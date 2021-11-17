"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Киеве и полный аудит метрополитена, - Забуранная
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Политическая партия "Слуга народа" намерена провести аудит функционирования общественного транспорта и не допустить повышения цен на проезд в транспорте.
Об этом сегодня с трибуны ВР заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы, политическая партия "Слуга народа" в городе Киеве и ее представители в парламенте будем инициировать недопущение повышения стоимости проезда, кроме того, мы будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и полный аудит того, что происходит в Киевском метрополитене", - заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента в среду.
Забуранная выступала с трибуны Верховной Рады, которую окружили ее коллеги из фракции. По окончании ее выступления они исполнили несколько строк из известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".
Напомним, с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет составлять 20 грн, для владельцев карты киевлянина - 12 грн.
Впрочем, в Госрегуляторной службе заявили, что это решение с ними не было согласовано.
Пожалуйста, подождите...
Но, теперь верю:
ТОЧНО ПОДНИМУТ ЦЕНУ!
Знесуни знесуть?
Эти зеуроды прекрасно понимают, что если Киев не выстоит, они могут рассчитывать на всю власть в Украине полностью.
Но я как коренная киевлянка, могу сказать точно, что Киев этим мразям не достанется, пусть если даже я выйду одна на защиту моего города.
Страну уже почти просрали благодаря зебыдлу, не дадим просрать столицу.
Где подевались наши "патриоты", которых до апреля 2019 года было несчесть? Где, что не месяц, то митинги. Где они? Продались?
Вся эта патриотическая шобла для меня исдохла. Даже поименно не хочется писать. Разумные люди поймут
А не пошли бы вы лесом, гниды, указующие что делать патриотам.
вон зебил сказал: мясо на Бесарабке по 50, сало по 10.
а главзебил лично говорил, что самый дорогой сыр по 53.
На харчах дехто може з"еконмити - ну трохи похудіє - декому і корисно
На транспорті - ну теж прогулки є корисними для здоров"я
А тут підняли - плати - або буде квартира під арештом
вон Тищенко, как истинный слуга народа, доказал, что цены на мясо и сало завышены раз в 5.
А разницу на мясе Кличку в карман.
Так и с метро.
Должно быть доступно и недорого, а лучше бесплатно
допустили поднятие цен на комуналку?!
"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Крыжополеи полный аудит маршруточников, - Забуранная Источникcensor.net/ru/n3300019
Смешно?
Вспомнила старый анекдот
Отец проверяет дневник Вовочки,по всем предметам двойки, лодырь и неуч,и только по пению -пять.
Отец снимая ремень говорит- так ты еще и поешь?!
Типа - сами всем создают проблемы и сами же за счет и с помощью народа типа с ними борятся.....
Когда уже их всех к себе всевышний заберет?.....
2 ч. ·
Это очень смешно. Популисты из "Слуг народа" против поднятия цены на проезд в метро до 20 гривен. И ведь у каждого из них есть логичные аргументы. Например, Николай Тищенко считает, что не может проезд в метро стоить столько же сколько стоит кило телятины на Бессарабском рынке. Анал-табу Яременко считает, что с такими ценами ему опять может не хватить на табу. Леся Забуранная должна сказать, что отказывается от своего ежемесячного конверта при условии, что цена на проезд в метро не поднимется.
А потом можно задать им три вопроса - а какова цена проезда в метро сейчас, какого цвета карточка с поездками сейчас и какого была до этого и во сколько обходится одна поездка городу? Популисты, итить...
Только проводить его должны турки с арабами - у них за воровство
разговор очень короткий.
І не треба рівняти клоуна Льоню з того самого шапіто що і теперешній клоун у верховній владі до Омельченка та Кличка - це найкращі київські мери.
Поскольку тов. Зеля в целях поднятия рейтинга переложил обязанность удерживать цены газ-тепло и пр. на МЕСТНЫЕ бюджеты, на дотирование транспорта денег просто НЕТ.