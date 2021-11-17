Грузовой поезд сбил человека в Харьковской области: несколько пассажирских рейсов задерживается, некоторые - до 6 часов. ПЕРЕЧЕНЬ

На участке Полтава-Харьков из-за чрезвычайного происшествия будет изменен график ряда пассажирских рейсов в обоих направлениях. Некоторые поезда задерживаются до 6 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует прессслужба "Укрзализныци" в фейсбуке.

Так, из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава - Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях.

Задерживаются поезда:

- №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

- №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);

- №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);

- №18 Ужгород - Харьков (3 часа 10 минут);

- №8 Одесса – Харьков (2 часа);

- №722 Киев – Харьков (40 минут).

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В "Укрзализныце отметили, что время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлением и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта.