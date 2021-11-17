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Новости Политика Украины
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Корниенко об отставке Ткаченко: Нам всем нужно услышать его крик души

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Корниенко об отставке Ткаченко: Нам всем нужно услышать его крик души

На этой неделе ВР не будет рассматривать отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Об этом первый вице-спикер ВР Александр Корниенко заявил в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, также на сегодняшнем заседании профильного комитета не будет подниматься этот вопрос. Поэтому "министр продолжает работать".

"Мы с Александром Владиславовичем приятели, я с ним проводил полуформальные разговоры, которые показали, что он может дальше работать, нам всем нужно услышать его крик души, ведь культура, это не та сфера, на которой нужно экономить", - подчеркнул Корниенко.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
Краще б ви крик душі народу послухали, тварини ЗЕбільні!
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17.11.2021 13:20
+10
у него нет души, а кричит кошелек..
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17.11.2021 13:20
+9
А такой крик души они готовы услышать или увидеть ?

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17.11.2021 13:36
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у него нет души, а кричит кошелек..
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17.11.2021 13:20 Ответить
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17.11.2021 15:25 Ответить
Мы все слышим его крик души
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17.11.2021 15:30 Ответить
А вонь откуда?
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17.11.2021 15:40 Ответить
Краще б ви крик душі народу послухали, тварини ЗЕбільні!
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17.11.2021 13:20 Ответить
та лана - нарид доволен, рейтинги зебилов высоки, а сам зелупа - вне конкуренции.

нарид еще не нажрался зеленой субстанции.
нарид хочет еще.
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17.11.2021 13:29 Ответить
не дают вовремя спетлять)
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17.11.2021 13:20 Ответить
Якось по барабану, як кричить його душа. Кошовий сказавби лаконічніше: по#yj
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17.11.2021 13:21 Ответить
Убогое финансирование украинской культуры "зеленой" шоблой абсолютно закономерно-зачем евреям украинская культура?
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17.11.2021 13:21 Ответить
Чем то он сегодня злоупотребил....
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17.11.2021 13:22 Ответить
А такой крик души они готовы услышать или увидеть ?

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17.11.2021 13:36 Ответить
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17.11.2021 13:39 Ответить
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17.11.2021 14:03 Ответить
"Нам усім треба почути його крик душі,.. підірваної нарзаном".
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17.11.2021 14:03 Ответить
адже культура, це не та сфера, на якій треба економити Джерело: https://censor.net/ua/n3299994

Просто акуеть, пусть всё вокруг горит огнём, главное выбить бабки на культуру.
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17.11.2021 14:13 Ответить
"
Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі..."

Ну так затисність йому яйця дверима і почуєте. В чому проблема?
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17.11.2021 14:33 Ответить
Обнять и плакать прям .Денег не подкинуть на утешение?
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17.11.2021 14:58 Ответить
Серця стук, побачити думки політ))))))))))))))))))) А може ще й глісти йому прогнати?
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17.11.2021 15:15 Ответить
Откуда у таварища, который живёт эту жизнь ради денег, душа? Дайте ему хоть ТУТ пожить, потомушо ТАМ ему уже чан со смолой закипает
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17.11.2021 15:16 Ответить
Зачем?
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17.11.2021 15:20 Ответить
Ты смотри какой ранимый!
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17.11.2021 15:29 Ответить
абрыдались все !
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17.11.2021 15:40 Ответить
Артиста любой, панимаешь, обидеть может...
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17.11.2021 16:05 Ответить
погань,все что можно украл
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17.11.2021 16:12 Ответить
воно йшло заради кіно а у Єрмака з вовою на кіно ротяка теж розтулена - НЕ ПОМИРИВ ЇХ БЄНЯ???
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17.11.2021 17:13 Ответить
 
 