Гетманцев о налоговом законопроекте 5600: В зале будет горячо, но достаточно голосов для его принятия

Законопроект 5600 будет рассматриваться на текущей пленарной неделе в Верховной Раде.

Об этом в интервью журналистам сказал народный депутат "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, парламент рассмотрит законопроект, если не сегодня, то завтра.

Гетманцев пообещал, что народные депутаты попытаются "зайти в него сегодня".

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Говоря о том, почему документ в повестке дня сегодняшнего заседания парламента стоит в самом конце, нардеп отметил, что это вопрос к руководству ВР.

Глава финансового комитета Рады подчеркнул, что дискуссии по законопроекту до сих пор продолжаются.

"В зале будет горячо. Я прогнозирую, что будет дискуссия, в частности, относительно налогообложения руды - такого основного положения этого законопроекта. Я не знаю, каким будет решение ВР в результате, но голоса за законопроект, безусловно, есть. Оппозиция его не будет поддерживать, поскольку, как мне кажется, они заняли деструктивную позицию более политическую, чем государственную. От этого грустно, но повторюсь, мы имеем достаточное количество голосов", - добавил Гетманцев.