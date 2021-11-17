Береза назвал узурпацией власти закон о столице от "Слуги народа", который будет рассмотрен в ближайшее время
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Закон о столице от "Слуги народа" – реальная узурпация власти для удовлетворения амбиций президента Зеленского.
Об этом написал в своем телеграмм-канале народный депутат ВР VIII созыва Борислав Береза и призвал украинцев противодействовать этому, передает Цензор.НЕТ.
"То, что сейчас происходит, все больше показывает, что главное для Зеленского не интересы киевлян, а удовлетворение своих желаний и амбиций, которые он прячет за красивыми словами. После такого шага Президент потеряет доверие почти 4-миллионного города, а также доверие международных партнеров. А еще меня удивляет, что Зеленский не хочет дождаться выводов Венецианской комиссии. Видимо, ему уже доложили, что Венецианская комиссия уже рассматривает это чудо-проект и там замечаний на три тома. Закон о столице от слуг – это уже реальная узурпация власти и наступление на местное самоуправление, сворачивание демократии. И нам нужно этому противодействовать. Всячески", - подчеркнул Береза.
Политик убежден, что принятие антиконституционного закона о столице с целью устранить Кличко является проявлением неуважения к киевлянам.
"Их не смущает, что это противоречит решению Конституционного суда от 2003 года, что тем самым они лишают прав избранного гражданами мэра, а это лишает прав всех киевлян самостоятельно выбирать себе власть в городе. Зеленский совсем сошел с ума в своей борьбе с Кличко. Своими неловкими попытками устранить политического оппонента Зеленского Банковая плюет в глаза всем киевлянам. Меня не интересует фамилия мэра, а смущает то, что после принятия этого закона можно уже не пытаться избираться мэром Киева, потому что настоящая власть будет у главы КГГА, которого назначает Президент. Поэтому не важно, кого выберут киевляне, а важнее кого назначит президент", - подытожил Береза.
Пожалуйста, подождите...
А Байрактарами уничтожает живую силу ВСУ вопреки приказам ЗЕ.
П.С. Врядли никто из твоих знакомых и соседей не знает, что ты ***** зебильный. Как думаешь, кому будут бить морду в ближайшем будущем эти люди?
СМИ и эксперты ожидали, что сразу после инаугурации Зеленский объявит о роспуске Рады. По их мнению, досрочные выборы выгодны ему, поскольку у него самого и его партии "Слуга народа" высокий рейтинг. К октябрю, когда должны были пройти выборы в парламент, рейтинг мог снизиться.
Никто абсолютно не мог помешать до конца каденции им там работать.
Как они могли работать если они били лишены законодательных полномочий и все законопроекты не имели бы никакой юридической силы?
Замість обраного киянами мера грошима громади буде керувати бубочка, через свого посіпаку.
Так робив інуковощч...