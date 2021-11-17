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Кузин о перспективах выхода Киева из "красной" зоны карантина: Существенной стабилизации показателей заболеваемости нет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Кузин о перспективах выхода Киева из

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин оценил перспективы выхода Киева из "красной" зоны адаптивного карантина. По его словам, эпидемиологическая ситуация пока не позволяет это сделать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью главного санврача "Сегодня".

"Когда мы говорим о "красном уровне", то порядок выхода области регулируется постановлением Кабмина № 1236. Что касается Киева, то показатели не говорят о стабилизации. В среднем стабилизация происходит через 2 недели. Когда такая стабилизация состоится, то будет рассмотрен вопрос о пересмотре уровня эпиднебезопасности в столице", - рассказал Кузин.

На вопрос, есть ли прогноз выхода Киева из "красной" зоны, главный санврач ответил: "Дат нет, мы видим, что существенной стабилизации показателей заболеваемости также нет".

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Автор: Анастасія Потіха
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чого це немає стабілізації ? все якраз стабільно - помирає від ковіду по 800 чоловік в день!
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17.11.2021 11:32 Ответить
Вы там определитесь уже с Ляшко, стабилиз..ц или как, плиз.
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17.11.2021 11:42 Ответить
А 50% взрослого населения привито - см новость чють ниже. И чо и как?
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17.11.2021 11:42 Ответить
Зараз вам дадуть відповідь, на кшталт: "Але ж 50 % - ще не вакциновані!".
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17.11.2021 15:10 Ответить
ні щеплення, ні карантин не допомагають…
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17.11.2021 11:43 Ответить
а что у нас привито 98-99% населения?
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17.11.2021 12:23 Ответить
"Недавно началась странная ботва
Деньги стали таять быстрее раза в два,
Цены в магазинах очень резко поднялись,
И стало не хватать мне на простую жизнь.
Я начал беспокоиться, в чем дело не пойму.
Но кузин объяснил нам, что и почему.
Мол, это вирус ковида коварно поднасрал.
Вследствие чего наш доход упал.

Но это все ответственно спланированный акт.
И скоро все изменится - это точный факт,
Не смогут карантины нас долго нагибать.
Вы только уколитесь - наступит благодать.
И будет все как прежде, мы будем процветать,
И на простую жизнь опять начнет хватать.
Понравилось мне все, что кузин произнес.
Но у меня остался малюсенький вопрос:

Я очень рад, конечно, отменят мне запрет .
А че, ***, если нет? Че будет если нет?
Я понял, все исправится, когда я уколюсь.
А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?"

текст Слепакова
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17.11.2021 11:56 Ответить
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17.11.2021 12:17 Ответить
Но школьников уже в школу отправляют.....
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17.11.2021 12:36 Ответить
Хорьку Кузину поступила команда не облегчать проведение протестных акций 24 ноября 2021 года под ВР. Шкодный гадёныш преступил к выполнению...
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17.11.2021 13:42 Ответить
Райцентр возле Белой Церкви на Киевщине. Семейный ликар за бесплатный ковидный тест берет 284 грн. Себе в карман, и говорит что тест платный. Поэтому в селах раена почти никто эти тесты не делает, но умирают с симптомами короны каждый день то в одном то в других селах. Вот вам статистика. И бесплатные тесты. И деньги из ковидного фонда. Про балоны с кислородом даже спрашивать нет смысла
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17.11.2021 13:50 Ответить
 
 