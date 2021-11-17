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Новости Политика Украины
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Зеленский (16511) Турция (3229) Эрдоган (821)

Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: Обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский провел телефонный разговор с Эрдоганом: Обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Зеленский высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма – Крымской платформы.

Также он поблагодарил Эрдогана за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства.

Отдельное внимание Президент Украины уделил вопросу освобождения украинских граждан, незаконно удерживаемых Россией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Турция реализуют более 30 оборонных контрактов, – техдиректор Baykar Makina

Зеленский и Эрдоган обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря.

Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в области самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия.

Зеленский сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178 и пригласил Турцию присоединиться к кругу заказчиков.

Стороны отметили настроенность на завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительство жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов.

Президенты договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+11
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17.11.2021 09:16
+6
Правда единственное достижение ЗЕ на международной арене за все это время - привезенная книга про черепно-мозговую травму.
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17.11.2021 09:46
+4
Продам тисячу.
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17.11.2021 10:57
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17.11.2021 09:16 Ответить
первое изображение, что пришло на ум после прочтения заголовка этой новости!!))))
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17.11.2021 10:59 Ответить
Домовилися і надалі проводити телефонні розмови...
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17.11.2021 09:19 Ответить
кардан?
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17.11.2021 09:46 Ответить
от 2010 ?
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17.11.2021 09:47 Ответить
И на международной арене Президент Зеленский наладил качественное движение Украины вперёд.
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17.11.2021 09:23 Ответить
Правда единственное достижение ЗЕ на международной арене за все это время - привезенная книга про черепно-мозговую травму.
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17.11.2021 09:46 Ответить
И то он её не стал читать или просто неАсилил.
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17.11.2021 11:09 Ответить
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17.11.2021 11:07 Ответить
Кто инициировал этот разговор? Бо тут два варианта, або с перепугу, тобто с дуру, або Эрдоган пытается поставить на правильный путь мечтателя законтачиться с Хутей , а хотябы и взглядом.
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17.11.2021 09:32 Ответить
https://s00.yaplakal.com/pics/pics_preview/2/6/9/16145962.jpg
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17.11.2021 09:38 Ответить
Зеленский задних не пасет , контактьі наладил с теми , с кем нужно . А Ан-178 может стать отличньім носителем ПКР "Нептун" и противолодочньіх торпед , по типу американского "Посейдона". И для Турции тоже , но с их новьіми ракетами .
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17.11.2021 10:14 Ответить
Продам тисячу.
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17.11.2021 10:57 Ответить
Угу..Продам тисячу.Недорого.Срочно.
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17.11.2021 11:11 Ответить
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17.11.2021 11:14 Ответить
Шведы готовы прямо сейчас войска отправить. А этот с эрдоганам сотрудничество обсуждают.... А что они еще обсуждают? Мб эрдоган учит его отправлять беженцев в Беларусь
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17.11.2021 11:01 Ответить
Надеюсь,не как с султаном,в Омане. После которой-инвестиции,хлынули потоком.
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17.11.2021 11:07 Ответить
Ердоган - молоток .Азербайджаном помогает .Байрактарами.Казаки завсехда сотрудничали с Портой.
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17.11.2021 11:13 Ответить
Горжусь своим Президентом !
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17.11.2021 11:34 Ответить
хорошо.
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17.11.2021 14:52 Ответить
 
 