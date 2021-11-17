Грузовой поезд сбил человека в Харьковской области: несколько пассажирских рейсов задерживается, некоторые - до 6 часов. ПЕРЕЧЕНЬ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
На участке Полтава-Харьков из-за чрезвычайного происшествия будет изменен график ряда пассажирских рейсов в обоих направлениях. Некоторые поезда задерживаются до 6 часов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует прессслужба "Укрзализныци" в фейсбуке.
Так, из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава - Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях.
Задерживаются поезда:
- №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);
- №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);
- №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);
- №18 Ужгород - Харьков (3 часа 10 минут);
- №8 Одесса – Харьков (2 часа);
- №722 Киев – Харьков (40 минут).
В "Укрзализныце отметили, что время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлением и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта.
Пожалуйста, подождите...
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Стою на Київському вокзалі. Слухаю оголошення.
Поїзд з Дніпра - запізнюється, 40 хв.
Інтерсіті з Запоріжжя - запізнюється, 30 хв.
Поїзд з Рахова - запізнюється, 40 хв.
Схід і захід - разом!
"Слабаки!" - думаю про пасажирів та зустрісаючих, що зараз нервують через запізнення.
Я менше місяця тому поїзда що запізнювався чекав 1 годину 40 хв.
А тут 30-40 хв. - які дрібниці?
І отаке щоразу як я буваю на вокзалі, а буваю я часто - їжджу багато. Постійно так.
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!
Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.
Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.
А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!
Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.
Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.
А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
Шёл себе человек по шпалам, аки Христос по воде. Думал о чем-то своём, хорошем. И тут сзади неслышно подкрался, с..ка, поезд...