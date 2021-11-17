Семенченко о "Вагнергейте": Я не верю ни одному сообщению ВСК. Это – не случайность. Это – системная работа на уничтожение нашей военной разведки. ДОКУМЕНТ

СБУ проводит допросы в рамках поручения о предоставлении правовой помощи от КГБ РБ. Кроме того, КГБ Беларуси располагает данными о передвижении белорусских патриотов по территории Украины. Более того, у КГБ РБ есть записи их телефонных разговоров через украинских мобильных операторов. Такие возможности есть только у СБУ.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ, на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Семен Семенченко.

"Об отчете ВСК ВР по "вагнергейту". Не верю ни одному слову.

1) Вагнергейт – наиболее известный скандал, связанный со "сливом" спецслужбам РФ и РБ данных об операциях украинской военной разведки. Но не единственный, есть и другие. То, что один раз – случайность, после нескольких раз – уже закономерность.

2) Кроме "слива" данных изменниками используются и другие методы-фабрикования уголовных дел в Украине и помощь спецслужбам РФ и РБ в фабрикации уголовных дел против их оппозиционных граждан. Делается это все руками СБУ. За примером не нужно далеко ходить. Это группа "Шведа", группа "Шевченко" и так называемое "ЧВК Семенченко-Шевченко". О том, как работники СБУ пытались расстрелять в центре Киева украинских разведчиков, которые готовили операцию по захвату донецкой тюрьмы, можно почитать здесь.

3) По делу "группы Шевченко" – поставка стратегически важных для украинского ПВО "клистронов" была сорвана СБУ. Группа завербованных российских граждан (которые и снабжали эти детали) была арестована в РФ работниками ФСБ. Сейчас против них дают показания, в том числе и в Украине, в рамках так называемого "поручения о предоставлении международной правовой помощи".

4) По делу так называемого "ЧВК Семенченко-Шевченко". Идею создания "украинского ЧВК", спецслужбы по борьбе с предателями или подразделения по типу "Моссад-Ua" я предложил еще в 2014 году ссылка здесь. Но идея получила отклик только спустя несколько лет. Те ветераны, которых обвиняют в "участии в НЗФ" и "подготовке к захвату власти в Украине", работали именно в интересах Главного управления разведки МО Украины. Они участвовали в подготовке различных операций на оккупированных территориях, территориях страны-агрессора и ряде соседних стран. Украинская правда провела детальное расследование по этой теме ссылки здесь. Серьезное расследование провели Юрий Бутусов и Цензор.НЕТ. Ссылка здесь.

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5) Фабрикование уголовного дела началось сразу в день начала "Вагнергейта", после публикации поста Е. Шевченко. Сначала нас собирались обвинить в создании террористической группы (ст. 258-3) и подготовке захвата правительственного квартала и лично Зеленского. Для чего были получены соответствующие показания у сексотов СБУ. Потом пошли другим путём. В конце 2020 года в Беларуси были задержаны участники сопротивления против режима Лукашенко (начавшие создавать отряды самообороны). Лукашенко публично обвинил украинскую разведку в том, что она "гонит в Беларусь оружие тоннами" ссылка здесь. 8 февраля 2021 года в отправке диверсионных групп обвинили меня. В вышедшем на государственном канале Беларуси фильме "Тротил Протеста" показали записи телефонных переговоров, которые вели белорусские патриоты через украинских мобильных операторов. В КГБ РБ были предоставлены данные о перемещении этих людей по территории Украины. Такие возможности есть только у СБУ. В феврале 2021 года в СБУ приходит поручение о предоставлении правовой помощи от КГБ РБ, по которому меня пытаются допрашивать. Я отказался. Не считаю нужным выдавать врагам Украины фамилии, телефоны работников ГУР МО Украины.

Однако, по информации "Украинской правды", показания на одного из белорусов в Украине дают. Наверное, СБУ нашли кого опросить по "этому поручению".

В приложении к публикации ясно видно, как синхронно с политическими событиями вносятся в ЕРДР дела против нас.

Ст. 258-3 (терроризм) – после начала "Вагнергейта"

Ст. 260 -2,3 (НЗФ) - после очередного "наезда" главы КГБ РБ - Тертеля

Ст. 258 (теракт против Медведчука) – после первой публикации Юрия Бутусова с обвинениями Ермака в фальсификации нашего дела.

СБУ не скрывает, что знает о нашей работе с ГУР МО Украины. Доказательством тому является приложение к этой публикации. Но вывод из этого делает только один – держать меня в одиночке, чтобы молчал. Так же, как держат в Беларуси тех патриотов, которые поверили Украине, а попали в гнездо предателей", - рассказал Семенченко.

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"Исходя из вышеизложенного, повторюсь - я не верю ни одному сообщению ТСК ВР. Это - не случайность. Это – системная работа на уничтожение единого органа, способного на активные операции против агрессора – нашей военной разведки. Это нейтрализация всех добровольцев и патриотов, которые согласились стать ее ресурсом и продолжить свою борьбу против агрессора. Партнерские отношения СБУ и КГБ РБ (филиал ФСБ) во время войны и недавнее убийство в центре Киева белорусского активиста – яркое доказательство того, что КГБ РБ и ФСБ чувствуют себя в Киеве, как дома. Эту цепь предательства можно описывать бесконечно. Но противодействовать этому можем только мы. Все вместе", - резюмировал экс-нардеп.







Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

15 листопада 2021 року Тимчасова слідча комісія ВР представила звіт з розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнер": "Операцію щодо "вагнерівців" проводило ГУР МО. Хто її скасував - невідомо, але точно не Зеленський".

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО. 8 листопада суд продовжив арешт Семенченка до 1 січня.