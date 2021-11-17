Командование ВС РФ в ОРДЛО начало сборы военнообязанных запаса, - разведка
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Командование ВС РФ во временно неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей приступило к сборам военнообязанных запаса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке ГУР Минобороны Украины.
Командование ВС РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК оперативной группировки российских оккупационных войск. С 15 ноября на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупанты начали проведение очередного сбора военно связанных запаса. С призванными на сборы организовано проведение занятий по боевой подготовке и тренировок по боевой готовности", - сообщили в разведке.
Также отмечается, что проведение сборов контролируется комиссией штаба 8 общевойсковой армии Южного военного округа ВС РФ.
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Може вони є на зворотньому боці двірей
Для сборов не самое подходящее время.
Нарид на фронт не пойдет " они устали", и опять будем созывать добровольцев. Лучшие отдают жизни а зескот отсидеться и цветочки приготовит встречать """ братьев""""
Они уже наелись "россии" по самые не хочу.
Вестник Стабильности (анонимный сатирик)
Невероятные приключения россиян в Амстердаме:
Видео https://twitter.com/i/status/1460018379184431107