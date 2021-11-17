Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
По состоянию на утро 17 ноября в мире зарегистрировали 499 280 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7 530 человек.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
По данным центра, в мире зафиксировали 255 141 123 случая инфицирования, из них 499 280 только за минувшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5130689, из них 7530 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 230,6 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 7-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.
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Йди на х.....j? ідійот. Ти провакцинувався?
чи роблять медики взагалі хоч щось, в західному розумінні медицини.
КУзякин это ты??? такой треш выдать может только бот на 100000% представляющий кузю и ляшка.
Медику Николаева проверяют по третьему кругу что она уже не выдерживает в тел. матом говорит.А все потому что в открытую сказала что правительство гробит народ.А троль игорь ищет виновных в больницах.
Какая нахер западная медицина, у нас промышленый кислород в балонах ржавых завозят, больницы как в сайленд хил выглядят, обоссаные матрасы и старые кровати.
он пишет не про отсутствие медицины, а про вину медиков,Ни слова про уродов предшественников которые провалили всю медицинуты, ни слова про нынешних уродов у власти которые гробят народ своими бездействиями, либо толстый троль на отработке у кузи, либо читать точно не умеешь.
а тупорилих лікарів у нас дійсно вистачає...будь хто підтвердить.
Рано или поздно он окажется прав. Когда закончатся антиваксеры, которые умирают.
В Украине подсолнечное масло самое дорогое в Европе Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/ru/news/v-ukraine-podsolnechnoe-maslo-samoe-dorogoe-v-evrope-799408.html
Конечно летом, когда казалось зараза совсем сдохла, можно было надеяться, что это уже почти все, что выработался коллективный иммунитет, и можно пренебречь вакцинацией, и многие не особенно к ней стремились, думаю больше из-за лени, чем потому что они убежденные антивакцинаторы.
Но если летом в отдельные дни в Украине от ковида умирало несколько человек, в Киеве в отдельные сутки вообще не было смертей (впрочем по официальной статистике, которая неточна и лжива во всех странах), то сейчас по соотношению численности населения и умерших мы на первом месте в мире.
Поэтому делайте прививки, да ужасные очереди в центрах вакцинации, их нужно было больше открывать, на всех этажах больниц и поликлиник, чтобы быстрее завершить вакцинацию, и это упущение или импотентность власть придать мобильность необходимому процессу, но жизнь стоит того чтобы жить, нас, украинцев, и так ведь немного на планете, а многие, впрочем в основном в Мордоре, обрадовались бы, чтобы еще стало как можно меньше.
Сердечно-сосудистые - 1000-1100 в день. У этой причины первое место. Пока. Ибо от ковида умирает по 750-830 в день и спада пока не наблюдается. Это причина смертей украинцев № 2 на сегодня.
Якщо рахувати на кількість жителів...