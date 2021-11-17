Корниенко об отставке Ткаченко: Нам всем нужно услышать его крик души

На этой неделе ВР не будет рассматривать отставку министра культуры Александра Ткаченко.

Об этом первый вице-спикер ВР Александр Корниенко заявил в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, также на сегодняшнем заседании профильного комитета не будет подниматься этот вопрос. Поэтому "министр продолжает работать".

"Мы с Александром Владиславовичем приятели, я с ним проводил полуформальные разговоры, которые показали, что он может дальше работать, нам всем нужно услышать его крик души, ведь культура, это не та сфера, на которой нужно экономить", - подчеркнул Корниенко.

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