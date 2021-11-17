В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье
В Украине зафиксировано 18 668 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 17 ноября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!
За сутки 16 ноября в Украине:
◾ зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403);
◾ 294 855 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы – 180 826 человек.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализировано – 4 468 человек;
◾ летальных исходов – 769;
◾ выздоровело – 20 211 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболело – 3 263 417 человек;
◾ выздоровело – 2 684 584 человека;
◾ летальных исходов – 78 754;
◾ проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.
С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.
88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.
Пожалуйста, подождите...
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вівторок, 16 листопада 2021, 23:28
Йду до Гордона за поп-корном, нехай відасть
Pfizer поділився ліцензією на ліки проти COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299895
Але мені не байдуже що в Україні йде інформаційний кацапський Геноцид!!!
За допомогою таких шакалів як ти Задралі_Задралі-Аліса, та ще багатьох інших посіпак Кремля які працюють та ведуть свою Антиукраїнську пропаганду на Цензорі та інших інформаційних джерелах.
Завдяки таким як ти троллям- провокаторам Україна вимирає.
Народжуваність в Україні впала, чисельність скоротилась на 10%
https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html
Завдяки Кацапам як ти Zadrali Zadrali, які радіють смертям Українців кожного дня написуючи тут антиваксерську маячню Україна вимирає, і до 2100 року має залишитись 24 млн... Це без війни...
https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html
Горіти тобі в пеклі Кацапський Шакал!!!