РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10091 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Война
7 243 52
война (46615) Зеленский (16511) Ярош (314) ВСУ (5131) Залужный (528)

Ярош заявил, что не считает себя частью команды Зеленского: Я даже не контактирую с ней

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ярош заявил, что не считает себя частью команды Зеленского: Я даже не контактирую с ней

Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош заявил, что ощущает себя частью команды главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но не входит в команду Президента Украины Владимира Зеленского. Так он прокомментировал свое недавнее назначение советником Залужного.

Бывший лидер "Правого сектора", командир военного формирования "Украинская добровольческая армия" Дмитрий Ярош заявил, что ощущает себя частью команды главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, но не входит в команду президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом он прокомментировал свое недавнее назначение советником Залужного.

"Я не очень понимаю, почему такой ажиотаж возник вокруг предложения, которое я принял. Это чисто военное дело. Это укрепление обороноспособности государства. Это то, что, собственно, мне ближе всего", – сказал Ярош, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон. 

Он подчеркнул, что пока намерен заниматься именно военным делом и не планирует возвращаться в политику.

"Я не исключаю, что придет время – и нужно будет вернуться в политику. Но при всем при том не сейчас. Потому что ситуация в государстве не улучшается и внешний враг еще больше наседает на Украину. Условно, ему еще надо будет давать по зубам, и не раз", – отметил Ярош.

Читайте также: Ярош предположил, что может вернуться в политику

"Как раз это абсолютно не политическая должность", – ответил командир "Украинской добровольческой армии" на вопрос, почему он принял предложение стать советником главнокомандующего ВСУ.

Отвечая на вопрос, ощущает ли он себя членом команды Зеленского, Ярош сказал: "Нет, я даже не контактирую с ней. Я советник главнокомандующего Вооруженными силами, который, собственно, занимается обороной государства, – сказал Ярош. – Я очень положительно воспринял те назначения, которые [летом 2021 года] состоялись в ВСУ: назначение главнокомандующего, командующих оперативных командований, командующего ООС... Подавляющее большинство этих людей я знаю с 2014–2015 годов, это очень близкие мне люди. Но, опять же, они не занимаются политикой, они занимаются предметным военным делом. Я часть этой команды".

Он отметил, что не знает, согласовал ли Залужный его назначение с Офисом Президента и пообещал поинтересоваться.

"С генералом Залужным мы практически каждый день на телефонной связи... Пока я смогу свой опыт, знания, умения переносить на обороноспособность государства, до тех пор буду советником. Если исчерпаю себя на этой ниве – не буду", – сказал о своих планах Ярош.

Читайте: Ярош о должности советника главкома ВСУ: Есть конкретные планы



Он также уточнил, что ни Зеленский, ни члены его политической команды до этого не предлагали ему никаких должностей.

Отвечая на вопрос, согласился бы он стать советником президента, если бы такое предложение поступило, Ярош заявил: "Для того, чтобы такой шаг сделать, надо понимать, что Владимир Зеленский делает, должна быть какая-то стратегия развития государства... И эта стратегия должна была бы совпадать с моими внутренними убеждениями и моими принцами. Пока что я такого не вижу".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+16
Ярош заявив: "Для того, щоб такий крок зробити, треба розуміти, що Володимир Зеленський робить, має бути якась стратегія розвитку держави... І ця стратегія мала б збігатися з моїми внутрішніми переконаннями та моїми принцами. Поки що я такого не бачу". Джерело: https://censor.net/ua/n3299954

Стратегія у клована одна - наедать будку под пивасик по пабам, шмыг-шмыг носом регулярно да видосики пилить для лошья, которое повелось на него.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:17
+11
Щури роти порозкрмивали.Ярош неодноразово мав нагоду заробити собі великі статки будучи депутатом але не зробив,по друге людина воювала був поранений втратив багато побратимів і завжди був прямий Україна понад усе.І якщо з'явилась нагода знову застосування своїх знань то він не сказав ні а пішов допомогати Якби ви всі хто критикує зробили б хоч 1% того що він.Ярошу довіра.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:44
+10
Ярош воин, совесть нации.и приговор зе. Ярош - президент Украины!
показать весь комментарий
17.11.2021 11:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хитрозадий кар'єрист Ярош не хоче помічати як Залужний шестерить перед зрадником з ОП Демченко ?
показать весь комментарий
17.11.2021 11:13 Ответить
роз'ясніть б/л своє ото.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:15 Ответить
А с какого перепугу на ровном месте, казалось бы, такие "веские" оправдания от бывшего из ПС.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:19 Ответить
Olexa Pluzh , уже всім зрозуміло що Зеленський і його ОП це кубло зрадників , і я вважаю що якщо Ярош в цей час іде до "зелених" то він або дурень або кар'єрист , на дурня він не схожий , значить залишається друге.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:26 Ответить
Ні, ще є третє: за діями призначенців зєкодлана в сфері оборони потрібен тотальний цілодобовий нагляд. Вже маємо філію фсб.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:55 Ответить
Що за маячня? То може ще ЗСУ розігнати? Вони теж з "зеленими" зв'язані.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:15 Ответить
язик лепече выдокремлено выд мозку... якщо вын там залишився.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:23 Ответить
Ти вважаєш, що патріоти не повинні нічого робити, поки Зеленський у владі?
показать весь комментарий
17.11.2021 12:36 Ответить
его внукам еще не хватает) такая кормушка)
показать весь комментарий
17.11.2021 13:22 Ответить
Ещё по поводу его большого интервью. Он там желает развала Гондурашки, по подобию Совка. Но не надо недооценивать кремлёвских гопников. Очень часто бывает слышно: "никто не верил в крушение империи зла - СССР, но оно произошло". Якобы сейчас и с путинской хунтой это может произойти внезапно, надо только подождать. Но эти ждуны не учитывают, что кремлёвские бандиты извлекли уроки предыдущих подобных себе тоталитарных режимов: гитлеровского, сталинского, и более позднего советского. Например, ботоксный фюрер Путлер со своей хунтой вовсю используют такой приём как регулярное опускание собственной валюты, и замаскированную фашистскую пропаганду.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
показать весь комментарий
18.11.2021 13:27 Ответить
так ты не брат того говна что сидит депутатом ?
показать весь комментарий
17.11.2021 15:06 Ответить
Ярош заявив: "Для того, щоб такий крок зробити, треба розуміти, що Володимир Зеленський робить, має бути якась стратегія розвитку держави... І ця стратегія мала б збігатися з моїми внутрішніми переконаннями та моїми принцами. Поки що я такого не бачу". Джерело: https://censor.net/ua/n3299954

Стратегія у клована одна - наедать будку под пивасик по пабам, шмыг-шмыг носом регулярно да видосики пилить для лошья, которое повелось на него.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:17 Ответить
Заява типу "харчуюсь я там, але господарів не визнаю" 🤣
показать весь комментарий
17.11.2021 11:20 Ответить
Заздриш , зебіле?
показать весь комментарий
17.11.2021 16:40 Ответить
деньги не пахнут?
показать весь комментарий
17.11.2021 11:30 Ответить
Щури роти порозкрмивали.Ярош неодноразово мав нагоду заробити собі великі статки будучи депутатом але не зробив,по друге людина воювала був поранений втратив багато побратимів і завжди був прямий Україна понад усе.І якщо з'явилась нагода знову застосування своїх знань то він не сказав ні а пішов допомогати Якби ви всі хто критикує зробили б хоч 1% того що він.Ярошу довіра.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:44 Ответить
Згоден - щурі і розумові інваліди . Це ці новітні совки-зебіли привели зе під завивання бєніних та путінських продажних змі .
показать весь комментарий
17.11.2021 12:20 Ответить
нельзя быть немножко беременным, дурачок)
показать весь комментарий
17.11.2021 13:11 Ответить
Ваня иди лесом на север там ваши олени все.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:17 Ответить
Как ты?
показать весь комментарий
17.11.2021 14:57 Ответить
Ярош воин, совесть нации.и приговор зе. Ярош - президент Украины!
показать весь комментарий
17.11.2021 11:36 Ответить
иди на стадион) ТЕ)
показать весь комментарий
17.11.2021 13:23 Ответить
Зебилы уже сходили! Щас 1000 получат,на концерт для дебилов Квартала 95!
показать весь комментарий
17.11.2021 15:00 Ответить
Пам'ятаю як палали сраки 73%-го стада, коли перед виборами він підтримав Пороха.
показать весь комментарий
17.11.2021 16:37 Ответить
Ярош националист и не имеет военного образования. Его уровень это командовать добробатом.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:40 Ответить
Тут головне націоналіст! І це чудово, багато користі від тих у кого є військова освіта? Наприклад пан Гриценко де він???
показать весь комментарий
17.11.2021 11:46 Ответить
С националистом пойдут только националисты. У них поддержка в народе небольшая. Я не представляю как армия будет подчиняться например такому как Ярош .
показать весь комментарий
17.11.2021 11:52 Ответить
А ви запитаєте у військових які воювали поруч с ПС,та іншими добробатами.Вони були впевнені що ті не залишать оборону і будуть стояти до кінця.Ніде де були націоналісти не було соромно ніде,а в сепарів дупи горіли.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:56 Ответить
Вибачаюсь, що змушений відповідати не Вашою мовою, але Ви х@й сударь.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:58 Ответить
Ноев ковчег построил дилетант. Профессионал построли Титаник (они же им и управляли).
показать весь комментарий
17.11.2021 11:50 Ответить
Государством нельзя играться и такие аналогии - не показатель
показать весь комментарий
17.11.2021 11:55 Ответить
Хотели узнать,как управляет царь Иван- дурак?
Выбрали. Увидели.
показать весь комментарий
17.11.2021 15:03 Ответить
Кто это здесь пукает? Котсабчик?
показать весь комментарий
17.11.2021 12:18 Ответить
От того, что я повалялся в салате спьяну я не перестаю быть интиллегентом!
показать весь комментарий
17.11.2021 11:40 Ответить
Шкода шо тіки "радник"...
Ще буде час Ярошу, після того як "квартальник" піде з влади, навести лад в Збройних Силах України і стати на чолі багаторівневих зрушень та перебудов.
показать весь комментарий
17.11.2021 11:41 Ответить
Сейчас шмаркля обидится, расплачется и уволит Яроша. Только рейтинг опять покатится под горку
показать весь комментарий
17.11.2021 11:49 Ответить
нет там никакого рейтинга)
показать весь комментарий
17.11.2021 13:23 Ответить
Ярош навряд чи якось вплине на сітуацію дієво,бо радити можна що завгодно,але хто ж йому дасть при зевладі обороняти Україну,тим більш все що Ярош нарадить суттевого буде злите зешоблом путлеру.Ця влада буде рано чи пізно відповідати перед українцями за скоєне, і Дмитро працюючи при цієї владі зрадників і мародерів лише зганьбить свою репутацію.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:02 Ответить
Ярош больше языком работать умеет. Когда вылезает из схрона.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:02 Ответить
Залезь обратно на бутылку.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:19 Ответить
От его работы много могил на расее появилось!
показать весь комментарий
17.11.2021 15:05 Ответить
Не забуду фотку,когда Ярош и патрон вывозили из Киева несчастный крымский Беркут....Может я неправ?.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:04 Ответить
Ківа , це ти ?
показать весь комментарий
17.11.2021 12:23 Ответить
Все умные от Зеленой плесени отмежевываются., как от нечести кругом.
показать весь комментарий
17.11.2021 12:19 Ответить
От Зели - да! Но на раше мечтают,чтоб от Украины.
Отсюда и активность гОвени тут.
показать весь комментарий
17.11.2021 15:08 Ответить
на раше выдают желаемое за действительное... не понимая, что мы все больше продуцируем в себе злости и ненависти к пуйлу и его дикой мацковии... главное , чтоб укробщество общество прошло навсегда точку невозврата...
показать весь комментарий
17.11.2021 15:16 Ответить
Не контактує - значить вже використаний і викинутий одноразовий...
показать весь комментарий
17.11.2021 13:08 Ответить
Порошенко, Ярош, Стерненко нормальні хлопаки на керівництво державою !
показать весь комментарий
17.11.2021 13:27 Ответить
Подобных заявлений Яроша мало, дабы дерьмом не измазаться.
показать весь комментарий
17.11.2021 13:44 Ответить
Ярош не "позеленел" и не "позеленеет".ВСУ нуждаются в подобных добровольцах-командирах .Для Зе и ОП,он как кость в горле,желательно продержаться ему в советниках Главкома подольше.
показать весь комментарий
17.11.2021 15:59 Ответить
Ещё по поводу его большого интервью. Он там желает развала Гондурашки, по подобию Совка. Но не надо недооценивать кремлёвских гопников. Очень часто бывает слышно: "никто не верил в крушение империи зла - СССР, но оно произошло". Якобы сейчас и с путинской хунтой это может произойти внезапно, надо только подождать. Но эти ждуны не учитывают, что кремлёвские бандиты извлекли уроки предыдущих подобных себе тоталитарных режимов: гитлеровского, сталинского, и более позднего советского. Например, ботоксный фюрер Путлер со своей хунтой вовсю используют такой приём как регулярное опускание собственной валюты, и замаскированную фашистскую пропаганду.
Необходимо, чтобы Индия, Китай осознали, кто такие нынешние кремлебандиты, что они фашисты, ксенофобы, шовинисты, расисты, но гибридные. Тогда фашистско-гэбэшной хунте Путлера быстрее придёт капут!
показать весь комментарий
18.11.2021 13:22 Ответить
Ага. Никак.
показать весь комментарий
18.11.2021 13:31 Ответить
 
 