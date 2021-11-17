С 22 ноября в столичных школах возобновят очное обучение для учащихся всех классов, - Кличко
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
С понедельника, 22 ноября, в школах Киева возобновляется очное обучение.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение со следующего понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов", - говорится в сообщении.
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