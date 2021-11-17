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С 22 ноября в столичных школах возобновят очное обучение для учащихся всех классов, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

С 22 ноября в столичных школах возобновят очное обучение для учащихся всех классов, - Кличко

С понедельника, 22 ноября, в школах Киева возобновляется очное обучение.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - говорится в сообщении.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+9
Это не долбоебы, а целенаправленные преступные действия против населения.
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17.11.2021 11:55
+7
Как я понимаю на фоне того, что сейчас происходит они хотят устроить коллапс к НГ.
Педалик видать хорошо вчера дунул.
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17.11.2021 11:54
+5
Долпоепы блеать! Волна пандемии еще не снизилась, а они уже гонят малышню продолжать распространять ковид.
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17.11.2021 11:54
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ЭТА ПАБЕДА!
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17.11.2021 11:51 Ответить
Как я понимаю на фоне того, что сейчас происходит они хотят устроить коллапс к НГ.
Педалик видать хорошо вчера дунул.
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17.11.2021 11:54 Ответить
Долпоепы блеать! Волна пандемии еще не снизилась, а они уже гонят малышню продолжать распространять ковид.
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17.11.2021 11:54 Ответить
Это не долбоебы, а целенаправленные преступные действия против населения.
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17.11.2021 11:55 Ответить
наступний етап - волання про необхідність вакцинації дітей, бо захворюваність серед них дуже зросла. ось побачите.
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17.11.2021 12:08 Ответить
Нужно поддержать высокую смертность.
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17.11.2021 11:58 Ответить
Ну так люди ж вимагають відкрити ддз та школи.
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17.11.2021 12:01 Ответить
65 трупов по Киеву в сутки а они открывают очное обучение.((((
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17.11.2021 12:02 Ответить
Это у тебя детей нет, когда будут поймешь. Оставить не с кем, дистанционка никакая, да еще и первый клас.
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17.11.2021 12:04 Ответить
Ну наконец то, а то учеба с дома ни о чем. УРА!!!
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17.11.2021 12:03 Ответить
Кличко продолжает отжигать, то проезд поднимет до 20 грн то обучение в самый пик заболеваемости в Киеве разрешит.
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17.11.2021 12:05 Ответить
З понеділка, 22 листопада, в школах Києва відновлюється очне навчання для учнів усіх класів.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін оцінив перспективи виходу Києва із "червоної" зони адаптивного карантину. За його словами, епідеміологічна ситуація поки не дозволяє цього зробити.

А это как?
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17.11.2021 12:21 Ответить
Вы пытаетесь найти логику там где ее нет, НО если вы примете вводную как игру и то что у главных участников есть возможность менять правила на ходу - тогда все станет более ясно.
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17.11.2021 12:42 Ответить
Відкриття шкіл - "контрольний постріл" для підтримки кількості захворілих, померлих. Адже більшість педагогів у віці, тому в зоні ризику. І вони цих людей із зони ризику штовхають на прямий контакт, підвищуючи ризик в рази. Я не розумію, що вони там вживають, як будують стратегію?
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17.11.2021 13:31 Ответить
Це вже якийсь 3,14пець. До чого тоді ця статистика, в день по 800 та більше смертей??? За таке треба садити, як на мене, бо це дії по загрозі безпеки держави.
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17.11.2021 14:10 Ответить
Пусть лучше дети живы-здоровы будут, и дома сидят, а учёба не убежит. В крайнем случае добавят ещё год учёбы.
Что эти горе-родители запоют, когда смертность среди детей пойдёт?
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17.11.2021 14:32 Ответить
 
 