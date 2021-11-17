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В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели

В Украине зафиксировано 18 668 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 17 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Более 9 млн украинцев завершили иммунизацию от COVID-19!

За сутки 16 ноября в Украине:

◾ зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1312, медработников – 403);

◾ 294 855 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 114 029 человек, полностью иммунизированы – 180 826 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer поделился лицензией на лекарства против COVID-19, это сделает их дешевле

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализировано – 4 468 человек;

◾ летальных исходов – 769;

◾ выздоровело – 20 211 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболело – 3 263 417 человек;

◾ выздоровело – 2 684 584 человека;

◾ летальных исходов – 78 754;

◾ проведено ПЦР-тестирование – 15 348 780.

С начала вакцинальной кампании привито 12 445 581 человека, из них получили одну дозу – 12 445 579 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 9 068 241 человек. В общей сложности проведено 21 513 820 прививок.

88,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
Антиваксерная истерия создання кремлефашистами и тупоголовыми клоунами у руля страны дает свои плоды - почти 800 человек и второе место в мире по смертности. Это безоговорочное чемпионство!
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17.11.2021 08:33
+9
вмерло ціле село
Чемпіони з короновірусу мабуть задоволені
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17.11.2021 08:23
+5
Українське плато захворюваності парує над горою Джомалунга.
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17.11.2021 08:18
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Українське плато захворюваності парує над горою Джомалунга.
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17.11.2021 08:18 Ответить
Це просто жах якийсь...
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17.11.2021 08:20 Ответить
вмерло ціле село
Чемпіони з короновірусу мабуть задоволені
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17.11.2021 08:23 Ответить
З весни 2020 року - цілий район з райцентром.
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17.11.2021 08:27 Ответить
Нехай ці померлі "сраним чемпіонам" приходять у снах.
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17.11.2021 08:30 Ответить
"Вагнергейт": завтра Bellingcat назве винних у зриві спецоперації

У середу, 17 листопада, група журналістів-розслідувачів Bellingcat оприлюднить звіт про причини зриву спецоперації із затримання українськими спецслужбами у Білорусі понад 30 російських бойовиків ПВК "Вагнера", які воювали на Донбасі на боці терористів.

вівторок, 16 листопада 2021, 23:28
Йду до Гордона за поп-корном, нехай відасть
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17.11.2021 08:22 Ответить
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17.11.2021 09:53 Ответить
Ну вже менше, ніж на минулих тижнях...
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17.11.2021 08:23 Ответить
А ще не розпочалася "грипозна" зима з температурними "гойдалками".
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17.11.2021 08:23 Ответить
Антиваксерная истерия создання кремлефашистами и тупоголовыми клоунами у руля страны дает свои плоды - почти 800 человек и второе место в мире по смертности. Это безоговорочное чемпионство!
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17.11.2021 08:33 Ответить
Есть такое, да. Можно зайти в соседнюю (вчерашнюю) тему, где МОЗ сказало, что для вакцинации не требуется проверка на антител, и что наличие или отсутствие антител не является поводом для отказа от вакцинации (так сделано во всём мире, если что). В комментариях полный ппц, набижале тонны антивакс-ботов. Потом всё это прочитают люди и пойдут разносить бред про иммунитет, зож и чипирование.
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17.11.2021 14:56 Ответить
Фото статьи. Это условия для умертвления или лечения? Пока нет действенных лекарств от этой болезни, что делают эти пациенты на рядах плотно стоящих одна возле другой коек?
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17.11.2021 08:39 Ответить
выходят на плато...
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17.11.2021 08:42 Ответить
Владимир Шатанов "Пока нет действенных лекарств от этой болезни..?"

Pfizer поділився ліцензією на ліки проти COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3299895
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17.11.2021 08:44 Ответить
Это незапланированная, но предсказуемая встреча антиваксеров.
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17.11.2021 10:01 Ответить
Не надоело???? Каждый день, на каждой ветке обвинять невакцинированных)
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17.11.2021 10:07 Ответить
В чем Вы усмотрели обвинение? Это констатация факта - больницы и реанимации забиты в подавляющем большинстве невакцинированными, непропорционально большим по сравнению с их долей в населении.
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17.11.2021 10:10 Ответить
Киш в будку Кремлєвська шавка-Бот. А то тебе тут не знають.
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17.11.2021 12:03 Ответить
Ой, лишенько! Люди помирають! Ніколи такого не було і ось - знову!)))
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17.11.2021 12:40 Ответить
Сегодня на планете Земля умерло 100 тыс. человек. А родилось 250 тыс. И так каждый день... Ой, лишенько! Шо ж такоє! Люди помирають! Ой було б краще, якби ніхто не помирав! ))) И тогда люди как тараканы ползали друг по другу! В тесноте - не в обиде! ) Да?))
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17.11.2021 13:31 Ответить
Мені глибоко "фіалєтово" скільки народилося Китайців, Індусів, Арабів чи афро- темношкірих.
Але мені не байдуже що в Україні йде інформаційний кацапський Геноцид!!!

За допомогою таких шакалів як ти Задралі_Задралі-Аліса, та ще багатьох інших посіпак Кремля які працюють та ведуть свою Антиукраїнську пропаганду на Цензорі та інших інформаційних джерелах.
Завдяки таким як ти троллям- провокаторам Україна вимирає.

Народжуваність в Україні впала, чисельність скоротилась на 10%

https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html

Завдяки Кацапам як ти Zadrali Zadrali, які радіють смертям Українців кожного дня написуючи тут антиваксерську маячню Україна вимирає, і до 2100 року має залишитись 24 млн... Це без війни...

https://lb.ua/society/2021/03/09/479412_narodzhuvanist_ukraini_znizilasya.html

Горіти тобі в пеклі Кацапський Шакал!!!
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17.11.2021 13:45 Ответить
Ты что, не уважаешь другие нации?
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17.11.2021 14:13 Ответить
И кто украинцам доктор, что они не хотят размножаться? Почему другие плодятся как кролики, а украинцы вымирают? Тут дело не в эпидемии. Потому что, как видишь по соотношению, вымирания не происходит. Идёт сумасшедший рост населения. Но только не в Украине. Почему?
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17.11.2021 14:16 Ответить
Это кацапы виноваты, что украинцы не хотят размножаться? Может кацапы ещё должны прийти и помочь украинцам в этом деле?)))
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17.11.2021 14:18 Ответить
Любезнейшие, вы , похоже, не бывали в больницах. Даже в наиболее благополучных больницах коек в палате не меньше 5 ти, плюс холодильник, столик для приёма пищи и умывальник. 6 коек, если холодильник в коридоре Это только ранее были свободные койки в палате. А уж года три койка была свободна максимум один день. А после начала эпидемии через пол дня новый больной. Будьте здоровы.
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17.11.2021 11:02 Ответить
Результат кварталу95 при владі. Хто за все відповість? Вумний нарід? Так він похнюпившись і з червоною мордою стійко переносить своє глупство, як дурачок який насрав собі в штани і вдає що все добре, то хтось вступив в гімно.
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17.11.2021 08:48 Ответить
Что они там о снижении лепетали.
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17.11.2021 08:52 Ответить
Вже дана відмашка на зниження статистики - спостерігаємо за руками шулервв
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17.11.2021 10:17 Ответить
Для объективности картины нужно ещё показывать количество заболевших и умерших вакцинированных и не вакцинированных. Тогда было бы понятно, эффективна ли вакцинация или нет. Что-то вакцинированных количество растет, а количество заболевших не уменьшается.
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17.11.2021 23:11 Ответить
 
 