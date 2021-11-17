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ВР (28721) Киев (24529) Береза Борислав (217) Слуга народа (2547)

Береза ​​назвал узурпацией власти закон о столице от "Слуги народа", который будет рассмотрен в ближайшее время

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Береза ​​назвал узурпацией власти закон о столице от

Закон о столице от "Слуги народа" – реальная узурпация власти для удовлетворения амбиций президента Зеленского.

Об этом написал в своем телеграмм-канале народный депутат ВР VIII созыва Борислав Береза ​​и призвал украинцев противодействовать этому, передает Цензор.НЕТ.

"То, что сейчас происходит, все больше показывает, что главное для Зеленского не интересы киевлян, а удовлетворение своих желаний и амбиций, которые он прячет за красивыми словами. После такого шага Президент потеряет доверие почти 4-миллионного города, а также доверие международных партнеров. А еще меня удивляет, что Зеленский не хочет дождаться выводов Венецианской комиссии. Видимо, ему уже доложили, что Венецианская комиссия уже рассматривает это чудо-проект и там замечаний на три тома. Закон о столице от слуг – это уже реальная узурпация власти и наступление на местное самоуправление, сворачивание демократии. И нам нужно этому противодействовать. Всячески", - подчеркнул Береза.

Политик убежден, что принятие антиконституционного закона о столице с целью устранить Кличко является проявлением неуважения к киевлянам.

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"Их не смущает, что это противоречит решению Конституционного суда от 2003 года, что тем самым они лишают прав избранного гражданами мэра, а это лишает прав всех киевлян самостоятельно выбирать себе власть в городе. Зеленский совсем сошел с ума в своей борьбе с Кличко. Своими неловкими попытками устранить политического оппонента Зеленского Банковая плюет в глаза всем киевлянам. Меня не интересует фамилия мэра, а смущает то, что после принятия этого закона можно уже не пытаться избираться мэром Киева, потому что настоящая власть будет у главы КГГА, которого назначает Президент. Поэтому не важно, кого выберут киевляне, а важнее кого назначит президент", - подытожил Береза.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
ЗЕ сливает спецоперации и ворует деньги.

А Байрактарами уничтожает живую силу ВСУ вопреки приказам ЗЕ.

П.С. Врядли никто из твоих знакомых и соседей не знает, что ты ***** зебильный. Как думаешь, кому будут бить морду в ближайшем будущем эти люди?
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17.11.2021 10:00
+7
А що ЗЕ вже не дає концерти на Роісє та в Донбабве?
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17.11.2021 09:48
+2
Узурпация состоялась,когда вы Берёза покорно разошлись в ответ на незаконное требование Зелёного распустить парламент!
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17.11.2021 09:49
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А що в тому так званому "законі"? Невже Київ перейменують в "Старий Кривий Ріг", а Кривий Ріг в "Новий Київ"???
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17.11.2021 09:45 Ответить
Пойди и прочитай недоумок! Или на украинском "ни в зуб ногой", только видосики на скрепном языке заходят?
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17.11.2021 09:58 Ответить
Увася, точніше Діма, ти сам на якій мові пишеш, йолоп??? І взагалі це був сарказм. Якщо зовсім кепсько з почуттям гумору, то звертайся до лікаря.
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17.11.2021 10:04 Ответить
Ваш пост, не дуже схож на сарказм, а якщо і схож, то він схож на сарказм зебіла, який вирішив потроліти "порохоботів" (а-ля "ну и что вам опять не так?")... І якщо ви вважаете себе великим юмористом, то помиляєтесь!!!
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17.11.2021 10:13 Ответить
А шо ,Береза не в Израиле ?
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17.11.2021 09:45 Ответить
А що ЗЕ вже не дає концерти на Роісє та в Донбабве?
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17.11.2021 09:48 Ответить
Нет ,Зеленский при помощи Байрактаров уничтожает живую силу и технику росейских оккупантов ,вот такие концерты ! Зеленскому слава !
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17.11.2021 09:52 Ответить
ЗЕ сливает спецоперации и ворует деньги.

А Байрактарами уничтожает живую силу ВСУ вопреки приказам ЗЕ.

П.С. Врядли никто из твоих знакомых и соседей не знает, что ты ***** зебильный. Как думаешь, кому будут бить морду в ближайшем будущем эти люди?
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17.11.2021 10:00 Ответить
Та не переживай ,тебя никто бить не будет ты ведь клинический идиот ,куда там тебе ещё морду бить ,хватит что тебя природа отмудохала ..
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17.11.2021 10:59 Ответить
Зебил только членом рояли уничтожать умеет
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17.11.2021 10:47 Ответить
Береза хоть не кугутня в отличии от президента.
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17.11.2021 09:59 Ответить
там свои съедят бляхера на завтрак - работать а не пиз..еть там нужно а оно не привыкшее...
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17.11.2021 10:05 Ответить
Узурпация состоялась,когда вы Берёза покорно разошлись в ответ на незаконное требование Зелёного распустить парламент!
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17.11.2021 09:49 Ответить
А что они должны были сделать?! Напомнить процент проголосовавших за "зеленых комунистов" и недоумков по совместительству? Они утратили легитимность и все их действия, охлос бы не поддержал. Они приняли политическое решение и оно было правильным, а Клоун тогда поторопился...просто очень уж ему хотелось потешить свое самолюбие.
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17.11.2021 10:05 Ответить
Это розовые сопли.Никто абсолютно не мог помешать до конца каденции им там работать.Даже конституционный пуганый суд констатировал,что оснований НЕТ, но если депутаты сами захотят разбежаться, тогда да.Они думали только о своей жопе, хотели что-то выгадать с выборами,но просчитались.Иногда нужна смелость противостоять охлотолпе.А её не оказалось!
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17.11.2021 10:25 Ответить
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал Зеленский, обращаясь к народу Украины, после того, как принес присягу.

СМИ и эксперты ожидали, что сразу после инаугурации Зеленский объявит о роспуске Рады. По их мнению, досрочные выборы выгодны ему, поскольку у него самого и его партии "Слуга народа" высокий рейтинг. К октябрю, когда должны были пройти выборы в парламент, рейтинг мог снизиться.

Никто абсолютно не мог помешать до конца каденции им там работать.

Как они могли работать если они били лишены законодательных полномочий и все законопроекты не имели бы никакой юридической силы?
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17.11.2021 11:01 Ответить
Не могли они работать. Их распустили (законно или нет, уже другой вопрос). И кстати конституционный суд кстати, сказал что законно! Почитайте его решение, там слова нет "...если депутаты сами захотят...", там есть что мол "...если народ захотел...то можно", а народ типа захотел Клоуна который их распустит.
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17.11.2021 13:49 Ответить
Вы.похоже.читали...Научитесь ещё понимать,что написано.
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17.11.2021 14:26 Ответить
Це захоплення влади.
Замість обраного киянами мера грошима громади буде керувати бубочка, через свого посіпаку.
Так робив інуковощч...
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17.11.2021 10:03 Ответить
кияни мають вийти і товкти зелених поки не позеленіють
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17.11.2021 10:16 Ответить
удовлетворения амбиций президента Зеленского. не называйте это чмо президентом, оно как было шутом гороховым, так и осталось. и окружение такое же.
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17.11.2021 10:53 Ответить
Кличко полупокер
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17.11.2021 11:06 Ответить
У вічі йому скажи сходи.
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17.11.2021 11:44 Ответить
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17.11.2021 11:34 Ответить
 
 