело бравада, а другое дело идти сдыхать за амбиции бункерного *****. Гораздо выгоднее держать Украину и союзников в напряжении, и еще и срать экономически, тем же газом. Так можно собственной вате постоянно тыкать, как там ботокснутый говорил, выже не хотите? И с Грузией 2008 тоже нельзя сравнивать, слишком долго у нас длится война. Но это не значит, что надо расслабиться. Надо "прокачивать" армию, подымая стоимость в жизнях для врага, вымести мусор из руководства государства, и быть готовыми. Готовыми вернуть свое.
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17.11.2021 09:42 Ответить
РФ не такие дураки как вам кажется. Никто батальоны гонять в атаку не будет. Достаточно авиации и артиллерии ударить по всу и начнется паника и отступление. Вряд-ли мотивации хватит стоять до конца на этом . И плюс пятая колонна.
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17.11.2021 09:58 Ответить
Авиацию можно против талибов или в Сирии применять более менее безопасно, а у нас они врут довольно много самооетов. Все таки пво имеется. Основная угроза в таком случае - ракеты. Но не арта никак. И, тем не менее, захватить и удержать не выйдет толком, + не забывай про реакцию на все это. Одно дело поддерживать оружием и мясом сепаров (и, по инсайдам, толковые в военном плане наемники по 2 кругу уже не хотят ехать - платят мало, а риск скопытиться намного выше чем на ближнем востоке, некоторые посмотрев на то что творится в дырляндии вообще зашкваром считают), и другое - полномасштабная операция против более слабого государства, которое 100 будет жертвой, и никакая лож про т. н. "нацистов" не поможет оправдаться. Дорого это обойдется режиму *****. Вот гибридная война - это дает некоторые бонусы ему. Пока дает. И все меньше и меньше. А тот биомусор, в 90% случаев, из оккупированных регионов не жалко. Кто был при памяти, тот уехал давно. Наших солдат жалко - поставить бы там стену с турелями, как в каком то кино, было бы здорово.
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17.11.2021 10:14 Ответить
Всрут хотел написать, а не врут.
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17.11.2021 10:18 Ответить
А пятая колонна это да, это печально. У меня ползавода околоватных, так горит с этого.
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17.11.2021 10:15 Ответить
Сборы стада лугандонских баранов у которых напрочь отсутствует мотивация. Мясо. У кацапни только со вводом собственных войск может получиться хоть какой-то движ. И то ненадолго.
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17.11.2021 07:59 Ответить
Типа у нас полно мотивации? В Артёмовске негры - наемники ходят по улицам, вот у них есть мотивация- бабло.
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17.11.2021 08:09 Ответить
при военкоматах открылись пункты бесплатной выдачи метадона и калашей
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17.11.2021 08:02 Ответить
Стадо обезьян с гранатами могут пролить много крови. Надо сверхсрочно готовиться к возможному вторжению параши ,а плесень видосики пишет и народу пофиг. Такая ситуация очень напрягает
Нарид на фронт не пойдет " они устали", и опять будем созывать добровольцев. Лучшие отдают жизни а зескот отсидеться и цветочки приготовит встречать """ братьев""""
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17.11.2021 08:57 Ответить
В Лугандоні почався збір вати...
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17.11.2021 08:12 Ответить
Надо еще пенсии им увеличить и пособия!!!!! Да, бубочка?????
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17.11.2021 08:18 Ответить
Это же "наши люди"
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17.11.2021 08:25 Ответить
"военно связанных запаса. "?!?! Кто тексты пишет? С какого бодуна?
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17.11.2021 08:19 Ответить
Сборы алкашей, у которых нет сил оттуда смыться ?
Они уже наелись "россии" по самые не хочу.
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17.11.2021 08:23 Ответить

Вестник Стабильности (анонимный сатирик)






Невероятные приключения россиян в Амстердаме:

Видео https://twitter.com/i/status/1460018379184431107
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17.11.2021 08:45 Ответить
 
 