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"Великобритания стоит бок о бок с народом Украины": совместное заявление Резникова и Воллеса о наращивании войск РФ у украинских границ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников и государственный секретарь по обороне Великобритании Бен Воллес в совместном заявлении выразили обеспокоенность наращиванием российских войск вблизи украинских границ.

Как отмечает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров обороны Украины и Великобритании, которое публикует пресс-служба Минобороны Украины.

"Министр обороны Украины Алексей Резников и Государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Воллес заявили: Украина и Великобритания - стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны", - говорится в заявлении.

Также напоминается, что на прошлой неделе в Лондоне было подписано Межправительственное рамочное соглашение. Этот документ продолжает реализацию совместных проектов по развитию возможностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины согласно договоренностям, достигнутым в июне, когда Великобритания, Украина и консорциум промышленности Соединенного Королевства подписали Меморандум о реализации с целью сотрудничества для повышения военно-морских способностей Украины.

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"Сегодняшняя встреча - очередной этап двустороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и развития взаимосовместимости", - говорится далее.

"Наши правительства не имеют желания быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или взорвать Российскую Федерацию. Мы обеспокоены наращиванием войск и активностью России у границ Украины. Национальный суверенитет и территориальная целостность Украины бесспорны. Великобритания стоит бок о бок с народом Украины и будет продолжать свою нерушимую преданность делу его поддержки. Мы непреклонны в этой поддержке и вместе остаемся бдительными и объединенными в защите наших общих ценностей и свобод", - резюмируют в заявлении.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
Англосакси - наші природні союзники проти рашки, як і поляки та прибалти - решта "озабочєний" мутняк.
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17.11.2021 09:28
+21
Шамиль Басаев был прав

28 березня 2014
Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»

Шамиль Басаев
https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-3-418-5/
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17.11.2021 09:13
+11
Козломордый, кто вас заставлял нападать на Украину?
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17.11.2021 11:16
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Шамиль Басаев был прав

28 березня 2014
Ваша великорусская мечта - сидя по горло в дерьме, затащить туда всех остальных. Это и есть Русизм.»

Шамиль Басаев
https://borinfo.com.ua/boryspil-products-news-2014-3-418-5/
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17.11.2021 09:13 Ответить
Аж легше стало...
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17.11.2021 09:13 Ответить
А говнокомандуючий не так давно казав що нічого надзвичайного не відбувається. Прозріли?
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17.11.2021 09:13 Ответить
США и Великобритании как подписантам Будапештского соглашения еще в 2014 году нужно было стать плечом к плечу с Украиной ( непосредственно). Но хорошо хоть вот так, и хоть сейчас.
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17.11.2021 09:24 Ответить
Англосакси - наші природні союзники проти рашки, як і поляки та прибалти - решта "озабочєний" мутняк.
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17.11.2021 09:28 Ответить
...і мабуть, що тому є якась причина...
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17.11.2021 09:37 Ответить
Вот , что значит активная и наступательная внешняя политика Украиньі ! Респект !
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17.11.2021 10:09 Ответить
Вот , что значит активная и наступательная внешняя политика Великой Британии и Англосаксов! Впрочем, так всегда веками и было. Респект !
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17.11.2021 10:22 Ответить
Британия как и НАТО не против превратить Украину в полигон... Вопрос в другом: нужно ли это народу Украины?
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17.11.2021 10:45 Ответить
Козломордый, кто вас заставлял нападать на Украину?
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17.11.2021 11:16 Ответить
За народ Украины переживаешь падаль фсбешная? А сколько этого народа вы твари уже убили?
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17.11.2021 11:52 Ответить
скажу больше иФан, лучше быть полигоном в составе НАТО чем помойкой в составе ПИД,,,рашенского Фекалистана!!!
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17.11.2021 12:50 Ответить
Увага! Veles Vetal бот фсб бортникова.
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17.11.2021 10:58 Ответить
Паскудно у цій ситуації те, що полігоном для веденя бойових дій буде територія України. І Росії і країнам НАТО не вигідні інші варіанти. Дуже не хочеться, зруйнованих міст і гори трупів. Війна - це горе...Зрозуміло, що в ситуації -"хто нам брат", ніякі американці, чи британці нам далеко не брати,але й наші території вони не віджимали...Брат - "в синьому угарі", з сокирою, зайшов у наш дім. Що робити з таким "братом"?
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17.11.2021 10:59 Ответить
Так поищите ответ в своем же вопросе)
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17.11.2021 11:18 Ответить
Если американцы и британцы нам не браты, тогда тамбовский волк тебе брат
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17.11.2021 11:53 Ответить
Цензор , на какую такую холеру выкладываете в очередной раз это фото с убийцей и триколором , что вверху статьи ? Это глупость или преднамеренно ? Выкладываете токсичную рекламу русского мира ...
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17.11.2021 11:45 Ответить
Фото взято из помойки rusonline
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17.11.2021 11:50 Ответить
Це -вже ЩОСЬ., СПОЧАТКУ Штати зараз Брити. ПрорвемОся.
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17.11.2021 11:55 Ответить
Мусимо прорватися, хоча б заради наших дітей та онуків.
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17.11.2021 15:52 Ответить
беда в том, малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дурак стоит перед той дыркой ботаксного, педофильнного Шныря в которой ищет мира.....
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17.11.2021 12:48 Ответить
Британці завжди стоял,у 39 з поляками,у 08 з грузинами,ні хто не бачив де вони стояли,але точнісенько десь стояли.
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17.11.2021 14:41 Ответить
Это мне одному попадаются такие представители народа Украины, которые в упор не замечают стоящую бок о бок с собою Великобританию? Прям какая-то одна сплошная контра..
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17.11.2021 14:54 Ответить
 
 