Командование ВС РФ в ОРДЛО начало сборы военнообязанных запаса, - разведка

Командование ВС РФ во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей приступило к сборам военнообязанных запаса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГУР Минобороны Украины.

Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск. С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военно связанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировок по боевой готовности", - сообщили в разведке.

Также отмечается, что проведение сборов контролируется комиссией штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.

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