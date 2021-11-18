"Мы понимаем, куда двигаться", - Верещук рассказала о создании нового органа для реализации стратегии развития Донбасса и Луганщины
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В следующем году будет создан орган по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,
Вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на смену главы Минреинтеграции, реализация Стратегии будет продолжаться.
"Мы уже встретились с британцами и провели несколько раундов встреч со всеми донорами. И мы понимаем, куда двигаться. Уже в госбюджет на 2022 год заложены деньги, например, на создание органа управления, который будет размещаться в Донецкой области, и будет заниматься развитием территорий, как это и заложено в Стратегии", - рассказала Верещук.
По ее словам, будут усиливаться те направления, которые касаются выполнения Стратегии экономического развития.
"У нас уже есть понимание, видение и необходимые инструменты, чтобы продолжить работу по реализации этой Стратегии", - добавила вице-премьер.
Как сообщалось, 18 августа Кабинет Министров одобрил проект распоряжения об утверждении Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.
Документ предусматривает имплементацию задач и мер по ключевым направлениям: усовершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики, развитие реального сектора экономики, индустриализация и инновации, развитие критической инфраструктуры и логистики, а также формирование регионального рынка труда и налаживание коммуникаций.
Пожалуйста, подождите...
2. Чему учиться?
3. У кого ? У того, кто админов боится ?
выгнаны в Польшу, чтобы дамбас не очень напрягался ...
лохи заплатят ...
https://steemit.com/ru/@natalii46/8aalpr20
http://fun.rufex.net/picture/10765
гаранта прав дамбасятины и спонсора слуг#народа обеспечены
ведь Юля и Гадя ужесбитые летчики
вот тянут очередную консерву УСИЛЕННО
НО когда у человека нет харизмы - нужны тягачи . А она с них постоянно срывается из-за своей тупизны и врожденного хамства
мы ж все тут как один... запереживали что у Вас что-то случилось...
Вы так надолго больше не пропадайте.... а то ж совсем никого не осталось, кто бы так настойчиво... не смотря ни на какие аргументы и факты... своего найсветлейшего хвалил и нахваливал )))
А судя по тому, в какой цуцванг вы загнали Украину, нихрена вы не понимаете. Больших дебилов у руля не было за все 30 лет.
Завгар Янукович на фоне ЗЕ выглядит гением.
- Ну, це люди, що у всьому світі борються за збереження навколишнього світу , тварин , рослин ...
- Дивно... А тато каже , що це ті ДЛБЙБи, що ні хрена не вміють, ні хрена не роблять, все розікрали , все розламали, а тепер шукають , хто у цьому винен!
Невероятные приключения россиян в Амстердаме:
Видео https://twitter.com/i/status/1460018379184431107
Все украинцы опять за Бамбас заплатят из своих налогов, вместо того чтобы НА МЕСТАХ В СВОИХ ГОРОДАХ И СЁЛАХ спонсировать малый бизнес
Хто може ідентифікувати? Прізвище, інстаграм або фб. Олександр із Запоріжжя, 1994 року народження.
https://twitter.com/i/status/1459485594195836931
Это создать "орган" для пошива тапочек из "шкуры не убитого медведя" даже не собираясь покупать ружье для охоты на этого медведя!
Вкладывать надо в украинцев, которые УЖЕ делают бизнес и приносят Украине доходы
http://vybor.ua/news/policy/ukrainskie_cennosti_ne_sovpadayut_s_evropeyskimi_sluga_naroda_irina_vereshchuk.html( украинские ценности не совпадают с европейским. ??????- Ирина Верещук)
КОРОЧЕ У РЫГОВ И КАЦАПОВ получилось ПРОТОЛКНУТЬ ВМЕСТО ЯНЕКА во власть НОВУЮ « Надю Савченко»
Полное досье агента Щука читать здесь
https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina
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Ну так і іди туди. Там черга. Багатьох туди посилають.