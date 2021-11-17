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Корниенко об отставке Ткаченко: Нам всем нужно услышать его крик души
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На этой неделе ВР не будет рассматривать отставку министра культуры Александра Ткаченко.
Об этом первый вице-спикер ВР Александр Корниенко заявил в интервью журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, также на сегодняшнем заседании профильного комитета не будет подниматься этот вопрос. Поэтому "министр продолжает работать".
"Мы с Александром Владиславовичем приятели, я с ним проводил полуформальные разговоры, которые показали, что он может дальше работать, нам всем нужно услышать его крик души, ведь культура, это не та сфера, на которой нужно экономить", - подчеркнул Корниенко.
Топ комментарии
+14 Вальдемар Кепський
показать весь комментарий17.11.2021 13:20
+10 Игорь Васечкин f37cf7d2
показать весь комментарий17.11.2021 13:20
+9 Hnn -------------
показать весь комментарий17.11.2021 13:36
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нарид еще не нажрался зеленой субстанции.
нарид хочет еще.
Просто акуеть, пусть всё вокруг горит огнём, главное выбить бабки на культуру.
Корнієнко про відставку Ткаченка: Нам усім треба почути його крик душі..."
Ну так затисність йому яйця дверима і почуєте. В чому проблема?