С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе. ФОТО

Президент Владимир Зеленский в компании главы ОП Андрея Ермака наблюдал за игрой сборной Украины по футболу как настоящий болельщик – в пабе с бокалом пива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посетительница паба deshvar_lina написала в своем инстаграмме.

"С Владимиром Александровичем болели за Сборную Украины. Наши победили. С чем ребят и украинцев поздравляю!!!" – написала она.





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Фото: инстаграмм / deshvar_lina

Напомним, ранее президент поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф и пообещал "сорвать глотку", если сборная попадет на чемпионат мира 2022 года.