Корниенко объяснил, почему Рада не рассматривает ресурсный законопроект 5600: Среда – не всегда удачный день. Завтра он будет одним из первых
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Первый вице-спикер Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде разъяснил, почему депутаты сегодня не рассматривают ресурсный законопроект 5600.
Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"Просто среда, такой не всегда удачный день. В среду более низкая явка. И мы еще не понимаем, сколько времени займет сама процедура (рассмотрения законопроекта. – Ред.), потому что там 128 правок. Если все правки будут ставиться на подтверждение, это может продолжаться больше двух часов, поэтому можно не успеть… Решили, что более логично рассмотреть этот законопроект в четверг", - отметил Корниенко.
По его словам, в парламенте была серьезная дискуссия по этому законопроекту и пока можно провести последние консультации.
Первый вице-спикер заверил, что завтра этот документ будет рассматриваться одним из первых.
Пожалуйста, подождите...
Вишикував полк і каже:
- Зачитую розпорядок на тиждень!
Понеділок - відпочинок після вихідного дня.
Вівторок - підготовка до робочого дня.
Середа - робочий день.
Четвер - відпочинок після робочого дня.
П'ятниця - підготовка до вихідних днів.
Субота - вихідний день.
Неділя - вихідний день.
Є питання?
Тут якийсь вояка із задньої шеренги:
- Пане полковнику, і довго ми так будемо кожної середи працювати?
Это из Ильфа и Петрова...
Обоснование конечно!
Джерело: https://censor.net/ua/n3299979
Секта озабоченных.
Нацепите на себя бусы, как ваш пахан Эрмак.
Может бусики сделают среду удачной.)
среда, 17 ноября 2021, 11:17
Причины задержки прояснил основатель команды расследователей Bellingcat Элиот Гиггинс, передает "ДС".
В сообщении в Twitter Гиггинс отметил, что расследование о "вагнергейте" должно быть обнародовано 17 ноября, авторы "проводят финальное редактирование".
"Я не анонсирую точное время, поскольку мы неизбежно его пропустим, но мы опубликуем расследование, как только оно будет готово", - отметил он.
Расследователь добавил, что это будет "очень длинная текстовая версия, а не фильм или сериал Netflix, как, кажется, сообщали некоторые украинские СМИ".
В среду, 17 ноября, группа журналистов-расследователей Bellingcat обнародует отчет о причинах срыва спецоперации по задержанию украинскими спецслужбами в Беларуси более 30 российских боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе на стороне террористов
https://www.dsnews.ua/politics/vagnergeyt-zavtra-bellingcat-nazve-vinnih-u-zrivi-specoperaciji-16112021-442964
им бы понедельники взять и отменить.