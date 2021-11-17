В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 18 668 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 17 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!

За сутки 16 ноября в Украине:

◾ зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403);

◾ 294 855 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы – 180 826 человек.

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Также за минувшие сутки:

◾ госпитализировано – 4 468 человек;

◾ летальных исходов – 769;

◾ выздоровело – 20 211 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело – 3 263 417 человек;

◾ выздоровело – 2 684 584 человека;

◾ летальных исходов – 78 754;

◾ проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.







