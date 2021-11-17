Кузин о перспективах выхода Киева из "красной" зоны карантина: Существенной стабилизации показателей заболеваемости нет
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из "красной" зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет это сделать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главного санврача "Сегодня".
"Когда мы говорим о "красном уровне", то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация состоится, то будет рассмотрен вопрос о пересмотре уровня эпиднебезопасности в столице", - рассказал Кузин.
На вопрос, есть ли прогноз выхода Киева из "красной" зоны, главный санврач ответил: "Дат нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости также нет".
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Деньги стали таять быстрее раза в два,
Цены в магазинах очень резко поднялись,
И стало не хватать мне на простую жизнь.
Я начал беспокоиться, в чем дело не пойму.
Но кузин объяснил нам, что и почему.
Мол, это вирус ковида коварно поднасрал.
Вследствие чего наш доход упал.
Но это все ответственно спланированный акт.
И скоро все изменится - это точный факт,
Не смогут карантины нас долго нагибать.
Вы только уколитесь - наступит благодать.
И будет все как прежде, мы будем процветать,
И на простую жизнь опять начнет хватать.
Понравилось мне все, что кузин произнес.
Но у меня остался малюсенький вопрос:
Я очень рад, конечно, отменят мне запрет .
А че, ***, если нет? Че будет если нет?
Я понял, все исправится, когда я уколюсь.
А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?"
текст Слепакова