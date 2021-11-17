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С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Президент Владимир Зеленский в компании главы ОП Андрея Ермака наблюдал за игрой сборной Украины по футболу как настоящий болельщик – в пабе с бокалом пива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посетительница паба deshvar_lina  написала в своем инстаграмме.

"С Владимиром Александровичем болели за Сборную Украины. Наши победили. С чем ребят и украинцев поздравляю!!!" – написала она.

С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе 01
С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Збірна України у гостях перемогла Боснію і Герцеговину та вийшла у плей-офф кваліфікації ЧС-2022 з футболу

С бокалом пива и Ермаком: Зеленский болел за сборную Украины по футболу в пабе 03
Фото: инстаграмм / deshvar_lina

Напомним, ранее президент поздравил сборную Украины по футболу с выходом в плей-офф и пообещал "сорвать глотку", если сборная попадет на чемпионат мира 2022 года.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
А ще ЗЄ в той вечір покакав. І теж разом с Єрмаком.
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17.11.2021 09:13
+50
Интересно,без дерьмака оно отлить само может?
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17.11.2021 09:14
+46
Боже какое счастье сфоткаться вместе с зебилом
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17.11.2021 09:15
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А в цей час Bellingcat старанно корячилось прискіпливо шукаючи факти хто "злив вагнерівців".
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17.11.2021 22:37 Ответить
Звиздец!
На границе кацапы, семьсот человек умерло за день от ковида, трое раненных на фронте, а гринпоц в пабе с дерьмаком пивом заливаются и пиарятся!
Чтоб вы подавились тем пивом!
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18.11.2021 00:00 Ответить
Та ще і в карантин.
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18.11.2021 08:30 Ответить
Два забила это сила
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18.11.2021 04:16 Ответить
А як же без Єрмака! Єрмак бубочку самого нікуди не пускає.
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18.11.2021 09:26 Ответить
На стадіон не пішов, щоб не обсвистали?
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18.11.2021 09:28 Ответить
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