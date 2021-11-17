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Расстрелы на Майдане: Завершено расследование в отношении Януковича и девяти бывших высокопоставленных чиновников

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Расстрелы на Майдане: Завершено расследование в отношении Януковича и девяти бывших высокопоставленных чиновников

Завершено досудебное расследование в отношении беглого президента Виктора Януковича и 9 высокопоставленных должностных лиц, которые 18-20 февраля 2014 года организовали силовое противодействие митингующим в центре столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Отмечается, что, поскольку экс-высокопоставленные чиновники с 2014 года скрываются от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось по специальной (заочной) процедуре. Стороны защиты сообщены о завершении и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования. После ознакомления защитников с материалами дела обвинительный акт будет направлен в суд для решения вопроса о рассмотрении дела in absentia.

"Расследованием установлено, что бывшие Президент Украины (Виктор Янукович. – Ред.), Председатель Службы безопасности (Александр Якименко. – Ред.), Министр внутренних дел (Виталий Захарченко. – Ред.), руководитель ГУ МВД Украины в г. Киеве ( Валерий Коряк - Ред.) и их заместители, командующий внутренними войсками МВД Украины (Станислав Шуляк. - Ред.), Министр обороны Украины (Павел Лебедев. - Ред.), командир столичного полка милиции особого назначения "Беркут" хотели прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу пребывание у власти экс-президента. Превышая власть и служебные полномочия и без законных оснований, они организовали применение работниками правоохранительных органов и военнослужащими ВСУ физического насилия, специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов" - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действующий командир Киевской полиции Цикалюк получил подозрение по делу Майдана

В Офисе Генпрокурора сообщили, что членами преступной группы во главе с экспрезидентом в первой половине дня 18 февраля 2014 года организован силовой разгон участников уличного хода в Верховную Раду Украины в поддержку голосования за возвращение в Конституцию 2004 года, которая предусматривала ограничение полномочий Президента Украины. Кроме того, после обеда 18 февраля 2014 года был организован штурм Майдана под предлогом "антитеррористической операции". А утром 20 февраля – расстрел митингующих сотрудниками "черной роты" Беркута и вооружения "титушек" огнестрельным оружием.

Такие действия бывшего Президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части г. Киева, в том числе к причинению смерти 67 гражданским лицам. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен.

Подозреваемым инкриминирована организация совершения с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышения работниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и совершенных покушений на убийства, также организации террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 1, 5, 12 ч. 2 статьи 115, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 15, пункты 1, 5, 12 ч. 2 115, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 2 статьи 121, ч. 3 статьи 28, ч. 3 статьи 27, ч. 3 статьи 258 УК Украины).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Одиннадцатым не забудьте добавить Зелю за его подстрекательство к "эбонитовым палочкам".
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17.11.2021 13:46
+9
А Татаров ким тоді був, суд не роз'яснює?
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17.11.2021 14:05
+7
Зеле нужно почитать, что его ждет.
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17.11.2021 13:51
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17.11.2021 13:45 Ответить
Здається все це було відомо ще сім років тому, і ЩО там стільки часу "розслідували"...
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17.11.2021 13:46 Ответить
Следы путали. Пытались своих отмазать, чтоб потом универсалы с ними подписывать.
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17.11.2021 14:16 Ответить
дотримання процедури - довга справа. І з перешкодами. Три роки тому закінчилась процедура заочного розслідування. Хоча і слідство було в основному завершено - але заочно повідомити про підозру злочинцям вже не було змоги.
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17.11.2021 14:23 Ответить
Одиннадцатым не забудьте добавить Зелю за его подстрекательство к "эбонитовым палочкам".
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17.11.2021 13:46 Ответить
Зеле нужно почитать, что его ждет.
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17.11.2021 13:51 Ответить
от якраз яник дерева не зрізав. да він бандіт і засранец. де ті хто дав команду зрізати дерева і загнати в тупік слідство? яника нема а ці тварі живуть в Киеві
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17.11.2021 13:52 Ответить
дебіл, ти мені скажи, поясни, як провести процедуру експертної ідентифікації куль і зброї, з якої стріляли - якщо не зрізати дерево, в якому ця куля знаходиться?
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17.11.2021 14:19 Ответить
"Рентгеном"!
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17.11.2021 14:27 Ответить
а..уєть, це ж дебіли блоху підкували якимись гвозьдями, а дістати кулю з дерева, то ж треба уміще ціле мати............
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17.11.2021 16:29 Ответить
відповідаю як дебіл, дебілу. щоб вирахувати траекторію кулі, ні в якому разі на можна чіпати вражений об,єкт. треба перевірити напрям з урахуванням погоди (вітер, дощ,град) глибину враження, зафіксувати все документально , згідно з прив,язками до нерухомих предметів (кап будівлі стовпи, бордюри, пам,ятники) і лиш тоді можна прибирати об,єкт, якщо на це є потреба. щоб вирахувати стан (плотність) деревини, не потрібно зрізати все дерево...... якщо прибрати дерево та знищити корінь, справа буде розвалена самим тупим адвокатом.
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17.11.2021 18:21 Ответить
Юрій Вінгорськи, про спиляні дерева - брешеш, "робота" така?..
Цю мокшанську брехню вже давно спростували:
https://radagor.livejournal.com/17736.html
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17.11.2021 22:00 Ответить
"ваши доказательства нам не доказательства"
да, касап?..
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19.11.2021 00:05 Ответить
я Українець!!! а ти чмо (сімдесятитрьохпроцентне) або прохвесор трускавецького університету коловсячеських наук
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19.11.2021 09:25 Ответить
А Татаров ким тоді був, суд не роз'яснює?
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17.11.2021 14:05 Ответить
«Крайне угрожающий план Б Путина». Мировые СМИ - о рисках зимнего вторжения РФ в Украину и о линии фронта как «новой Берлинской стене»

НВ пересказывает свежие материалы влиятельных западных СМИ, авторы которых пишут о рисках новой атаки России на Донбассе.

https://nv.ua/world/geopolitics/voyna-na-donbasse-prognozy-mirovyh-smi-novosti-ukrainy-50196431.html
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17.11.2021 14:13 Ответить
Прочитал, посмотрел в окно, теплее не стало.
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17.11.2021 14:13 Ответить
Я вже не згадаю, який зебіл, але хтось з них кричав, що справи Майдану не розслідуються...
Просто нагадаю, що це розслідування розпочиналось ще в 2014-му. І затормозилось в 2018-му через те, що в минулій коаліції не вистачало "226 за" продовження заочного розслідування по справам Майдану.
Слава Богу, що в 2020-му стільки знайшлося... До речі, це і про голосування спільно з СН фракцій Європейської Солідарності та Голосу...
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17.11.2021 14:16 Ответить
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17.11.2021 14:17 Ответить
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Eliot Higgins


@EliotHiggins

·
3 ч



Our Wagnergate investigation is still on course to be released today, just doing some finishing touches. I won't promise a time as we'll inevitably miss it, but we'll get it out the moment it's ready.















Eliot Higgins


@EliotHiggins

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17.11.2021 14:19 Ответить
А пан татаров є у цьому списку? Він був самий активний переслідувач майданівців і без суду кпепав обвинувачення і не виключено, що якраз він був генератором ідеї розстрілу. Чи він як і єрмак під крилом Гундоса?
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17.11.2021 14:25 Ответить
без реального ареста придворного Зели, Татарова, ЭТО шоу - "преследование мертвечука 2", демонстрация активности...
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17.11.2021 15:40 Ответить
Уже яныку и приговор вынесли (заочно), а тут какое-то ещё расследование...
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17.11.2021 17:08 Ответить
Перед расследованием Белингкэта нам очи мылят…
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17.11.2021 17:28 Ответить
Ок... с этими понятно. А как же быть с исполнителями? Куча садистов среди мусорни и титушек. Касательно ментов, так не мало этих уродов и дальше себе спокойно "служат". А те кто из регионов организовывал титушню на Киев? Все норм, все класс? Эту страну уже не спасти... С...ка, 8 лет ялозились, что б в итоге усраться. А по факту, все кто был причастен попросту получили время отмазаться.
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17.11.2021 17:59 Ответить
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 18:03 Ответить
Самое отвратительное, что он отдал приказ стрелять не только в участников Майдана, но и в милиционеров, чтобы запутать следствие.
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17.11.2021 19:12 Ответить
Хто віддав?
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17.11.2021 22:38 Ответить
и шо, и шо ? кого то посадят ,яныка: ? вон скоро уже выходить тем падалям в погонах шо в сизо сидят , (если там еще кто то сидит )
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18.11.2021 02:13 Ответить
 
 