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Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф: "Будем неистово поддерживать и сорвем глотку"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Зеленский поздравил сборную Украины с выходом в плей-офф:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины по футболу с победой в игре с командой Боснии и Герцеговины в отборе чемпионата мира-2022.

Об этом президент написал на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Эти ребята только что победили и попали в плей-офф, где будут бороться за выход на чемпионат мира – 2022. Этих ребят мы будем неистово поддерживать и сорвем глотку, когда им это удастся.

Потому что эти ребята – сборная Украины по футболу!" – написал Зеленский.

Как сообщалось, сборная Украины по футболу обыграла на выезде сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0 в последнем групповом матче квалификации и получила возможность сыграть в плей-офф за выход в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года.

Также читайте: Сборная Украины в гостях победила Боснию и Герцеговину и вышла в плей-офф квалификации ЧМ-2022 по футболу

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+33
На міжнародних майданчиках ти горлянку маєшь рвати , а на безпекову конференцію чомусь Порох поїхав.
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17.11.2021 07:51
+20
Все логічно . Коміки мають " рвати горлянку " на сцені , а політики мають займатись безпекою країни . .
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17.11.2021 08:01
+15
Толку з преЗЕдента , на тій конференцї - як з козла молока . Одна лиш - ганьба . То ж краще нехай сидить вдома і рве горлянку на футболі . Петро там і сам справиться . .
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17.11.2021 08:28
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На міжнародних майданчиках ти горлянку маєшь рвати , а на безпекову конференцію чомусь Порох поїхав.
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17.11.2021 07:51 Ответить
Все логічно . Коміки мають " рвати горлянку " на сцені , а політики мають займатись безпекою країни . .
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17.11.2021 08:01 Ответить
Та воно то так,якби коміки по суміцнитству преЗедентами не були б
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17.11.2021 08:20 Ответить
Толку з преЗЕдента , на тій конференцї - як з козла молока . Одна лиш - ганьба . То ж краще нехай сидить вдома і рве горлянку на футболі . Петро там і сам справиться . .
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17.11.2021 08:28 Ответить
- Куме! А чого це всі дивуються як ми там живем в Україні?
- Та бачите - в Україні створилась унікальна політична система: ми маємо одночасно аж ДВОХ президентів - "ляльково-портретного" і "робочого" Перший знімає "відосики" і "надуває щоки" в телевізорі , а другий - представляє Україну на міжнародній арені і захищає її інтереси!
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17.11.2021 08:40 Ответить
Нехватало, что бы туда оно поехало. Его вообще надо изолировать, что б не слуху не духу. С такими президентами и ****** не треба.
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17.11.2021 08:04 Ответить
Ну какое б оно не было, оно к сожалению пока президент и это его задача, тому кто не показывает, что готов защищаться и помогать никто не будет. Пороху конечно респект что продолжает исполнять эту функцию.
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17.11.2021 08:18 Ответить
Для клоуна пропіаритись це святе.
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17.11.2021 07:57 Ответить
Зрада, безсумнівно!
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17.11.2021 11:59 Ответить
Зіркова хвороба.
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17.11.2021 12:14 Ответить
Судячи з голосу, Пан президент її вже зірвав.
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17.11.2021 07:59 Ответить
Не, то травма ротоглотки со времен КВН.
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17.11.2021 08:05 Ответить
Натер
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17.11.2021 08:56 Ответить
Ти хоч до збірної не лізь, горе луковое
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17.11.2021 08:02 Ответить
поставить его на ворота.. это было бы комично... его амплуа )))))))))
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17.11.2021 09:04 Ответить
"Фартовый". Можно смело ставки делать
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17.11.2021 08:06 Ответить
сомневаюсь что найвеличниший нелох смотрит вообще футбол максимум фигурное катание...
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17.11.2021 08:10 Ответить
Бубочці аби запіаритись...
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17.11.2021 08:11 Ответить
Кінчене яке...
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17.11.2021 08:13 Ответить
Мізки вже зірвав. Здоровий глузд теж зірвав. Залишилась горлянка....
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17.11.2021 08:14 Ответить
Хрипктому неробі лишилось ще свою горлянку зірвати, взагалі не дієздатне буде.
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17.11.2021 08:14 Ответить
Та най зірве. Може менше буде брехати ротом.
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17.11.2021 14:04 Ответить
Лучше что-бы ты, питар, сорвал бы себе что-то другое, посущественнее - голову например!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2021 08:16 Ответить
Оце б було файно !
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17.11.2021 08:20 Ответить
Молодец Президент Зеленский! Футболисты чувствовали мощную поддержку Президента Зеленского поэтому и победили
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17.11.2021 08:18 Ответить
Петрович! Ты когда удрал с психушки? Или выпустили по амнистии?
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17.11.2021 08:20 Ответить
гавно булькнуло...
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17.11.2021 08:32 Ответить
это стеб?
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17.11.2021 11:21 Ответить
Очко себе не порви,клован.
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17.11.2021 08:22 Ответить
Все, зурочив! Мої співчуття футболістам збірної.
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17.11.2021 08:37 Ответить
Интересно, как будет звучать голос хриплого карлика, когда он его сорвет.
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17.11.2021 08:49 Ответить
Можливо какуківи?
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17.11.2021 08:58 Ответить
какукім
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17.11.2021 12:24 Ответить
Фигляр... Несчастная Украина..
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17.11.2021 09:10 Ответить
Даже у зекрысы не получится так сглазить,как вас ,свинособак, "сглазили" -единственный гол за матч и то сами себе впиндюхали
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17.11.2021 09:31 Ответить
*******,иди боссу - ***** в очко загляни в очередной раз. Падаль жидовская сплошные обстрелы,а оно с пивом футболу радуеться.
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17.11.2021 09:26 Ответить
оно и сюда влезло...теперь главное,чтоб, корда зекрыса будет глодку рвать ,самим себе не забить,как свинособаки
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17.11.2021 09:28 Ответить
Оце справжня справа для президента воюючої країни з вбитою економікою - рвати горлянку за футбол. На це ж розуму не треба, паяц, він і є паяц. Таке враження, що він не розуміє, на хріна його зебобіки зробили президентом.
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17.11.2021 09:49 Ответить
Дуже прикро, але окрiм, як рвати горлянку та переслiдувати людей, воно бiльш нiнащо не здатне.
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17.11.2021 10:55 Ответить
При всем при том,
При всем при том
Одно мы знаем твердо:
Что Шут останется Шутом
И в гордом званье Лорда!..
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17.11.2021 12:29 Ответить
 
 