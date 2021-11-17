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ВР (28721) Налоговый кодекс (1339) Гетманцев (389)

Гетманцев о налоговом законопроекте 5600: В зале будет горячо, но достаточно голосов для его принятия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Гетманцев о налоговом законопроекте 5600: В зале будет горячо, но достаточно голосов для его принятия

Законопроект 5600 будет рассматриваться на текущей пленарной неделе в Верховной Раде.

Об этом в интервью журналистам сказал народный депутат "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, парламент рассмотрит законопроект, если не сегодня, то завтра.

Гетманцев пообещал, что народные депутаты попытаются "зайти в него сегодня".

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Говоря о том, почему документ в повестке дня сегодняшнего заседания парламента стоит в самом конце, нардеп отметил, что это вопрос к руководству ВР.

Глава финансового комитета Рады подчеркнул, что дискуссии по законопроекту до сих пор продолжаются.

"В зале будет горячо. Я прогнозирую, что будет дискуссия, в частности, относительно налогообложения руды - такого основного положения этого законопроекта. Я не знаю, каким будет решение ВР в результате, но голоса за законопроект, безусловно, есть. Оппозиция его не будет поддерживать, поскольку, как мне кажется, они заняли деструктивную позицию более политическую, чем государственную. От этого грустно, но повторюсь, мы имеем достаточное количество голосов", - добавил Гетманцев.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+19
Цей гетманцев ще то лайно, їх з лахудрою третьяковою вже треба на довічне садити, бо напрацювали, паскуди.
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17.11.2021 10:44
+13
то не просто клоун, а ворожина першої десятки.
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17.11.2021 10:37
+8
Кнешна!!! Бывший главбух 95-го квартала и финансист семьи зеленских знает толк в "сравнительно честных" способах отбора денег у населения!!!!
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17.11.2021 10:51
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Правила форума Совет форумчан
та пихуй
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17.11.2021 10:26 Ответить
пихуй то й пихуй (( ; непихуй буде коли роботодавець зарплату меншу віддасть пославшися на 5600 , а таке можливе , не дивлячися на пихуй ((
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17.11.2021 10:56 Ответить
странный ты, вон кивасик ни дня не работал - а жомова яма и дом с калашом есть)
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17.11.2021 11:03 Ответить
у тебе , мабуть, також доходи від жомової ями ? (( тоді готуйся - хернею за номером 5600 навіть такі ями податками обкладатимуть ; прихильники джугашвілі вже руки потирають , саме при ньому схожі податки впроваджувалися ((
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17.11.2021 11:15 Ответить
Та ладно вам, все будет ок, у усатого Таракана спросите.
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17.11.2021 11:22 Ответить
у нас вусатих немає (( одні обрізані керують (( може докеруються що до вусатого приєднають ..... тих кому цього хотілося б чимало є .....
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17.11.2021 11:36 Ответить
то не просто клоун, а ворожина першої десятки.
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17.11.2021 10:37 Ответить
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17.11.2021 11:25 Ответить
Цей гетманцев ще то лайно, їх з лахудрою третьяковою вже треба на довічне садити, бо напрацювали, паскуди.
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17.11.2021 10:44 Ответить
Скрєпоруб@skreporu
2 ч

Продовжує тішити законодавчими ініціативами пан Гетьманцев:
на черзі зміни в Митний кодекс, які передбачають впровадження зобов'язань для операторів поштового зв'язку та служб доставки зі збору копій ідентифікаційних кодів отримувачів міжнародних посилок щоразу під час вручення
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17.11.2021 11:28 Ответить
На улице "голоса" не считают. И бить будут больно и не аккуратно
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17.11.2021 10:50 Ответить
Я теж думаю,що "гаряче" Гетманцеву буде не в залі...Обов"язково колись зловлять і отримають велике моральне задоволення...ті,які зловлять...
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17.11.2021 10:54 Ответить
Кнешна!!! Бывший главбух 95-го квартала и финансист семьи зеленских знает толк в "сравнительно честных" способах отбора денег у населения!!!!
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17.11.2021 10:51 Ответить
тупая марзь73 которая голосовала за ишака не почувствует на своей #опе никаких изменений, оно на субсидиях и дотациях, а людей, которые наполняют кормушку, будут натягивать на пархатый обрезанный член новыми налогами.
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17.11.2021 10:51 Ответить
(с)

За неправильный дачный сортир россиян могут штрафовать на 5 тыс. рублей каждые полгода
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17.11.2021 10:52 Ответить
Фанат идиота лукашенки,бывший регионал пишет налоговые законы для Украины - полный абсурд.
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17.11.2021 10:55 Ответить
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17.11.2021 11:12 Ответить
Та да! Голосів справді багато. 73 відсотки. Унтер-офіцерських вдів. Які самі себе відшмагали. В тепер плачуть, як їжаки, але 20 відсотків продовжують їсти кактус.
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17.11.2021 11:15 Ответить
Я не против этого закона. Я против всех законов которые принимаются при шмаркле. Потом их все придётся отменять. Принимать законы должны умные люди, а не зелебольшинство. Плпытки привлечь умных людей в АП, ВР и КМ ушмаркли даже не было.
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17.11.2021 11:15 Ответить
🤝🤝🤝
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17.11.2021 12:25 Ответить
Гетманцев, ты для начала часы свои наручные за 40 штук баксов задекларируй, а уж потом народу мозг выноси.
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17.11.2021 11:27 Ответить
это налоговик вови , считающий офшорную движуху нормальным явлением ...да да , "очень важно" мнение такокого пи@#раста
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17.11.2021 11:28 Ответить
Горячо потому, что будут отстаиваться интересы олигархов, а не простого народа Украины!!!
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17.11.2021 11:30 Ответить
Чим більше Гетьманцев говорить,тим скорше падає рейтинг у Зюзі і його шобли.

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17.11.2021 11:33 Ответить
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17.11.2021 11:49 Ответить
Ну куди ж їй до агента російських спецслужб Порошенко який створив своїми"реформами і "ПР"офесійними менеджерами"в Нафтогазі цю кризу в Україні. Успішно втілюючі задуми вищого керівнитва РФ.

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29.11.2021 14:38 Ответить
Красівий фотошоп. А я справжню маю. Юльку пьохає Медведчук?
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29.11.2021 15:03 Ответить
"Цинічні бандери... бандити, в мілітарній формі зі зброєю в руках.
https://www.youtube.com/watch?v=YFrWC02JJVQ
........
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30.11.2021 12:19 Ответить
Який в ***** бандерівець?

Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я".
Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією.
Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі,
про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.

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30.11.2021 12:27 Ответить
Гіркіна вивезли в багажнику, під купою броніків, в колоні з мирняком.
Бойові частини вийшли отак:

Так що отуди ідеш сам.
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30.11.2021 12:48 Ответить
Ви ліпецькі поросята вмієте все перекрутити.



ЮРИЙ КАСЬЯНОВ
Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!
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30.11.2021 12:53 Ответить
Краще розкажи звідки в Юльки вілла у Маямі взялася.
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30.11.2021 13:35 Ответить
Вілла у Маямі?Це та ,що на шпалерах вам підкинуло ФСБ раді хохми,а ви як надійні партнери взяли і повірили?

Ви ліпецькі поросята такі передбачувані.

Краще скажи коли агент російських спецслужб Порошенко подасть в суд за"наклеп" ?

**

Ю.Тимошенко.

За 5 років президентства Петра Порошенка через НБУ та депозитні сертифікати із золотовалютного резерву та державного бюджету "викачали" майже 15 мільярдів доларів.
https://zik.ua/news/politics/za_5_rokiv_pravlinnia_poroshenka_cherez_finansovi_piramidy_z_biudzhetu_vykachaly_maizhe_15_mlrd__tymoshenko_972145?fbclid=IwAR0PH8xEsmormid2a2ML0k41gcMNcacJ_jltjfQzFYzqRn5Uc4WZc06dWRI
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01.12.2021 09:30 Ответить
Так, вілла у Маямі. На десять паркувальних місць для яхт. Звідки?
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01.12.2021 10:43 Ответить
Амігос. Іспанські вілли президента Порошенка та його друзів (розслідування)
https://www.radiosvoboda.org/a/28108666.html?fbclid=IwAR0GobCP0-K2t4DwJ-6kniYnCy-oarI1e-iDQSdp8fF_GFlCvYuDm1vMyBY
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02.12.2021 09:30 Ответить
Софія Мелеграно

2 грудня 2019 р. ·

О, ти диви, як дякули розпоясалися. Хвалять і пропонують українцям БАРИГУ-МАРОДЕРА-РАШЕНА, як взірець українця.

ПРИПЕЦАНІ, а про захмарні порошенові тарифи, якими задавили народ не хочете нічого сказати?

А про геноцидну медреформу чоколадної супрун де злиденний народ примушують оплачувати своє лікування, не ввівши медстрахування?

А про розвал рошенівською подружкою гонтарєвою банківської системи в надрах якої похоронили майже 100 банків разом з їх статутним фондом в 300 млрд гривень?

Не вішайте лапшу людям на вуха. Такий хароший барига, що 7 млн українців залишили Україну і подалися у світи на заробітки... Де ви ідіоти беретесь??? Україна розвалена, в злиднях, а ви осану співаєте своїм поневолювачам. Зійдіть з очей, зайди...!!!


2
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02.12.2021 10:31 Ответить
Янукович в Ростові. Доганяй, рига недобита.
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02.12.2021 12:15 Ответить
"Санкції РФ щодо Петра Порошенка були впроваджені на прохання самого Порошенка.
Адже ні для кого не таємниця, що протягом 20 останніх років він тісно товаришує
з кумом Путіна Віктором Медведчуком попри те, що вони з ним нібито знаходяться в різних політичних таборах", - пояснив політолог.
https://glavred.info/ua/politics/sankcii-rossii-v-otnoshenii-poroshenko-byli-********-po-ego-prosbe-politolog-ostanni-novini-10201712.html
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30.11.2021 12:55 Ответить
А цілується Медведчук щось із Юлькою.
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30.11.2021 13:34 Ответить
"Схеми" розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком
ЧЕТВЕР, 22 ЛИСТОПАДА 2018, 23:16


Сьогодні Медведчук повністю повернувся в публічну українську політику як системний гравець. Взяв під контроль інформаційні канали 112, та Newsone, увійшов до партії Вадима Рабіновича "За життя", став головою її політради, скоординував об'єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.

"То ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко - друзями, ворогами чи спільниками?", - задають питання журналісти.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/
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01.12.2021 09:36 Ответить
Цілується Юля з Медведчком,чи ні,це ще треба довести. А от те,що агент російських спецслужб Порошенко дав зелену куму Путіна в українську політику зацементувавши за ним 4тб канали,це факт який звісно не бачать в упор ліпецькі поросята.

**

В.Гройсман заявив, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність"
Петро Порошенко і голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук перебувають "в абсолютному діалозі" і "спілкуються вечорами".
https://lb.ua/news/2019/07/19/432529_groysman_zayavil_poroshenko.html
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01.12.2021 09:51 Ответить
Порошенко і Гонтарєва вкрали з Фонду гарантування вкладів 400 мільярдів гривень!!!
Олександра Кужель.

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02.12.2021 09:27 Ответить
О, і донетчанка-ригоаналка Кужель тут як тут.
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02.12.2021 12:16 Ответить
Петро́ Олексі́йович Пороше́нко (нар. 26 вересня 1965; Болград) - український політик та підприємець; п'ятий президент України (7 червня 2014 - 20 травня 2019). Наразі є народним депутатом України і очолює партію «Європейська Солідарність».

Народний депутат України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань (1998-2014, із 2019). Засновник «Партії солідарності України», один зі співзасновників партії «Трудова солідарність України», що згодом змінила назву на Партія Регіонів[
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03.12.2021 10:26 Ответить
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03.12.2021 12:16 Ответить
Якщо приймуть, гаряче буде на Майдані!
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17.11.2021 12:24 Ответить
Когда уже нажрется этот уродец? Во все карманы людей влез беспардонно и отчитывается этот лакей перед своим хозяином ежедневно. Ооочень любит перед журналистами ерничать. Противно смотреть на это существо...
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17.11.2021 15:46 Ответить
эту тварь и тех кто проголосует за этот закон после
смены власти повесить,можно без суда и следствия,
и так все ясно.
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18.11.2021 10:50 Ответить
 
 