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Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 ноября в мире зарегистрировали 499 280 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7 530 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 255 141 123 случая инфицирования, из них 499 280 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5130689, из них 7530 за минувшие сутки.

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 230,6 млн человек.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 скончались 769 человек, зафиксировано 18 668 новых случаев заражения, 20 211 человек выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 7-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.

Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 03
Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А если учесть численность населения то это прочное первое место в мире.
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17.11.2021 08:55
+4
так він про відсутність медицини в цілому і пише...чи прочитати декілька речень це занадто складно?
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17.11.2021 09:34
+3
Igor L
Йди на х.....j? ідійот. Ти провакцинувався?
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17.11.2021 08:53
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17.11.2021 08:46 Ответить
Висока смертність це абсолютно логічний результат поганого нікчемного лікування та відсутності медицини як такої. Якби ці хворі потрапили в німецькі або ізраїльські лікарні вони б в абсолютній більшості вижили б! Потрібно системно братись за медиків, що вони там роблять на роботі що в них така дика смертність і чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини. Бо те що роблять наші лікарі це не лікування а шарлатанство! Але хто буде контролювати медицину? Ляшко - ветеринар з колгоспного ринку? Радуцький - фізкультурник та навколо медичний бізнесшулер?
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17.11.2021 08:52 Ответить
Igor L
Йди на х.....j? ідійот. Ти провакцинувався?
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17.11.2021 08:53 Ответить
Я вакцинований, але навіть вакциновані помирають в наших лікарнях, в яких немає дієвого та ефективного лікування. Це ще одна ознака того що наша медицина навіть вакцинованого залікує до смерті, бо це не лікування а фальсифікація!
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17.11.2021 11:20 Ответить
Igor L
чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини.

КУзякин это ты??? такой треш выдать может только бот на 100000% представляющий кузю и ляшка.
Медику Николаева проверяют по третьему кругу что она уже не выдерживает в тел. матом говорит.А все потому что в открытую сказала что правительство гробит народ.А троль игорь ищет виновных в больницах.
Какая нахер западная медицина, у нас промышленый кислород в балонах ржавых завозят, больницы как в сайленд хил выглядят, обоссаные матрасы и старые кровати.
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17.11.2021 09:23 Ответить
так він про відсутність медицини в цілому і пише...чи прочитати декілька речень це занадто складно?
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17.11.2021 09:34 Ответить
Потрібно системно братись за медиків, що вони там роблять на роботі що в них така дика смертність і чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини.

он пишет не про отсутствие медицины, а про вину медиков,Ни слова про уродов предшественников которые провалили всю медицинуты, ни слова про нынешних уродов у власти которые гробят народ своими бездействиями, либо толстый троль на отработке у кузи, либо читать точно не умеешь.
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17.11.2021 09:56 Ответить
Досить вже про владу, влада завжди погана, але навіть попри рекордне фінансування українська медицина абсолютно безпорадна! Тут вже постає питання не грошей а кваліфікації українських медиків, чи здатні вони взагалі лікувати пацієнтів. Така дика смертність показує що не здатні!
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17.11.2021 11:26 Ответить
"результат поганого нікчемного лікування та відсутності медицини як такої."
а тупорилих лікарів у нас дійсно вистачає...будь хто підтвердить.
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17.11.2021 11:52 Ответить
Не надо перекладыватьвину на медиков. Они с ног валятся, лекарств нет, кислорода нет, финансирования больниц нет)
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17.11.2021 10:02 Ответить
Можна валитись з ніг і це не дасть абсолютно жодного результату, якщо немає кваліфікації лікувати пацієнтів. Наша медицина валиться з ніг виписуючи пацієнтам з ковідом непотрібні лікі, які тонами закуповуються в аптеках а потім навіть не використовуються для лікування пацієнтів - а результатів від цієї безголової суєти медиків ніяких немає. Рекордна смертність має поставити питання по кожному померлому, а чи все було зроблено для того щоб врятувати людину? Потрібно докладно розбирати кожен випадок і не на підставі сфальшованих діагнозів а по-факту. Що робили, які результати, чому не врятували! А для цього потрібні фахівці лікарі а не санітари та фізкультурники на посадах міністра та голови парламентського комітету!
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17.11.2021 11:29 Ответить
А цілий міністр Ляшко казав що вже пішло на спад.
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17.11.2021 08:51 Ответить
Так он это теперь раз в неделю будет говорить.

Рано или поздно он окажется прав. Когда закончатся антиваксеры, которые умирают.
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17.11.2021 08:56 Ответить
Ну величайший лидер современности и говорил, что мы чемпионы мира.
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17.11.2021 08:53 Ответить
https://durdom.in.ua/ru/main/photo/photo_id/83458.phtml
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17.11.2021 08:54 Ответить
Сотни людей умирают в Украине ежедневно от этого вируса. Комментируют эти смерти здоровые люди. Я понимаю, что родным умерших нелегко об этом говорить. Как протекала болезнь, какую помощь от власти получили при лечении, как ухудшалось состояние, как наступала смерть? Время от момента смерти до захоронения?
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17.11.2021 08:54 Ответить
як правило - і це в понад 95 % це класифікуется що спровокував СУПУТНІ !!!!! хвороби Ковід....- так як такий діагноз вигідний лікувальним закладам - туди ідуть гроші , доплати , та все інше ...
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17.11.2021 09:11 Ответить
А если учесть численность населения то это прочное первое место в мире.
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17.11.2021 08:55 Ответить
Пабеда!Простое решение проблем - вжик,и уже не надо платить тысячу на нонцерт мойши поплавского.
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17.11.2021 08:57 Ответить
про це теж себе спитайте - чому так ...!!!

В Украине подсолнечное масло самое дорогое в Европе Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-podsolnechnoe-maslo-samoe-dorogoe-v-evrope-799408.html
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17.11.2021 09:07 Ответить
Я советую, тем кто еще не вакцинировался, вакцинироваться.
Конечно летом, когда казалось зараза совсем сдохла, можно было надеяться, что это уже почти все, что выработался коллективный иммунитет, и можно пренебречь вакцинацией, и многие не особенно к ней стремились, думаю больше из-за лени, чем потому что они убежденные антивакцинаторы.
Но если летом в отдельные дни в Украине от ковида умирало несколько человек, в Киеве в отдельные сутки вообще не было смертей (впрочем по официальной статистике, которая неточна и лжива во всех странах), то сейчас по соотношению численности населения и умерших мы на первом месте в мире.
Поэтому делайте прививки, да ужасные очереди в центрах вакцинации, их нужно было больше открывать, на всех этажах больниц и поликлиник, чтобы быстрее завершить вакцинацию, и это упущение или импотентность власть придать мобильность необходимому процессу, но жизнь стоит того чтобы жить, нас, украинцев, и так ведь немного на планете, а многие, впрочем в основном в Мордоре, обрадовались бы, чтобы еще стало как можно меньше.
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17.11.2021 09:09 Ответить
Чемпионы по ковиду. Тут Зельц прав
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17.11.2021 09:12 Ответить
28 тысяч излишних смертей в октябре. Геноцид. В Америке и России в четыре раза больше людей.
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17.11.2021 09:19 Ответить
да, мы чемпионы..., теперь уже и не поспоришь...
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17.11.2021 09:30 Ответить
во время пандемии короновируса все забыли про другие болячки - не диагностированный туберкулез и СПИД.... (и про инсульты-инфаркты и онкологию, которые ни на один день не сдавали свои первые места по смертности)...если туберкулез и выявляют случайно при КТ , проверяя легкие, то остальное заброшено и отодвинуто... и это СТРАШНО !
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17.11.2021 09:33 Ответить
Да, от туберкулеза в Украине умирает аж по 10 человек в день. Какое это место по смертности? От всех видов онкологии - 200-250 в день.
Сердечно-сосудистые - 1000-1100 в день. У этой причины первое место. Пока. Ибо от ковида умирает по 750-830 в день и спада пока не наблюдается. Это причина смертей украинцев № 2 на сегодня.
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17.11.2021 12:54 Ответить
я только хотел сказать, что за огромным количеством смертей от коронавируса перепуганная и обессиленная медицина не успевает отслеживать и диагностировать и оказывать помощь людям с другими заболеваниями... (это не только мое сугубо непрофессиональное мнение)
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17.11.2021 13:12 Ответить
Порошенко добився безвізу, згуртував світ проти агресії росії, отримав Томос- Зеленський добився енергетичної кризи, згуртував світ проти себе вагнергейтом, отримав ковідомор в Україні.
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17.11.2021 09:36 Ответить
Ой, не обожествляйте сывочолого гетьмана
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17.11.2021 09:58 Ответить
Ми зробили це разом!
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17.11.2021 09:45 Ответить
Отдельное спасибо антиваксерству.
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17.11.2021 09:45 Ответить
Не у трийці лідерів, а лідер - ЧЕМПІОНИ!
Якщо рахувати на кількість жителів...
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17.11.2021 09:46 Ответить
Из 100 умерших в Украине 61-сердечно сосудистые, 11-онкология, 8-барановирусные. Сколько можно из людей делать баранов?
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17.11.2021 10:21 Ответить
Ещё бы приложить усилия, чтобы убрать табак, крепкий алкоголь с полок магазинов и еще бы сильнее ударили по короновирусу и оздоровились. У меня такие чудики лазят по городу у рынка с утра, опухшие с красными рожами, смалят какое-то вонючее г.... и 100% им не до вакцин.
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17.11.2021 10:45 Ответить
на тотально вакцинированную германию 300 смертей...Не мало....
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17.11.2021 14:21 Ответить
 
 