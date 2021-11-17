РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9056 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
4 319 66
Беларусь (7521) война (46615) СБУ (18666) ФСБ (1860) КГБ Беларуси (64) Семенченко Семен (380) ЧВК Вагнера (1280)

Семенченко о "Вагнергейте": Я не верю ни одному сообщению ВСК. Это – не случайность. Это – системная работа на уничтожение нашей военной разведки. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Семенченко о

СБУ проводит допросы в рамках поручения о предоставлении правовой помощи от КГБ РБ. Кроме того, КГБ Беларуси располагает данными о передвижении белорусских патриотов по территории Украины. Более того, у КГБ РБ есть записи их телефонных разговоров через украинских мобильных операторов. Такие возможности есть только у СБУ.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Семен Семенченко.

"Об отчете ВСК ВР по "вагнергейту". Не верю ни одному слову.

1) Вагнергейт – наиболее известный скандал, связанный со "сливом" спецслужбам РФ и РБ данных об операциях украинской военной разведки. Но не единственный, есть и другие. То, что один раз – случайность, после нескольких раз – уже закономерность.

2) Кроме "слива" данных изменниками используются и другие методы-фабрикования уголовных дел в Украине и помощь спецслужбам РФ и РБ в фабрикации уголовных дел против их оппозиционных граждан. Делается это все руками СБУ. За примером не нужно далеко ходить. Это группа "Шведа", группа "Шевченко" и так называемое "ЧВК Семенченко-Шевченко". О том, как работники СБУ пытались расстрелять в центре Киева украинских разведчиков, которые готовили операцию по захвату донецкой тюрьмы, можно почитать здесь.

3) По делу "группы Шевченко" – поставка стратегически важных для украинского ПВО "клистронов" была сорвана СБУ. Группа завербованных российских граждан (которые и снабжали эти детали) была арестована в РФ работниками ФСБ. Сейчас против них дают показания, в том числе и в Украине, в рамках так называемого "поручения о предоставлении международной правовой помощи".

4) По делу так называемого "ЧВК Семенченко-Шевченко". Идею создания "украинского ЧВК", спецслужбы по борьбе с предателями или подразделения по типу "Моссад-Ua" я предложил еще в 2014 году ссылка здесь. Но идея получила отклик только спустя несколько лет. Те ветераны, которых обвиняют в "участии в НЗФ" и "подготовке к захвату власти в Украине", работали именно в интересах Главного управления разведки МО Украины. Они участвовали в подготовке различных операций на оккупированных территориях, территориях страны-агрессора и ряде соседних стран. Украинская правда провела детальное расследование по этой теме ссылки здесь. Серьезное расследование провели Юрий Бутусов и Цензор.НЕТ. Ссылка здесь.

Также смотрите: Суд оставил Семенченко под стражей: "Была команда действовать противозаконно". ВИДЕО

5) Фабрикование уголовного дела началось сразу в день начала "Вагнергейта", после публикации поста Е. Шевченко. Сначала нас собирались обвинить в создании террористической группы (ст. 258-3) и подготовке захвата правительственного квартала и лично Зеленского. Для чего были получены соответствующие показания у сексотов СБУ. Потом пошли другим путём. В конце 2020 года в Беларуси были задержаны участники сопротивления против режима Лукашенко (начавшие создавать отряды самообороны). Лукашенко публично обвинил украинскую разведку в том, что она "гонит в Беларусь оружие тоннами" ссылка здесь. 8 февраля 2021 года в отправке диверсионных групп обвинили меня. В вышедшем на государственном канале Беларуси фильме "Тротил Протеста" показали записи телефонных переговоров, которые вели белорусские патриоты через украинских мобильных операторов. В КГБ РБ были предоставлены данные о перемещении этих людей по территории Украины. Такие возможности есть только у СБУ. В феврале 2021 года в СБУ приходит поручение о предоставлении правовой помощи от КГБ РБ, по которому меня пытаются допрашивать. Я отказался. Не считаю нужным выдавать врагам Украины фамилии, телефоны работников ГУР МО Украины.

Однако, по информации "Украинской правды", показания на одного из белорусов в Украине дают. Наверное, СБУ нашли кого опросить по "этому поручению".

В приложении к публикации ясно видно, как синхронно с политическими событиями вносятся в ЕРДР дела против нас.

Ст. 258-3 (терроризм) – после начала "Вагнергейта"

Ст. 260 -2,3 (НЗФ) - после очередного "наезда" главы КГБ РБ - Тертеля

Ст. 258 (теракт против Медведчука) – после первой публикации Юрия Бутусова с обвинениями Ермака в фальсификации нашего дела.

СБУ не скрывает, что знает о нашей работе с ГУР МО Украины. Доказательством тому является приложение к этой публикации. Но вывод из этого делает только один – держать меня в одиночке, чтобы молчал. Так же, как держат в Беларуси тех патриотов, которые поверили Украине, а попали в гнездо предателей", - рассказал Семенченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Костенко: Чтобы узнать, кто дал команду остановить спецоперацию по "вагнеровцам", достаточно опросить Ермака с применением полиграфа

"Исходя из вышеизложенного, повторюсь - я не верю ни одному сообщению ТСК ВР. Это - не случайность. Это – системная работа на уничтожение единого органа, способного на активные операции против агрессора – нашей военной разведки. Это нейтрализация всех добровольцев и патриотов, которые согласились стать ее ресурсом и продолжить свою борьбу против агрессора. Партнерские отношения СБУ и КГБ РБ (филиал ФСБ) во время войны и недавнее убийство в центре Киева белорусского активиста – яркое доказательство того, что КГБ РБ и ФСБ чувствуют себя в Киеве, как дома. Эту цепь предательства можно описывать бесконечно. Но противодействовать этому можем только мы. Все вместе", - резюмировал экс-нардеп.

Семенченко о Вагнергейте: Я не верю ни одному сообщению ВСК. Это – не случайность. Это – системная работа на уничтожение нашей военной разведки 01
Семенченко о Вагнергейте: Я не верю ни одному сообщению ВСК. Это – не случайность. Это – системная работа на уничтожение нашей военной разведки 02
Семенченко о Вагнергейте: Я не верю ни одному сообщению ВСК. Это – не случайность. Это – системная работа на уничтожение нашей военной разведки 03

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
До свого арешту вірив зеленому режиму.
Крив виключно "клятого Порошенка", хоча зелені наворотили до того вже купу всього проти держави Україна.
показать весь комментарий
17.11.2021 09:24
+13
Нічого я не перекручую. Знайдіть в його фейсбуці критичні пости про зеленського до арешту Семенченка.
Він банив всіх, хто питав його чому він не критикує зелений режим.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:01
+12
баканова не зря поставили, это раз, реформе сбу не зря сопротивляются всеми рогами и копытами, это 2..., а ведь все уже вокруг намекают, намекают..., я думаю, обещание развалить нашу разведку дал лично "ясноликий", когда пытался заглянуть в глаза путину...., ему сказали, вова, хочешь лизнуть пряник, сделай, как тебе говорят...
показать весь комментарий
17.11.2021 09:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Копитан очевидність.
показать весь комментарий
17.11.2021 09:06 Ответить
Аферист Костя Гришин стал настоящим специалистом во всех спецслужбах. Трогательно: человек, не имеющий даже собственного имени и фамилии - уже эксперт. Лушпайка миляет.
показать весь комментарий
17.11.2021 09:06 Ответить
* умиляет
показать весь комментарий
17.11.2021 09:07 Ответить
баканова не зря поставили, это раз, реформе сбу не зря сопротивляются всеми рогами и копытами, это 2..., а ведь все уже вокруг намекают, намекают..., я думаю, обещание развалить нашу разведку дал лично "ясноликий", когда пытался заглянуть в глаза путину...., ему сказали, вова, хочешь лизнуть пряник, сделай, как тебе говорят...
показать весь комментарий
17.11.2021 09:23 Ответить
В разведке в 14 году кацапы в два слоя копошились. Как у себя дома. Несколько лет чистили. А сейчас зелепукки опять набор объявили.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:35 Ответить
вы хоть бы книги читали, штоле..., про разведчиков
показать весь комментарий
17.11.2021 11:53 Ответить
До свого арешту вірив зеленому режиму.
Крив виключно "клятого Порошенка", хоча зелені наворотили до того вже купу всього проти держави Україна.
показать весь комментарий
17.11.2021 09:24 Ответить
Алла не перекручуйте , в минулому році коли Зеленський не хотів приймати родичів наших полонених і відгородився кордоном поліції , то саме Семенченко з побратимами прорвалися до ОП і ЗЕ змушений був зустрітися з людьми.
показать весь комментарий
17.11.2021 09:58 Ответить
Нічого я не перекручую. Знайдіть в його фейсбуці критичні пости про зеленського до арешту Семенченка.
Він банив всіх, хто питав його чому він не критикує зелений режим.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:01 Ответить
шо - проти зе-гниди йде так тому ти його топиш?
тупий "мудрий нарід" заслуговує собі гнид-керманичей.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:08 Ответить
Цю гниду ви із Грішиним і привели до влади.
"Жри_Те." (с)
показать весь комментарий
17.11.2021 10:17 Ответить
гниду привели до влади в 2014 му, а сьогодняшне, це все наслідки його керування.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:03 Ответить
Зєлю привели ви. Насолоджуйтесь.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:10 Ответить
Безпосередньо я його не приводив,але розумію тих , хто зрозумів як вони помилились в 2014 му. І те що зараз лайно,не відміняє того,що і перед ним не краще було.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:28 Ответить
Кому як ...
Комусь було би краще, щоб ще в 2014 Україну кинули під ноги пуйлу під дебільні жарти "
"Просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"."

https://www.youtube.com/watch?v=326Il4SlGmo
показать весь комментарий
17.11.2021 11:38 Ответить
Алла,всім відомо що ви завзята порохоботка, тому раджу вам подивитися де проходив кордон на момент підписання Мінських угод, а потім подивитися де він проходив в момент передачі влади від одного до другого.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:19 Ответить
Валєра, нормальним людям відомо, що я україноботка. Я однаково аргументовано захищала від нападок ботні та дупоголових і Турчинова, і Яценюка, поки він разом із Аваковим не перейшов на бік Бєні, Єрмака, Татарова.
І на Порошенку я не зациклена. Якби завтра були вибори і Порошенко не балотувався, то я голосувала би і за того ж Турчинова, аби тільки посунути від влади нинішній антимайдан.
А що стосується кордонів, то це питання до пуйла, який плює на всі договора, які підписує паРаша.
І за минулої влади, навіть після підписання Мінських угод, потроху відвойовували території.
Ваш із Грішиним Зєля не повернув ні метра української землі.
Тільки здавав її.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:27 Ответить
Алла-україноботка.
Багато українофілів завзяті порохофоби. І це закономірно. І дуже жахливо дивитись, як Зелі і Пєтюнчики вже 2,5 роки *********, хто з них гірший. Тільки ось в цій боротьбі невігласи, мабуть, переможуть циніків. На кожен свій зашквар у них завжди знаходиться аналогічний Пєтін.
Тому дуже мудро робить той, хто робить " ... и не оспоривай глупца."
показать весь комментарий
17.11.2021 13:16 Ответить
Галіна відноситься до електорату якого політика, діяча?
показать весь комментарий
17.11.2021 13:20 Ответить
Серед усієї свори нинішніх політиків, діячів, мені більш за все імпонує Юлька.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:32 Ответить
Це та, в якої "жоден танк не має вийти з казарм".
А які войовничі постери фотошопили з цією капітулянткою ще до війни!
показать весь комментарий
17.11.2021 13:35 Ответить
Алла, це та, яка не є базарною бабою, і яка, нажаль, ще жодного разу не була президентом України, щоб впливати на "жоден танк не має вийти з казарм". Мужики обіс..., пардон, а Юлька, як завжди - *********************?
показать весь комментарий
17.11.2021 13:53 Ответить
Я написала про те, що точно було. Сподіваюсь, стенограму засідання, на якому вона це казала, мені не потрібно вчергове шукати і показувати?
показать весь комментарий
17.11.2021 13:55 Ответить
Показувати мені нічого не треба. Юлька не була членом РНБО, вона була пересічною громадянкою.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:06 Ответить
Не така вже й пересічна. Кого попало туди не запросили.
І вона чітко озвучила СВОЮ власну позицію.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:15 Ответить
Алла, ваші штампи, що ви тут штампуєте, вже давно остогидели. Юлька винна, бо її туди запросили, а коні, як завжди, невинні... Удачі і здоров"я вам.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:22 Ответить
І Вам не хворать.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:27 Ответить
Диво дивне! Як іде розмова про зелених, то вонивинні в тому що кордон совається, а як про шоколадних, так там пуйло винен! Відмінна логіка!
показать весь комментарий
17.11.2021 13:23 Ответить
Звичайно. Одні організовували спротив окупанту і сприймали окупацію, як трагедію, а інші шкірили зуби з приводу окупації.
Причому шкірили їх з логова окупантів, з МОСКВИ. Вже після того, як кілька місяців вже був окупований Крим.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:26 Ответить
LOL
показать весь комментарий
17.11.2021 13:27 Ответить
Що ж тобі ще лишається писати, Валєра,коли немає що заперечити? 🙂
показать весь комментарий
17.11.2021 13:37 Ответить
Навіщо мені витрачати час на пошановальницю Свинарчуківського кодла?
Тисну руку,обіймаю!
показать весь комментарий
17.11.2021 13:41 Ответить
Ти вже тут дві з половиною години.
В якійсь із своїх заяв тут ти точно збрехав. 🤭
показать весь комментарий
17.11.2021 13:46 Ответить
Алла , я досить жорстко дискутував з Семеном на його сторінці , доводячи йому щоб не дуже сподівався на ЗЕ бо він як і Порошенко має авторитарні замашки , але Семенченко мене ніколи не банив , може і через те що я в дискусіях ніколи не переходжу на особистості .
показать весь комментарий
17.11.2021 10:49 Ответить
Я також не перехожу. Принаймі, поки співбесідник сам не робить цього.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:56 Ответить
І навіть вже після арешту дружина Грішина просила Зелю надати адвоката з ОПи !
Тобто вона вірила Зєлі, Єрмаку, Татарову.

"Дружина Семена Семенченка, арештованого у справі приватної військової компанії, звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням надати чоловіку юриста з Офіса президента."

https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/6/7289210/
показать весь комментарий
17.11.2021 10:05 Ответить
Слабувато тягнеш.
Докладаю:
- Бутусов також гнав критичні статті на Порошенко.
Чому не гавкаєш?
показать весь комментарий
17.11.2021 10:09 Ответить
Зате ти тягнеш як пилосмок.
Бутусов, на відміну від Грішина, критикує зелену кодлу вже давно.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:16 Ответить
Так, за таких як цей Гришин (Семенченко) і маємо при владі зелень-відвертих ворогів України, яка донищує Україну.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:09 Ответить
та ні - за таких як ти, які замість нищити зелень - займаються тим що нищать ворогів зелені...
ох і "мудрий же ж нарід"
показать весь комментарий
17.11.2021 10:11 Ответить
А я не бачу,що він його ворог ...в семена винуваті усі,крім його самого та зепацюка
показать весь комментарий
17.11.2021 10:16 Ответить
Вперед, я Вам не заважаю нищити "зелень". Ви їх привели, Вам з ними і воювати, а ми обождьом. Толку, що ми привели до влади патріотів. Ви кожного дня за ними бігали, обсирали, кидалися "свинками", і фікаліми Бені і ху@ла, брехали і привели до влади свиней, офшорників, відкосників і відвертих ворогів. Чекаєте що хтось за Вас буде їх знімати, а Ви знову понавибираєте Зе, Котлєт, Юзіків, Верещак, Сівох,татарових,єрмаків, демченків...? Дудки, працюйте, може від голоду і холоду мізки почнуть рости.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:19 Ответить
на Бутусова ще погавкай - бо його колись теж було помічено.
О!
Зараз модно на Комаровського і Гордона гавкати - ату їх, ату!

"мудрий нарід"
показать весь комментарий
17.11.2021 10:25 Ответить
Гавкають собаки і сєпарське бидло,яке зо всіх сил боролося з проукраїнським президентом. Привели до влади на подобії себе, тільки з пейсами, з малороськими і совдеповськими поглядами, антимайданівців, які потихеньку, методично, але стабільно знищують Україну і знищують наших патріотів, історію,культуру і мову.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:30 Ответить
Так, принаймі, об'єднувати зусилля потрібно, а не скавчати друг проти друга...
показать весь комментарий
17.11.2021 10:34 Ответить
Нехай спочатку Грішин скаже з ким він готовий об'єднатись.
А то потім буде заявляти "Підтримки саме від тих і тих я не хотів і не потребував".
показать весь комментарий
17.11.2021 10:45 Ответить
та навіть якщо Гришин лайно, то його потрібно використовувати згідно призначення - а не витрачати на нього сили (принаймі зараз)
показать весь комментарий
17.11.2021 10:50 Ответить
Використовуйте. Вас же багато, його прихильників.
Не боти ж якісь тисячами лайкали його пасквилі у фейсбуку за минулої влади?
Куди вони всі поділись?
показать весь комментарий
17.11.2021 10:54 Ответить
У Семенченка були пости виключно проти хуjла і підхуjловників.
Тому їх "лайкали" патріоти, і зараз "лайкають".
А підхуjловники як були проти Семенченка що у 2014 р., що у 2018 р., так і зараз проти.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:02 Ответить
Негусто вас зараз під його постами в ФБ, не кажучи вже про підтримку в реалі.

Раніше були тисячі лайків, а зараз всього 4 сотні під постом Грішина, який написаний більше, ніж 16 годин тому.

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4906418642726204

КУДИ поділись тисячі однодумців?
показать весь комментарий
17.11.2021 11:08 Ответить
з ким об'єднуватися? З тими, що кожного дня лили бруд на Порошенко, Яценюка, Турчинова, Парубія? З тими, що кожного дня бігали за Порошенко і кидалися іграшковими "свинками"? З тими, що розповсюджувати різні російські і бенінські фейки? А це не багато, не мало, а всі, крім "Руху" і "правого сектору". Найбільше паскудили Нацсуки, швабода, слуги Дівулі, жопоблоки і звичайно новенькі беніні зелені. А як гучно кричали і цибали на машини, коштів вистачало їздити за патріотами по всій країні. А яка була одежа, мабуть взята зі складів МВС, яку робили для "беркута" і добавили свій "симбол нацсук". Вони визнали свою помилку? Ні! Де вони сьогодні пропали, що днем з вогнем не відшукати? Чи можливо ми рухаємося в правильному напрямку? Об'єднуватися з тупими, щоб вони потім знову вибрали собі ворога України? Сьогодні не йдуть під офіс, бо сцикотно і можуть закрити? Це при Порошенко кожна макака могла бігати і цибати, верещати, гадячи на сусідів.
показать весь комментарий
17.11.2021 14:43 Ответить
Щось не пам'ятаю про,,обьеднуватись,, від зеленого охлосу--досі кидают у Порошенко лайном. ,,Двуличные *ляди,,
показать весь комментарий
17.11.2021 15:06 Ответить
неправильно висловився. Мав на увазі не "об'єднуватись" з гімнюками, а задля знищення ворога використати і їх.
показать весь комментарий
17.11.2021 15:52 Ответить
Сказал, что ж..ва продаёт Украину кацапам.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:08 Ответить
Ну а теперь запевай :"я лох ,что валил проукраинскую власть и топил за зекрысу'-слабо?хотя, как будто от этого легче теперь...
показать весь комментарий
17.11.2021 10:11 Ответить
Какой стратегический стратег, да?
показать весь комментарий
17.11.2021 10:21 Ответить
ТАК КОМУ СЛУЖИТЬ СБУ ?? . Ясно , що тільки не Україні . КОМУ ??
показать весь комментарий
17.11.2021 10:33 Ответить
Ряженый аферист и провокатор Вомбат Семечка продолжает играть свою роль. Может из него мученника делают. Потом выпустят и будет от Савченко №2.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:33 Ответить
Уже зрозуміло за строком слідчої тяганини, яку розвели тупорилі фсбушники, що жодного доказового матеріалу на Семенченка немає.
Як немає його на обвинувачених по справі Шеремета.
Є тільки наказ тримати Семенченка в тюрязі.
показать весь комментарий
17.11.2021 10:56 Ответить
Семен, конечно аферист, но информация заслуживает внимания. СБУ действительно давит патриотов и помогает срывать операции ГУР МО. Баканов - придворный пес презедента. Лейтенант руководит генералами, ***...
показать весь комментарий
17.11.2021 11:15 Ответить
Усі вони коли під слідством кукарекають про зраду і політичний тиск)
Не вірю!😉
показать весь комментарий
17.11.2021 11:19 Ответить
С ними то всё понятно, но Семенченко, сволочь не меньшая. Ему вообще рот открывать нельзя, его место на зоне
показать весь комментарий
17.11.2021 12:06 Ответить
СБУ с времён Порошенко и попередников служат ФСБ. Такова реальность.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:11 Ответить
Сеня, ты заслужил свою отсидку --ты способствовал приходу этого антимайдана, ты служил бене , "верил" оманскому.
показать весь комментарий
18.11.2021 00:11 Ответить
 
 