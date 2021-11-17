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МИД ведет переговоры о признании COVID-сертификатов в приложении "Дія" с семью странами, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД ведет переговоры о признании COVID-сертификатов в приложении

Министерство иностранных дел ведет переговоры с семью странами о признании COVID-сертификатов в приложении "Дія".

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, украинские цифровые COVID-сертификаты признаются во всех странах Европейского Союза.

"Мы сейчас ведем переговоры еще с семью странами, я не буду их называть, вне Европы", - добавил Кулеба.

Министр сообщил, что в Латинской Америке есть несколько стран, признающих украинские сертификаты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "Дії" убрали функцию удаления COVID-сертификата

Автор: Анастасія Потіха
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Щастье то какое!
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17.11.2021 13:14 Ответить
толку то? Основные страны один хрен тест требуют в случае вспышек, ибо знают что у нас справки стоят недорого
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17.11.2021 13:17 Ответить
Знакомый неделю как поехал в Польшу - показал сертификат в приложении и не сидел на самоизоляции) Если вам оно не надо - то это не означает, что никому не нужно)
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17.11.2021 20:18 Ответить
50% сертификатов купили за "сало". Кто их нах признает.
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17.11.2021 15:08 Ответить
На себе еще не проверял - но Польша точно признает)
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17.11.2021 20:18 Ответить
ну зашибись, наконец то поеду в Колумбию за белым )))
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17.11.2021 16:31 Ответить
 
 