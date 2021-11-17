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Корниенко о повышении стоимости проезда в Киеве: Такие цены в европейских столицах, где и транспорт другой, и запах там другой, и доходы также

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

Корниенко о повышении стоимости проезда в Киеве: Такие цены в европейских столицах, где и транспорт другой, и запах там другой, и доходы также

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко считает, что киевляне не должны платить "из собственного кармана" проведение реформ в столице.

Так, в интервью журналистам в Верховной Раде он прокомментировал информацию о том, что киевские власти планируют поднять цены на проезд в общественном транспорте, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Корниенко признался, что он также пользователь общественного транспорта – ездит в метро.

"Я не уверен, что почти евро за проезд в киевском общественном транспорте, это справедливая для киевлян цена. Евро стоит проезд в европейских столицах, где и транспортные средства выглядят по-другому, и запах там другой, и доходы тоже, и сеть маршрутов более развита, и нет таких историй, которые у нас часто случаются: когда ты хочешь куда-нибудь попасть, тебе нужно доехать сначала одним видом транспорта, а потом пересесть еще в какой-нибудь маршрутный транспорт", - подчеркнул нардеп.

Также читайте: С 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет 20 грн: Для владельцев карты киевлянина - 12 грн

Он прогнозирует, что после поднятия цен на общественный транспорт стоимость проезда в маршрутке в Киеве достигнет 30-40 гривен.

"Сейчас в Киеве зарплаты точно не по 100 тысяч гривен, чтобы ставить такие цены на транспорт", – добавил первый вицеспикер.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
У одного зеленого дурачка говядина на рынке по 50 грн...у другого курс евро 20 грн...
Вы скоты на какой планете живете???
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17.11.2021 13:51
+21
Да ладно вам, фигня какая. Вот почему у нас подсолнечное масло самое дорогое в Европе, хотя Украина его производит и экспортирует, вот это уму не растяжимо...
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17.11.2021 13:56
+16
Так вы же сцуки Зе плесень своими тарифами вынуждаете местные власти повышать, а сами типа не при делах!
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17.11.2021 13:50
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В Будапеште зарплаты почти киевские, цена на гор траспорт 35 грн. Так что 15 грн - это не так уже и дорого
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17.11.2021 16:00 Ответить
Но есть система проездных, тогда проезд становится значительно дешевле, но зелёные Ублюдки про это слышать не хотят. И учиться у европы тоже
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17.11.2021 16:52 Ответить
Літом їздив у міському автобусі в Італії (Верона), квиток у ларьку чи автоматі коштує 1,15 євро, у водія 1,30 євро, але сплатиш 2,00, бо в нього ніколи намає решти Термін дії квитка 90 хв. якщо не помиляюсь
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17.11.2021 15:26 Ответить
Проблема еще в том что за Киевом и остальные города потянутся.
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17.11.2021 14:39 Ответить
Громадський маршрутний транспорт нe повинeн поганим. Він потрібний нe тільки біднякам, а майжe всім нормальним людям. Щоб він став хорошим, йому бажано подорожчати або розділитися на класи ціни і якості.
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17.11.2021 14:40 Ответить
Транспорт в Киеве забит льшотниками. Те, кто платят за проезд, платят и за себя, и за льготника и за хотелки крупных чиновников, которые себе сделали зарплаты по миллиону, а им всё мало. А каково платить такие деньги за проезд тем людям, у кого маленькая зарплата? Очень много таких - после снятие всех налогов на руки получают 5 тысяч гр. и что, 2 тысячи отдать за проезд, если едет с пересадками, а так ездят очень многие? И минимум 2 тыщи за комуналку. И что как жить? Киевлянам пора выходить на митинги!!!!!
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17.11.2021 18:34 Ответить
Да что они мелочаться, 20 грн. В Америке 3 бакса, а может уже и больше. Мы же идем в Европу. 50 грн нужно минимум за билет. Будет так как на комуналку.
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17.11.2021 14:43 Ответить
Ну да, за это дауны кастрюльные скакали.
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17.11.2021 22:43 Ответить
пусть этот придурок продаст мне евро по 20 гривен а если по карте киянина там вообще проезд будет 12 гривен получаться
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17.11.2021 14:54 Ответить
Антимонопольного комитета у нас нет с приходом Зеленского, оно би отреагировало, как в нормальних странах
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17.11.2021 15:08 Ответить
правильная заява.
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17.11.2021 15:08 Ответить
Как грится... Кияни не обеднеют, а приезжие будут меньше шастать
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17.11.2021 15:18 Ответить
Вагоны выглядят как будто они из 60-х.

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17.11.2021 15:32 Ответить
Так вагоны из 70-х только после ремонта.
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17.11.2021 17:16 Ответить
Москву за вартістю проїзду в метро ми практично наздогнали, тільки там відстані в середньому більші і відкривається біля 10 станцій на рік, а не 0 станцій на 10 років. Якщо у нас при такій ціні відкриватимуть хоч 1-2 станції на рік, я тільки за. Але після останнього підвищення вартості проїзду у наземному транспорті з 3 до 8 грн в Києві не з"явилося жодного метру нових трамвайних чи тролейбусних ліній. Є, щоправда, суттєва відмінність між Москвою та Києвом окрім розміру бюджету: Собяніна в голову ніхто не бив, мізки у нього цілі, перш ніж обійняти посаду мера він багато чим керував і має чималенький досвід, і зараз керує містом особисто, а не через будівельну мафію і не через 12 заступників, і не розважає народ розповідями про піськи
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17.11.2021 18:12 Ответить
Так в России дебилы в дурках лечатся, а не в правительстве сидят.
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17.11.2021 22:41 Ответить
Транспорт в Киеве забит льшотниками. Те, кто платят за проезд, платят и за себя, и за льготника и за хотелки крупных чиновников, которые себе сделали зарплаты по миллиону, а им всё мало. А каково платить такие деньги за проезд тем людям, у кого маленькая зарплата? Очень много таких - после снятие всех налогов на руки получают 5 тысяч гр. и что, 2 тысячи отдать за проезд, если едет с пересадками, а так ездят очень многие? И минимум 2 тыщи за комуналку. И что как жить? Киевлянам пора выходить на митинги протеста!!!!!
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17.11.2021 18:36 Ответить
Спасибо даунаммайдана.
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17.11.2021 22:38 Ответить
>Евро стоит проезд в европейских столицах
это в каких таких столицах

и даже 20 грн это далеко не евро

зеленые хотят ещё и метро угробить своими низкими тарифами...
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17.11.2021 21:12 Ответить
Дауны, когда скакали, кричали украйинацээвропа...Теперь все цены европейские или выше.
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17.11.2021 22:37 Ответить
кацапа , тебя как самого тупого с Ленты.ру выгнали ?
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18.11.2021 09:07 Ответить
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