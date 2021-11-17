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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу войск РФ в запретной зоне, - отчет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу войск РФ в запретной зоне, - отчет

Беспилотники дальнего радиуса действия Миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе вражеское вооружение, размещенное по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ

Так, беспилотники спецмиссии зафиксировали вооружение российских наемников.

В частности, СММ ОБСЕ зафиксировала по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения 30 танков и 1 гаубицу на полигоне вблизи н. п. Покровка (неподконтрольный правительству, 36 км восточнее Донецка).

А также 2 вражеские машины, вероятно, ББМ (боевая бронированная машина) и 1, вероятно, радиорелейная станция в жилом квартале н.п. Безымянное в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 30 танков и гаубицу войск РФ в запретной зоне, - отчет 01

Автор: Анастасія Потіха
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Ну і що далі? Чергове занепокоєння?
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17.11.2021 08:06 Ответить
Ащо їм можна зробити? Пуйло ложе свій оцупок і на Нато і ЄС. А тут злякається місії ОБСЄ?
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17.11.2021 08:09 Ответить
Вопрос - А вообще стоит ли?
Станьте на их место, оцените картину взаимодействия и реакции укр. властей и чесно скажите, вы бы как поступили?
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17.11.2021 08:11 Ответить
пора нашу мебель - "байрактари" прогуляти....
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17.11.2021 08:49 Ответить
Для главковерха озабоченность Меркель сильнее "прогулок"ударных БПЛА
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17.11.2021 14:11 Ответить
вот интересно...куда свои доклады и фиксации складывает ОБСЕ.. (ну в смысле дальше что?)
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17.11.2021 09:01 Ответить
Спецмиссия строчит отчеты по-украински? Для ЕСПЧ?
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17.11.2021 10:44 Ответить
 
 