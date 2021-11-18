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Новости Политика УкраиныОбществоВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Верещук (470) Министерство реинтеграции (247) ОРДЛО (246)

"Мы понимаем, куда двигаться", - Верещук рассказала о создании нового органа для реализации стратегии развития Донбасса и Луганщины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Война в Украине

В следующем году будет создан орган по реализации Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" сообщила вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук,

Вице-премьер подчеркнула, что, несмотря на смену главы Минреинтеграции, реализация Стратегии будет продолжаться.

"Мы уже встретились с британцами и провели несколько раундов встреч со всеми донорами. И мы понимаем, куда двигаться. Уже в госбюджет на 2022 год заложены деньги, например, на создание органа управления, который будет размещаться в Донецкой области, и будет заниматься развитием территорий, как это и заложено в Стратегии", - рассказала Верещук.

По ее словам, будут усиливаться те направления, которые касаются выполнения Стратегии экономического развития.

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"У нас уже есть понимание, видение и необходимые инструменты, чтобы продолжить работу по реализации этой Стратегии", - добавила вице-премьер.

Как сообщалось, 18 августа Кабинет Министров одобрил проект распоряжения об утверждении Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года.

Документ предусматривает имплементацию задач и мер по ключевым направлениям: усовершенствование институционально-финансовых инструментов и регуляторной политики, развитие реального сектора экономики, индустриализация и инновации, развитие критической инфраструктуры и логистики, а также формирование регионального рынка труда и налаживание коммуникаций.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+34
Вжопу ви рухаєтесь.
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17.11.2021 08:29
+31
Что это одноклекточное может понимать???
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17.11.2021 08:28
+23
Коли просто дурень, то ще терпимо, але коли дурень ще і ініціативний, то наслідки непередбачувані.
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17.11.2021 08:34
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Что это одноклекточное может понимать???
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17.11.2021 08:28 Ответить
https://durdom.in.ua/ru/main/photo/photo_id/83458.phtml
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17.11.2021 08:36 Ответить
Ніякого економічного розвитку сепаратистів бути не може! Всі підприємства потрібно евакуювати або закрити, всі багатоповерхівки розібрати, щоб кацапському бидлу не було де працювати та бухати. Донбас має бути аграрним, одноповерховим та українським!
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17.11.2021 08:55 Ответить
Она поняла главное: в новые создаваемые структуры можно пристроить сотни своих родственников зелёной плесени и пилить, пилить, пилить… А самой хрюкать на телеэфирах про пакращання
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17.11.2021 08:42 Ответить
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17.11.2021 09:09 Ответить
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17.11.2021 09:10 Ответить
Куда ветер подует туда Верещук и полетит на своём ЗЕлёном зонтике
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17.11.2021 09:06 Ответить
Язык жестов
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17.11.2021 10:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xJ5iHFSdAU4&t=950s
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17.11.2021 08:28 Ответить
Вжопу ви рухаєтесь.
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17.11.2021 08:29 Ответить
Сидеть в жопе для них привычное дело. Надо что бы они к эшафоту двигались. Может их страх смерти отгонит от карыта ?
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17.11.2021 09:02 Ответить
"В жопу" пишется , Украинской жопа будет дупа
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17.11.2021 10:48 Ответить
Так колоритніше, а вжопу захист від модера.
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17.11.2021 10:50 Ответить
Не вижу колорита. Якась нісенітниця. А ще вчитель
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17.11.2021 10:57 Ответить
Вчись, салага.
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17.11.2021 12:15 Ответить
1. Повторяешься
2. Чему учиться?
3. У кого ? У того, кто админов боится ?
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17.11.2021 12:24 Ответить
пока дамбас кормит Украину, остальные украинцы будут
выгнаны в Польшу, чтобы дамбас не очень напрягался ...
лохи заплатят ...
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17.11.2021 08:31 Ответить
Свою Раву Руську ( львовская область )она развивать не собирается. Наверно с позором оттуда была десантирована
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17.11.2021 09:19 Ответить
Знайшов для них світлий шлях.
https://steemit.com/ru/@natalii46/8aalpr20
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17.11.2021 08:32 Ответить
А Верещук впевнена що вони доживуть при владі до наступного року?
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17.11.2021 08:32 Ответить
хіба "тудой" в наступному році
http://fun.rufex.net/picture/10765
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17.11.2021 08:34 Ответить
Коли просто дурень, то ще терпимо, але коли дурень ще і ініціативний, то наслідки непередбачувані.
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17.11.2021 08:34 Ответить
нищенские зарплаты для усиление бизнеса дряни-охметова ,
гаранта прав дамбасятины и спонсора слуг#народа обеспечены
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17.11.2021 08:34 Ответить
http://kotomatrix.ru/show/449375/
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17.11.2021 08:35 Ответить
ну любят наши депутатьі впервьіе попавшие во власть создавать "органьі" работа которьіх бьіла бьі понятна только им самим. создавать законьі которьіе понятньі только им чтоб в переходньій период єтих законов украсть и не отвечать ни по новьім ни по старьім законам.
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17.11.2021 08:36 Ответить
Молодцы команда Президента Зеленского! Есть четкий план куда двигаться и это очень много!
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17.11.2021 08:37 Ответить
ты Петрович уверенно побеждаешь Игоря L . теперь даже затрудняюсь сказать кто из вас более неадекватен
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17.11.2021 08:49 Ответить
Це Зеля нахвалює сам себе.
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17.11.2021 09:00 Ответить
на Зелю не похоже по стилю . тот бы начинал каждый пост с того что объяснял всем шо он не лох . а во время прений требовал бы что я вышел отсюда розбійник
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17.11.2021 09:09 Ответить
Да,это даже не пытается говорить,что оно не лох. Он вообще не понимает о чем идет речь. Только сосательный рефлекс
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17.11.2021 09:19 Ответить
Ці копійки від Подоляка/Лєщєнка вартують того, щоб тебе вважали за ідіота? 😁
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17.11.2021 09:22 Ответить
Таки є план! Навіть декілька планів ( не лише той, що курять). І напрямок зрозумілий - жопа! І так, жопа просто величезна! 😁
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17.11.2021 09:24 Ответить
В ЗЕшобли з креативом і кадрами ваабше біда?)))
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17.11.2021 09:41 Ответить
Воно дума що воно спеціаліст по всіх питаннях. Куди не всунь Верещук - вона скрізь все зна. Похідне від президента-Членограя. І на дуде ігрец і Україні ....
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17.11.2021 08:37 Ответить
Ее тот самый смотрящий по Украине Козак ( российский) раскручивает на президента
ведь Юля и Гадя ужесбитые летчики
вот тянут очередную консерву УСИЛЕННО
НО когда у человека нет харизмы - нужны тягачи . А она с них постоянно срывается из-за своей тупизны и врожденного хамства
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17.11.2021 09:15 Ответить
Створять контору "Лугандон-розвиток"...
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17.11.2021 08:40 Ответить
Чергові "Рага и капыта" ...
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17.11.2021 09:02 Ответить
Главное куда вожак направит команду. А Президент Зеленский своим примером показывает в каком направлении нужно двигаться. Поэтому такая мощнейшая поддержка присутствует везде
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17.11.2021 08:41 Ответить
Період правління Зе можна охарактеризувать цитатою з Шоу Довгоносиків: "Це тільки початок нашого тріумфального шествія ногами вперьод!"
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17.11.2021 08:48 Ответить
Олег Петрович! ну наконец-то!!!!
мы ж все тут как один... запереживали что у Вас что-то случилось...
Вы так надолго больше не пропадайте.... а то ж совсем никого не осталось, кто бы так настойчиво... не смотря ни на какие аргументы и факты... своего найсветлейшего хвалил и нахваливал )))
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17.11.2021 08:56 Ответить
та то просто подоляк серлєщу пароль від аккаунта вчасно не передав))))
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17.11.2021 09:44 Ответить
"Президент Зеленский своим примером показывает в каком направлении нужно двигаться". Выше предполагали, что вжопу. Думается, что скоро дойдет.
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17.11.2021 09:48 Ответить
Головне створити новий ОРГАН !!! А там і повний штат своїх родичів ,кумів ... і зарплати (не мінімалка) !!! А потім тими ОРГАНАМИ по роялю і всі проблеми вирішено !!! На парасолю і па-па !!! Скажіть, хто ті люди ,що обирали тих пройдох ?!!!
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17.11.2021 08:42 Ответить
часть из них махали в свое время сиськами за шоколадноофшорное разочарование
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17.11.2021 09:16 Ответить
Хотите завалить решение проблемы - создайте госорган по решению этой проблемы
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17.11.2021 08:46 Ответить
Гениальная вагина
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17.11.2021 08:46 Ответить
Правда?

А судя по тому, в какой цуцванг вы загнали Украину, нихрена вы не понимаете. Больших дебилов у руля не было за все 30 лет.

Завгар Янукович на фоне ЗЕ выглядит гением.
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17.11.2021 08:46 Ответить
- Маріє Іванівно! А хто такі "зелені"?
- Ну, це люди, що у всьому світі борються за збереження навколишнього світу , тварин , рослин ...
- Дивно... А тато каже , що це ті ДЛБЙБи, що ні хрена не вміють, ні хрена не роблять, все розікрали , все розламали, а тепер шукають , хто у цьому винен!
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17.11.2021 08:56 Ответить
Вестник Стабильности (анонимный сатирик)



Невероятные приключения россиян в Амстердаме:

Видео https://twitter.com/i/status/1460018379184431107
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17.11.2021 08:46 Ответить
++++++++++++++++++++++++++++++!!!
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17.11.2021 08:59 Ответить
Курица строит и улучшает руський мир, а украинцам потом опять разгреьать.
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17.11.2021 08:48 Ответить
Хочешь заболтать любой дело-создай руководящий орган.Думаю уже другие будут решать эти задачи, а вы возвращайтесь обратно в свой балаган.
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17.11.2021 08:48 Ответить
А деньги откуда будешь брать?
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17.11.2021 08:49 Ответить
Откуда ?

Все украинцы опять за Бамбас заплатят из своих налогов, вместо того чтобы НА МЕСТАХ В СВОИХ ГОРОДАХ И СЁЛАХ спонсировать малый бизнес
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17.11.2021 09:07 Ответить
Что эта Мери Поппинс чешет?
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17.11.2021 08:52 Ответить
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17.11.2021 08:52 Ответить
Мери Полина не такая страшная была ))
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17.11.2021 09:14 Ответить
Це вони шо...збираютьс гроші пилити до 2030 року?
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17.11.2021 08:52 Ответить
Добіса






Хто може ідентифікувати? Прізвище, інстаграм або фб. Олександр із Запоріжжя, 1994 року народження.

https://twitter.com/i/status/1459485594195836931
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17.11.2021 08:52 Ответить
уже все нашли
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17.11.2021 09:44 Ответить
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17.11.2021 08:54 Ответить
От ненаситна курва... Новий орган, нове бабло. Головне, щоб його освоїти як треба.
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17.11.2021 09:00 Ответить
Что такое "довести до абсурда"?
Это создать "орган" для пошива тапочек из "шкуры не убитого медведя" даже не собираясь покупать ружье для охоты на этого медведя!
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17.11.2021 09:04 Ответить
Сколько вам нужно ещё этих органов извращенцы ???
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17.11.2021 09:13 Ответить
Орган они уже создали,жирные чинушки,жирные госсзарплаты и премии,откаты,Мерседесы S класса,блатные офисы,шофёры,охрана,секретутки,кофеледи - пошло развитие областей,никто не догонит.
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17.11.2021 09:14 Ответить
Мы создаём орган , который будет размещаться как заложено .
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17.11.2021 09:15 Ответить
НУ ВЫ ВООБЩЕ ВЕРИТЕ В ТО ЧТО У ВАС ПРОИСХОДИТ В СТРАНЕ.........НАПИШИТЕ ПРАВДУ....
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17.11.2021 09:15 Ответить
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17.11.2021 09:16 Ответить
Донецкий угольный бассейн нужно освобождать, а не обрастать его органами
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17.11.2021 09:19 Ответить
Одного уже выбросили 😀😀😀за активное создание органов лагандону
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17.11.2021 09:22 Ответить
НЕФИК деньги украинцев тратить на отстой
Вкладывать надо в украинцев, которые УЖЕ делают бизнес и приносят Украине доходы
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17.11.2021 09:24 Ответить
Ще одна кормушка для друзів.
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17.11.2021 09:19 Ответить
Зеленые еще не всех кумовьев устроили на теплые места?
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17.11.2021 09:22 Ответить
Вот до чего доводит беспорядочный секс в высших эшелона власти !!!
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17.11.2021 09:23 Ответить
шо за такі хотєлкі , оргАни їм , плять, подавай - ви , курви , шо на роялях не награлися ..
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17.11.2021 09:26 Ответить
У неё столько энергии, её бы назначить бригадиром в угольную шахту, вугілля добувати
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17.11.2021 09:31 Ответить
На сайте движения «Украинский выбор» Медведчука часто появляются новости с высказываниями политика Ирины Верещук:
http://vybor.ua/news/policy/ukrainskie_cennosti_ne_sovpadayut_s_evropeyskimi_sluga_naroda_irina_vereshchuk.html( украинские ценности не совпадают с европейским. ??????- Ирина Верещук)
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17.11.2021 09:27 Ответить
2 мая 2020 года на своей странице в Facebook призвалапросить прощения у погибших во время событий в Одессе 2014 года.

КОРОЧЕ У РЫГОВ И КАЦАПОВ получилось ПРОТОЛКНУТЬ ВМЕСТО ЯНЕКА во власть НОВУЮ « Надю Савченко»
Полное досье агента Щука читать здесь
https://thepage.ua/dossier/vereshuk-irina

0
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17.11.2021 09:29 Ответить
Что и требовалось доказать: *****-Верещучка - самая заурядная прохвостка традиційного українського штибу. Как говорится, ещё "ні сіло ні впало"©, а уже туда же - ширить и углублять самую устоявшуюся українську традицію українських можновладців - за счёт средств налогоплательщика создавать тёпленькие местечки для благостного прогревания жоп пихвостней и прихлебателей накшталт "Департамента прогнозирования и учёта прогибов, сдвигов, смещений и сползаний Керченского моста и тому подобное.
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17.11.2021 09:34 Ответить
В 2019 году в интервью 112 каналу Верещук заявила, что Украине не надо в НАТО, потому что «её там не ждут. - Она это Украина»
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17.11.2021 09:44 Ответить
"буде створено орган для реалізації Стратегії економічного розвитку " - так так, там буде чим поживитись - праправнукам вистачить
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17.11.2021 09:44 Ответить
Вже бачимо що ти порухалась за колобарантом сивохою курва раворуська.
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17.11.2021 09:45 Ответить
Как жеж тяжко комментировать таких дегенератов, как Верещук. Что она может вообще понимать?
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17.11.2021 09:51 Ответить
гавно
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17.11.2021 09:54 Ответить
Как двигать органом, она знает: туда-сюда.
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17.11.2021 10:09 Ответить
Эта курва связана с сектой любителей Путина. Там у них Путин мессия и спаситель мира. Типа духована Раша спасет мир от бездуховного Запада. Это пипец ребята. Бывший массажист с Данецка теперь определяет политику Украины. Цель Верещук понятна - чтобы Дамбасс вилял Украиной. Это после 8ми лет войны против нечисти.
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17.11.2021 10:13 Ответить
Воно стверджує, що знає, куди рухатись. Підтримую. Головне - аби вітер був у бік кремля та парасолька надійна.
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17.11.2021 10:31 Ответить
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17.11.2021 10:32 Ответить
Из статьи я понял что чиновников еще добавится(((((
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17.11.2021 10:41 Ответить
Это хорошо что вы поимаете! вот только у меня большое подозрение, что вы вообще никуя не понимаете! Орган они создают, засунь себе этот орган в одно место! Кучу чиновников наплождили хрен вас плядей прокормишь, и так существует огромное количество органов , исполкомы, советы , депутаты и тп. говно, которое никуя не деалет , ни за что не отвечает! Пани Венедиктова, давайте так, если ваш орган не даст результата, запланированного, в установленные сроки -вы на нары на 50 лет!.. может тогда 3,14издеть перестанете? и 3,14Издить тоже в случае посадки...
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17.11.2021 11:19 Ответить
цій корабєльній сосні вже нічого не допоможе-ні верещання, ні парасоля....нічого...
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17.11.2021 11:57 Ответить
"Ми розуміємо, куди рухатися", - Верещук..."

Ну так і іди туди. Там черга. Багатьох туди посилають.
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17.11.2021 13:00 Ответить
хабалка
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17.11.2021 14:57 Ответить
 
 