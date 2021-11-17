Гетманцев о налоговом законопроекте 5600: В зале будет горячо, но достаточно голосов для его принятия
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Законопроект 5600 будет рассматриваться на текущей пленарной неделе в Верховной Раде.
Об этом в интервью журналистам сказал народный депутат "Слуги народа", глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, парламент рассмотрит законопроект, если не сегодня, то завтра.
Гетманцев пообещал, что народные депутаты попытаются "зайти в него сегодня".
Говоря о том, почему документ в повестке дня сегодняшнего заседания парламента стоит в самом конце, нардеп отметил, что это вопрос к руководству ВР.
Глава финансового комитета Рады подчеркнул, что дискуссии по законопроекту до сих пор продолжаются.
"В зале будет горячо. Я прогнозирую, что будет дискуссия, в частности, относительно налогообложения руды - такого основного положения этого законопроекта. Я не знаю, каким будет решение ВР в результате, но голоса за законопроект, безусловно, есть. Оппозиция его не будет поддерживать, поскольку, как мне кажется, они заняли деструктивную позицию более политическую, чем государственную. От этого грустно, но повторюсь, мы имеем достаточное количество голосов", - добавил Гетманцев.
Пожалуйста, подождите...
Тараканаспросите.
2 ч
Продовжує тішити законодавчими ініціативами пан Гетьманцев:
на черзі зміни в Митний кодекс, які передбачають впровадження зобов'язань для операторів поштового зв'язку та служб доставки зі збору копій ідентифікаційних кодів отримувачів міжнародних посилок щоразу під час вручення
За неправильный дачный сортир россиян могут штрафовать на 5 тыс. рублей каждые полгода
https://www.youtube.com/watch?v=YFrWC02JJVQ
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Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я".
Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією.
Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР.
Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі,
про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді.
Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево,
що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР.
В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За чіткий аналіз дякую Sergiy Chebozekov.
Бойові частини вийшли отак:
Так що отуди ідеш сам.
ЮРИЙ КАСЬЯНОВ
Вся эта возня вокруг Порошенко делается только ради самого Порошенко.
Если бы не Зеленский, если бы не Дубинский, Портнов и разные там "законники" и "силовики", о Петре Алексеевиче давно бы уже забыли.
Ну, был такой себе скупердяй, прохвост, мошенник, захвативший лакомые куски советской пищевой
и не только промышленности, создатель Партии регионов, кум Ющенко, министр Януковича,
милостью Майдана президент, уничтоживший дух революции, просравший освободительную войну,
похоронивший надежды миллионов людей, трус и предатель, мародёр, негодяй, приведший своей омерзительной политикой к власти Зеленского.
Теперь Зеленский делает всё, чтобы вернуть к власти Порошенко.
Лепит из него светлый образ патриота и жертву политических репрессий.
Разыгрывает спектакль!!!
Ви ліпецькі поросята такі передбачувані.
Краще скажи коли агент російських спецслужб Порошенко подасть в суд за"наклеп" ?
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Ю.Тимошенко.
За 5 років президентства Петра Порошенка через НБУ та депозитні сертифікати із золотовалютного резерву та державного бюджету "викачали" майже 15 мільярдів доларів.
https://zik.ua/news/politics/za_5_rokiv_pravlinnia_poroshenka_cherez_finansovi_piramidy_z_biudzhetu_vykachaly_maizhe_15_mlrd__tymoshenko_972145?fbclid=IwAR0PH8xEsmormid2a2ML0k41gcMNcacJ_jltjfQzFYzqRn5Uc4WZc06dWRI
https://www.radiosvoboda.org/a/28108666.html?fbclid=IwAR0GobCP0-K2t4DwJ-6kniYnCy-oarI1e-iDQSdp8fF_GFlCvYuDm1vMyBY
2 грудня 2019 р. ·
О, ти диви, як дякули розпоясалися. Хвалять і пропонують українцям БАРИГУ-МАРОДЕРА-РАШЕНА, як взірець українця.
ПРИПЕЦАНІ, а про захмарні порошенові тарифи, якими задавили народ не хочете нічого сказати?
А про геноцидну медреформу чоколадної супрун де злиденний народ примушують оплачувати своє лікування, не ввівши медстрахування?
А про розвал рошенівською подружкою гонтарєвою банківської системи в надрах якої похоронили майже 100 банків разом з їх статутним фондом в 300 млрд гривень?
Не вішайте лапшу людям на вуха. Такий хароший барига, що 7 млн українців залишили Україну і подалися у світи на заробітки... Де ви ідіоти беретесь??? Україна розвалена, в злиднях, а ви осану співаєте своїм поневолювачам. Зійдіть з очей, зайди...!!!
2
Адже ні для кого не таємниця, що протягом 20 останніх років він тісно товаришує
з кумом Путіна Віктором Медведчуком попри те, що вони з ним нібито знаходяться в різних політичних таборах", - пояснив політолог.
https://glavred.info/ua/politics/sankcii-rossii-v-otnoshenii-poroshenko-byli-********-po-ego-prosbe-politolog-ostanni-novini-10201712.html
ЧЕТВЕР, 22 ЛИСТОПАДА 2018, 23:16
Сьогодні Медведчук повністю повернувся в публічну українську політику як системний гравець. Взяв під контроль інформаційні канали 112, та Newsone, увійшов до партії Вадима Рабіновича "За життя", став головою її політради, скоординував об'єднавчий процес проросійських політсил, які нещодавно висунули кандидатуру Юрія Бойка для участі в президентських виборах.
"То ким є Віктор Медведчук та Петро Порошенко - друзями, ворогами чи спільниками?", - задають питання журналісти.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/11/22/7199039/
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В.Гройсман заявив, що п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність"
Петро Порошенко і голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук перебувають "в абсолютному діалозі" і "спілкуються вечорами".
https://lb.ua/news/2019/07/19/432529_groysman_zayavil_poroshenko.html
Олександра Кужель.
Народний депутат України 3, 4, 5, 7 та 9 скликань (1998-2014, із 2019). Засновник «Партії солідарності України», один зі співзасновників партії «Трудова солідарність України», що згодом змінила назву на Партія Регіонів[
смены власти повесить,можно без суда и следствия,
и так все ясно.