Украина – в тройке лидеров в мире по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 17 ноября в мире зарегистрировали 499 280 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 7 530 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 255 141 123 случая инфицирования, из них 499 280 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 5130689, из них 7530 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 230,6 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и 7-м в Европе. В то же время следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 7-ю, по летальным случаям - 3-ю в мире и 2-ю в Европе.



