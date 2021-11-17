МИД ведет переговоры о признании COVID-сертификатов в приложении "Дія" с семью странами, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министерство иностранных дел ведет переговоры с семью странами о признании COVID-сертификатов в приложении "Дія".
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, украинские цифровые COVID-сертификаты признаются во всех странах Европейского Союза.
"Мы сейчас ведем переговоры еще с семью странами, я не буду их называть, вне Европы", - добавил Кулеба.
Министр сообщил, что в Латинской Америке есть несколько стран, признающих украинские сертификаты.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Eugen Mk
показать весь комментарий17.11.2021 13:14 Ответить Мне нравится 0
Tui Yii
показать весь комментарий17.11.2021 13:17 Ответить Мне нравится 1
olezhka
показать весь комментарий17.11.2021 20:18 Ответить Мне нравится 1
Алоизий Могарыч f605f35a
показать весь комментарий17.11.2021 15:08 Ответить Мне нравится 0
olezhka
показать весь комментарий17.11.2021 20:18 Ответить Мне нравится 0
Oleg Mamont
показать весь комментарий17.11.2021 16:31 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...