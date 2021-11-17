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Новости Киевские новости
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Киев (24531) проезд (307) транспорт (1736) Слуга народа (2547) Забуранная (4)

"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Киеве и полный аудит метрополитена, - Забуранная

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Политическая партия "Слуга народа" намерена провести аудит функционирования общественного транспорта и не допустить повышения цен на проезд в транспорте.

Об этом сегодня с трибуны ВР заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы, политическая партия "Слуга народа" в городе Киеве и ее представители в парламенте будем инициировать недопущение повышения стоимости проезда, кроме того, мы будем инициировать полный аудит функционирования общественного транспорта и полный аудит того, что происходит в Киевском метрополитене", - заявила народный депутат Леся Забуранная на пленарном заседании парламента в среду.

Забуранная выступала с трибуны Верховной Рады, которую окружили ее коллеги из фракции. По окончании ее выступления они исполнили несколько строк из известной песни "Як тебе не любити, Києве мій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корниенко о повышении стоимости проезда в Киеве: Такие цены в европейских столицах, где и транспорт другой, и запах там другой, и доходы также

Напомним, с 1 января стоимость проезда в общественном транспорте Киева будет составлять 20 грн, для владельцев карты киевлянина - 12 грн.

Впрочем, в Госрегуляторной службе заявили, что это решение с ними не было согласовано.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Идите нах из Киева.Верещук по ее словам голосовала бы за путена.И кто там состоит в коцапской секте?Верещук уходит от этих ответов.Болт вам а не Киев.
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17.11.2021 14:48
+12
Ми самі розберемося з нашим транспортом. "Слугам" в Києві не місце, ідіть накуй.
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17.11.2021 14:55
+12
Нет, не так- нужна власть над Киевом.
Эти зеуроды прекрасно понимают, что если Киев не выстоит, они могут рассчитывать на всю власть в Украине полностью.
Но я как коренная киевлянка, могу сказать точно, что Киев этим мразям не достанется, пусть если даже я выйду одна на защиту моего города.
Страну уже почти просрали благодаря зебыдлу, не дадим просрать столицу.
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17.11.2021 15:16
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Не верил... не верил...
Но, теперь верю:
ТОЧНО ПОДНИМУТ ЦЕНУ!
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17.11.2021 14:45 Ответить
на рекламу цену поднимите блд!
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17.11.2021 14:45 Ответить
Деньги с рекламы в бюджет города. А не как сейчас 10%...в лучшем случае.
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17.11.2021 14:47 Ответить
ты нулевой балабол работаешь в мерии?)))))
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17.11.2021 15:53 Ответить
бедосики взяли под контроль? точно повысят теперь...
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17.11.2021 14:47 Ответить
если эти (видалено самоцензурою) "взяли под контроль", то не до 20 повысят, а до 50...
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17.11.2021 15:32 Ответить
Идите нах из Киева.Верещук по ее словам голосовала бы за путена.И кто там состоит в коцапской секте?Верещук уходит от этих ответов.Болт вам а не Киев.
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17.11.2021 14:48 Ответить
Согласен. Заплатим и 30. Лишь бы Кличко не бедствовал!
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17.11.2021 17:38 Ответить
За кого голосовал на выборах мэра Киева?😂🌷
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17.11.2021 18:06 Ответить
Причому тут Кличко і бідування? Де економіка України? Де нормальний президент? Де нормальний Кабмін? Де здоровий глузд?
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17.11.2021 19:11 Ответить
Война обостряется.....Слуги Уроды хотят хорошенькими быть перед Киевлянами. Только досрочные Выборы весной, если вас дотерпим.
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17.11.2021 14:48 Ответить
З чого це?
Знесуни знесуть?
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17.11.2021 14:56 Ответить
Конечно. Уже не первый раз.
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17.11.2021 17:40 Ответить
Почему только в Киеве ????
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17.11.2021 14:51 Ответить
Нужна власть над баблом Киева. Хотя я думаю вы и сами это понимаете.
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17.11.2021 14:53 Ответить
Нет, не так- нужна власть над Киевом.
Эти зеуроды прекрасно понимают, что если Киев не выстоит, они могут рассчитывать на всю власть в Украине полностью.
Но я как коренная киевлянка, могу сказать точно, что Киев этим мразям не достанется, пусть если даже я выйду одна на защиту моего города.
Страну уже почти просрали благодаря зебыдлу, не дадим просрать столицу.
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17.11.2021 15:16 Ответить
Ну осень на дворе, пора Революционная. И что то никто не торпится убирать Зе плесень с улиц Киева.
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17.11.2021 15:20 Ответить
Угу. За то на форумах - сплошные революционеры.
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17.11.2021 15:22 Ответить
Я об этом писала много раз.
Где подевались наши "патриоты", которых до апреля 2019 года было несчесть? Где, что не месяц, то митинги. Где они? Продались?
Вся эта патриотическая шобла для меня исдохла. Даже поименно не хочется писать. Разумные люди поймут
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17.11.2021 15:30 Ответить
Выдать снясирования в связи с известной отставкой. И ационалов не видно и не слышно, и Билецкого.
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17.11.2021 15:35 Ответить
сняли с довольствия
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17.11.2021 15:36 Ответить
Мне "нравится" когда каждый забулдыга хочет послать " патриотическую шоблу" погибать за то, что он считает нужным. И сам устраивается на диване, чтоб посмотреть как это будет.

А не пошли бы вы лесом, гниды, указующие что делать патриотам.
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17.11.2021 16:24 Ответить
" Після завершення її виступу вони виконали декілька рядків із відомої пісні "Як тебе не любити, Києве мій"." - цирк скрізь.
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17.11.2021 14:53 Ответить
Эти придурки оставят нынешнюю цену и угробят Метрополитен. Но пароблемой это будет для следующей власти
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17.11.2021 14:53 Ответить
Если цену не поднять, то метро на Троещину так и не будет. А если поднять - будет, но дождаться его смогут не только лишь все, мало кто может это сделать.
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17.11.2021 15:04 Ответить
А ці дибіли не хвилюються ,що харчі дорожчають кожної хвилини чи їм "какая разница" ?
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17.11.2021 14:53 Ответить
где это такое?!

вон зебил сказал: мясо на Бесарабке по 50, сало по 10.
а главзебил лично говорил, что самый дорогой сыр по 53.
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17.11.2021 15:35 Ответить
+ комуналка
На харчах дехто може з"еконмити - ну трохи похудіє - декому і корисно
На транспорті - ну теж прогулки є корисними для здоров"я
А тут підняли - плати - або буде квартира під арештом
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17.11.2021 21:44 Ответить
давно пора разобраться с киевскими ценами.
вон Тищенко, как истинный слуга народа, доказал, что цены на мясо и сало завышены раз в 5.
А разницу на мясе Кличку в карман.
Так и с метро.
Должно быть доступно и недорого, а лучше бесплатно
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17.11.2021 14:53 Ответить
ви хоч дописуйте, що це сарказм, а то люди лайкають.
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17.11.2021 15:09 Ответить
в нас 73 відсотки лайкають і шо?
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17.11.2021 15:16 Ответить
Ми самі розберемося з нашим транспортом. "Слугам" в Києві не місце, ідіть накуй.
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17.11.2021 14:55 Ответить
Закон Ньютона сохранения массы денег в природе. Если у воров Коломойского , Пинчука и примкнувшего к ним к ним Ахметова денег больше то у украинцев денег меньше. Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. / Организованная "слугой народа " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн/"Центрэнерго" почти полностью заменило уголь госшахт газом Коломойского/ Блоки АЭС останавливаются из-за падения потребления, - Герус/ Лукашенко заявил о поставках электроэнергии в Украину по просьбе Зеленского./ Герус придумал остановку блоков ТЭС ДТЭК для защиты импорта электроэнерги из России /понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах Пинчука и экономит ему $ 12-15 млн ежегодно/ Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
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17.11.2021 14:58 Ответить
Банальный наезд на Кличко. И тупой, как и все избиратели зеленского и так называемых "слуг".
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17.11.2021 14:59 Ответить
Откуда такая забота про людей? А когда цены на комуналку поднимались, в магазинах, на заправках. Языки в одно место засунули?Когда Фирташу 100 ярдов списали?, где были слуги гребанные. А тут такой повод завалить Кличка.
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17.11.2021 15:00 Ответить
Выборы в столице по-честному определили им место у параши. Не имея никакого рейтинга в столице,они пытаются все-равно залезть с копытами в столичное корыто. Ну или хотя бы насрать туда.
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17.11.2021 15:02 Ответить
Чеговий популізм від СН ,за рахунок чого буде фінансуватися? це ще одна спроба захопити Киів ,для того що б нормально працював транспорт необхідні кошти ,що для цього треба? в першу чергу що б запрацювала економіка ,що б пішли інвестиціі ,які не можуть сюди прийти де корумпована суддова і правоохорона система ,а ще зменшити апетити олігархів і корупціонерів .
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17.11.2021 15:05 Ответить
Ну, ти про такі складні речі: економіка, працювала, інвестиції, корумпована система... Зелені дебіли таким не заморочуються. В них на все прості рішення - шашки на голо і впєрьот!
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17.11.2021 15:11 Ответить
вот это правильно.
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17.11.2021 15:06 Ответить
Похоже, Виталя сам себя переиграл
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17.11.2021 15:06 Ответить
Та ні, то дебільні зебіли самі себе виграли... і в хвіст і в гриву.
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17.11.2021 15:08 Ответить
Цирк якийсь , зелені переклали на місцеві бюджети багато нових расходів , вже медікам даже в Марікі грошей нема з щого платити , медсестер переводять на півставки , в районих центрах біля Маріка такі як мангуш медікам вже по чотири місяці зарплату не платять , ось на місцях і викручуюься хто , як може
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17.11.2021 15:07 Ответить
12 грн. для Києва? Сьогодні, при таких цінах на енергоносії, паливо, запчастини, при такому податковому навантаженні? Коли газ по 35? Ну а ви як хотіли, пілять? Зато ж весело, по-приколу, а чи вже ні, зебіли, вже не весело і не прикольно? О тож...
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17.11.2021 15:07 Ответить
Как же они хотят дорваться до киевского бюджета, аж глаза горят, какое бабло мимо их карманов проплывает.
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17.11.2021 15:18 Ответить
Ахахаха))) зацените непаливный цирк от клоунов. Сначала они забирают все госдотации для пассажирских перевозок в столице, повышают цены на эл энергию и делают всевозможные заподлянки, чтобы кивским властям больше не оставалось других способов удержать перевозки, как повышать цены на билеты... А теперь клоуны выезжают на белом коне и заливают лохам, что они не допустят поднятия цен в Киеве! ****, только долпоепы 73% поведуться на это шоу. Всем здравомыслящим уже давно понятно, что циркачи копают под Витальку, а цирк с повышением тарифов - яркое тому подтверждение. Почему клоуны
допустили поднятие цен на комуналку?!
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17.11.2021 15:27 Ответить
73% может и не будет, но зебилов еще реально много.
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17.11.2021 18:53 Ответить
Прикиньт такую новость -

"СН" будет инициировать недопущение повышения стоимости проезда в Крыжополеи полный аудит маршруточников, - Забуранная Источникcensor.net/ru/n3300019
Смешно?
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17.11.2021 15:30 Ответить
Ну так это, в Крыжополе нет метро. Но будет прикольно если Забуранная обеспокоится. СН осталось ещё до мышей *********
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17.11.2021 18:09 Ответить
Они еще и поют...
Вспомнила старый анекдот
Отец проверяет дневник Вовочки,по всем предметам двойки, лодырь и неуч,и только по пению -пять.
Отец снимая ремень говорит- так ты еще и поешь?!
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17.11.2021 15:35 Ответить
Та ви шо, і як зупинить підвищення?
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17.11.2021 15:59 Ответить
а в кривом роге они не хотят этим позаниматься?))
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17.11.2021 16:14 Ответить
Вот стоило вначале инициировать повышение, а потом инициировать недопущение повышения....

Типа - сами всем создают проблемы и сами же за счет и с помощью народа типа с ними борятся.....

Когда уже их всех к себе всевышний заберет?.....
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17.11.2021 16:18 Ответить
когда уже на майдан?
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17.11.2021 16:19 Ответить
Самое забавное это когда идиоты между собой грызутся то назло друг другу эти недоумки начинают делать что-то полезное.
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17.11.2021 16:41 Ответить
По-моему, Слуги молчали, когда была повышена цена на газ для бюджетных предприятий, в том числе города Киева, а разницу в тарифах для населения возложили на местную власть (Кличко), молчали когда выросла цена на электроэнергию, когда выросли цены в магазинах, а сегодня вдруг дружно возмутились ценами на проезд?! Или это начинается пиар-компания" перед принятием Закона про столицу?
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17.11.2021 16:48 Ответить
Ты салупа кличка
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17.11.2021 17:11 Ответить
Кличко визжал, что если и подымут, то только до 12 гривен. Кличко, это порохоботная мразина.
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17.11.2021 17:10 Ответить
Борислав Береза

2 ч. ·



Это очень смешно. Популисты из "Слуг народа" против поднятия цены на проезд в метро до 20 гривен. И ведь у каждого из них есть логичные аргументы. Например, Николай Тищенко считает, что не может проезд в метро стоить столько же сколько стоит кило телятины на Бессарабском рынке. Анал-табу Яременко считает, что с такими ценами ему опять может не хватить на табу. Леся Забуранная должна сказать, что отказывается от своего ежемесячного конверта при условии, что цена на проезд в метро не поднимется.

А потом можно задать им три вопроса - а какова цена проезда в метро сейчас, какого цвета карточка с поездками сейчас и какого была до этого и во сколько обходится одна поездка городу? Популисты, итить...
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17.11.2021 17:37 Ответить
Побачити, підвищять до 12-15 і скажуть, що хороші зелені не дали плохому Віталіку ображати наріт
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17.11.2021 18:24 Ответить
Популисты всратые. На лопатевам, а не Киев.
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17.11.2021 19:12 Ответить
Аудит метрополитена - то, что доктор прописал.
Только проводить его должны турки с арабами - у них за воровство
разговор очень короткий.
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17.11.2021 19:34 Ответить
Бог ти мій! Про місцеве самоврядування ні, нічого не чули? Про децентралізацяю теж? Про рекламу в метро? Про маршрутки без талонів? Про міський бюджет, котрий в Києві є захмарним? А де гроші? Міський транспорт дотаційний майже у всіх країнах! Скільки люду тут зібралось щоб підтримати проїзд в 20 грн! Ви кричите за мера, котрий мав би ці питання вирішувати і не за рахунок киян! То може 20 то мало? Хоча думаю що як що буде 30, то мер гарний і красивий, а у всьому винна центральна влада, хоча саме влада не призначає цих мерів. Їх вибираєте ви самі. Тому їжте "не обляпайтесь".
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17.11.2021 20:17 Ответить
Да уж їмо вибір зебілів з 2019 року. Треба буде і 50 грн в метро підтримаємо! Аби тільки зелену пошесть тут не бачити!
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17.11.2021 21:03 Ответить
"Отморожу себе уши на зло бабушке, но шапку не одену". Обирайте і далі, Омельченків, Льончиків космонавтів, Кличко, відразу двох вибирацте, може тоді метро на Троєщіну в два рази швидше побудують... як і міст в тому же напрямку... Потім кивайте на центральну владу, що вона винна у всьому. Це клініка!
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17.11.2021 21:22 Ответить
Центральна влада і винна - бо краде з бюджету, а місцевим бюджетам доводиться прибирати все лайно за ними.
І не треба рівняти клоуна Льоню з того самого шапіто що і теперешній клоун у верховній владі до Омельченка та Кличка - це найкращі київські мери.
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18.11.2021 16:43 Ответить
а штаб метрополитена уже создали? потом перезагрузка и крах всего...
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17.11.2021 21:26 Ответить
Так, всем заткнуться и слушать!
Поскольку тов. Зеля в целях поднятия рейтинга переложил обязанность удерживать цены газ-тепло и пр. на МЕСТНЫЕ бюджеты, на дотирование транспорта денег просто НЕТ.
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18.11.2021 17:40 Ответить
 
 