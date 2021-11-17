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Новости Политика Украины
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Мининфраструктуры (935) Большая стройка (722)

Принятый Радой закон о международных стандартах ценообразования позволит отойти от советских стандартов, - Мининфраструктуры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Принятый Радой закон о международных стандартах ценообразования позволит отойти от советских стандартов, - Мининфраструктуры

Законопроект №2234 о переходе дорожной отрасли на новые стандарты ценообразования, принятый парламентом во вторник, позволит внедрить международную практику и отойти от советских стандартов.

Об этом заявляет Министерство инфраструктуры Украины, передает Цензор.НЕТ.

Это решение позволяет внедрить в дорожной отрасли международные стандарты ценообразования, в частности международную систему измерения CESMM (Civil Engineering Standard Method of Measurement), которые ранее использовались в Украине только на проектах международных финансовых организаций, таких как ЕБРР и Всемирный банк.

"Сегодня "Большая стройка" наконец-то отказалась от человеко-часов, советских нормативов и тотального контроля за хозяйственной деятельностью бизнеса со стороны государства. Устаревшие требования плановой экономики долгое время негативно отражались на работе бизнеса, прозрачности процессов и конкуренции на рынке", – комментирует министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Польша планируют запустить сверхскоростные поезда между столицами, - министр инфраструктуры Кубраков

По его словам, новые правила ускорят выполнение программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" и будут стимулировать использование современных технологий, техники и материалов, а также конкуренцию в отрасли.

Новый закон предусматривает отдельные стандарты ценообразования для разных отраслей. Компаниям больше не придется собирать бумажные документы по каждой машине или использованным материалам, количеству работников, их зарплате, уровню прибыли и т.п., которые, кроме замедления процессов, создавали дополнительные коррупционные риски.

Как сообщалось, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" к концу 2024 году планируют построить и отремонтировать 24 тысячи км автодорог.

Автор: Анастасія Потіха
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Пока государство платит мои деньги - оно должно знать,как они расходуются. Спросите у Ахметова может он не знать,за что платит подрядчику?
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17.11.2021 14:32 Ответить
Перейти на "международные стандарты" КАЧЕСТВА, КОНТРОЛЯ за тратами и УРОВНЯ зарплат?
Нееееее!
Это не к ним, к ним, это "международные стандарты" ЦЕНЫ!!!
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17.11.2021 14:41 Ответить
Значит будут снова грабить?
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17.11.2021 15:10 Ответить
шо оно несет? и зачем?
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17.11.2021 15:11 Ответить
советские стандарты - это полная занятость и отсутствие долгов по зарплатам... уточните, что такое международные
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17.11.2021 15:11 Ответить
красные пришли - грабят, синие пришли - грабят, зеленые пришли - нагло грабят. куды от них "нарiду" подеться? сейчас даже до самых дремучих зе-адептов доходит, что что-то не то наголосовали...
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17.11.2021 15:22 Ответить
Теперь дороги будут лучше и дешевле?
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17.11.2021 15:24 Ответить
отлично...пенсионеры когда начнут получать по европейским стандартам?
когда коммунальныу услуги выйдут на европейский уровень и станут услугами а не грабежом и полным отсутствием услуг и категорической невозможностью отказаться от этого ярма?
когда ВСЕ наши больницы (а не только Феофания) начнут походить на европейские ?
и когда ответственность за свои слова и поступки будет европейской?
уже молчу про поведение депутан... там до Европы....как киве до человека ))))
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17.11.2021 15:37 Ответить
Давайте перейдем на такое ценообразование :
Чтобы у нас тоже было надо проработать время как в ЕС
Чтобы купить ту или иную вещь
А то у нас з/п как в мумбу-'юмбу а цены выше чем в ЕС
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17.11.2021 16:41 Ответить
-И шо, вы будете меньше воровать?
-Нет, вы будете больше слушать!
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17.11.2021 20:11 Ответить
 
 