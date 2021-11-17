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Грузовой поезд сбил человека в Харьковской области: несколько пассажирских рейсов задерживается, некоторые - до 6 часов. ПЕРЕЧЕНЬ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Грузовой поезд сбил человека в Харьковской области: несколько пассажирских рейсов задерживается, некоторые - до 6 часов. ПЕРЕЧЕНЬ

На участке Полтава-Харьков из-за чрезвычайного происшествия будет изменен график ряда пассажирских рейсов в обоих направлениях. Некоторые поезда задерживаются до 6 часов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом информирует прессслужба "Укрзализныци" в фейсбуке.

Так, из-за травмирования человека грузовым поездом на участке Полтава - Харьков и соответствующие следственные действия задерживается ряд пассажирских рейсов в обоих направлениях.

Задерживаются поезда:

- №64 Киев - Харьков (ориентировочное время задержки 6 часов);

- №141 Бахмут - Львов (5 часов 42 минуты);

- №725 Харьков - Киев (3 часа 30 минут);

- №18 Ужгород - Харьков (3 часа 10 минут);

- №8 Одесса – Харьков (2 часа);

- №722 Киев – Харьков (40 минут).

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В "Укрзализныце отметили, что время задержки может измениться, поэтому просим пассажиров следить за обновлением и информировать проводников или стюардов о необходимости пересадок на другие виды транспорта.

Автор: Анастасія Потіха
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Зєля, СерЛєщ та залізна дорога.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Стою на Київському вокзалі. Слухаю оголошення.
Поїзд з Дніпра - запізнюється, 40 хв.
Інтерсіті з Запоріжжя - запізнюється, 30 хв.
Поїзд з Рахова - запізнюється, 40 хв.
Схід і захід - разом!

"Слабаки!" - думаю про пасажирів та зустрісаючих, що зараз нервують через запізнення.

Я менше місяця тому поїзда що запізнювався чекав 1 годину 40 хв.
А тут 30-40 хв. - які дрібниці?

І отаке щоразу як я буваю на вокзалі, а буваю я часто - їжджу багато. Постійно так.
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!

Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.

Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.
А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
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17.11.2021 14:25 Ответить
І отаке щоразу як я буваю на вокзалі, а буваю я часто - їжджу багато. Постійно так.
За Порошенка я вже встиг відвикнути що таке гарантовано щось запізнюється - але правда ваша, нема чого згадувати кривавих бариг. За них той - Роттердам+ та "свинарчуки"!

Треба розуміти - кінець епохи бідності, ЗЕвован з олігархами бореться, Ахметов скоро лусне від грошей.

Зате знаєте, це просто дивовижно виглядає. Оголошення про запізнення поїзда на півгодини. Дядько поруч цідить матюки крізь зуби, він доньку з дитиною зустрічає.

А над усім цим - великий екран де нон-стопом іде реклама Великого Будівництва!
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17.11.2021 14:26 Ответить
Поезд, ****, съехал с рельс и погнался за пешеходом... И из-за этого мерзавца, машиниста локомотива, на 6 часов остановилось движение на ЖД...
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17.11.2021 14:29 Ответить
Версия-2:

Шёл себе человек по шпалам, аки Христос по воде. Думал о чем-то своём, хорошем. И тут сзади неслышно подкрался, с..ка, поезд...
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17.11.2021 14:34 Ответить
+ столкновение этих двух тел было настолько сильным, что следователи, чтобы установить истинные причины аварии, на четверть суток остановили движение поездов в окрестностях.
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17.11.2021 14:36 Ответить
У кого-то в Украине был опыт получения компенсации от Укрзализницы за задержку поезда (и возможное опоздание на другой рейс или на самолет)? За опоздание рейса украинской авиакомпании? То-то. Вместо хрюкания о движении в Европу, игнорировании законных интересов граждан страны, хорошо бы нашим ублюдкам-депутанам и чиновникам защитить пассажиров, привести законодательство к разумным нормам и обеспечить его выполнение.
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17.11.2021 14:42 Ответить
Фортануло туристам, которые направлялись в аэропорт
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17.11.2021 15:14 Ответить
 
 