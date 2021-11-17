Ахметов об отношениях с Зеленским: На встречу не прошусь. Олигархом себя не считаю
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бизнесмен Ринат Ахметов, уже много лет занимающий первую строчку в списке самых богатых украинцев, рассказал о своем отношении к закону о деолигархизации и отношениях с президентом Владимиром Зеленским.
"Я уже комментировал свое отношение к этому закону (о деолигархизации. - Ред.): я не считаю себя олигархом. Я — инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", - заявил Ахметов в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ
"Мой Фонд помогает людям уже 16 лет. Философия Фонда и моя философия — не проходить мимо чужой беды и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня "призывать" к помощи не нужно — мы помогали и будем помогать… Что касается встреч с Президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы — счастливыми. Это гораздо важнее встреч с Президентом", - добавил он, отвечая на вопросы, какие сейчас у него отношения с президентом Зеленским.
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Главные активы остались в распоряжении олигарха!
Национализация ПриватБанка была недостаточной мерой решения проблемы. экс-советник главы СБУ Вадим Гриб.
национализация была лишь первой частью вопроса: "...а дальше надо было арестовать активы коломойского и забрать.
Активы национализировать. А сейчас что произошло?
Коломойский не пострадал в результате потери банка, ведь это уже была "пустышка".
"Забрали пустышку, активы остались у него, активы генерируют и сегодня миллиарды.", - отметил он.
что именно Игорь Коломойский - маркер, который показывает отношения власти с олигархами:
Поэтому для меня маркер для этой власти - Коломойский.
человек обворовал государство на 5 млрд, это ж мы, каждый с нашего кошелька вложили деньги в этот Приватбанк". --- https://hvylya.net/news/238936-vadim-grib-kolomoyskiy-eto-zhulik-i-vor
7 пароходів з вугіллям із ЗЄ-бєнькіного гундосіка чиї ?
Чем больше зажимают яйца олигархам, тем больше льётся дешевого говна на власть. Продажные СМИ и рады рубить бабло, а на правду спрос не велик...
И весь цензор никогда против него не шёл.
Вот такие у нас журналисты.
Гарний анекдот
власть для них - это продажные политики и чиновники , ждущие подачки от олигархов
И все владельцы этих энергоресурсов в стране - пророссийские, как, например, шуфрич.
Ахметов тоже их засланный казачок. Ведь цель россии была, чтобы украинцы полностью зависели от неё и от жадных олигархов в энергетической секторе.
Шаг за шагом они выкупили практически все Тэцы.
Такова была цель х-ла, и он её достиг.
Я нисколько не сомневаюсь, что ахметов - лютый враг Украины, осуществляющих наказы х-ла
Где крупная рыба клоуна Луценка?
Луценко: "украинский националист" Ахметов - попутчик революции Подпоручик ахмет рыжый мля. На побегушках у Фсб.
к Ахметову есть серьезные вопросы относительно темы национальной безопасности: "Но, есть же вопросы, когда начиналась война, роль Ахметова эти ж вопросы остались.
Агонь, блеать! Шах и мат, Клован!!
Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
Поверю в Президента, который сделает ЭТО