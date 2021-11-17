Корниенко объяснил, почему Рада не рассматривает ресурсный законопроект 5600: Среда – не всегда удачный день. Завтра он будет одним из первых

Первый вице-спикер Александр Корниенко в интервью журналистам в Верховной Раде разъяснил, почему депутаты сегодня не рассматривают ресурсный законопроект 5600.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Просто среда, такой не всегда удачный день. В среду более низкая явка. И мы еще не понимаем, сколько времени займет сама процедура (рассмотрения законопроекта. – Ред.), потому что там 128 правок. Если все правки будут ставиться на подтверждение, это может продолжаться больше двух часов, поэтому можно не успеть… Решили, что более логично рассмотреть этот законопроект в четверг", - отметил Корниенко.

По его словам, в парламенте была серьезная дискуссия по этому законопроекту и пока можно провести последние консультации.

Первый вице-спикер заверил, что завтра этот документ будет рассматриваться одним из первых.

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