Ахметов об отношениях с Зеленским: На встречу не прошусь. Олигархом себя не считаю

Бизнесмен Ринат Ахметов, уже много лет занимающий первую строчку в списке самых богатых украинцев, рассказал о своем отношении к закону о деолигархизации и отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

"Я уже комментировал свое отношение к этому закону (о деолигархизации. - Ред.): я не считаю себя олигархом. Я — инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", - заявил Ахметов в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ

"Мой Фонд помогает людям уже 16 лет. Философия Фонда и моя философия — не проходить мимо чужой беды и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня "призывать" к помощи не нужно — мы помогали и будем помогать… Что касается встреч с Президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы — счастливыми. Это гораздо важнее встреч с Президентом", - добавил он, отвечая на вопросы, какие сейчас у него отношения с президентом Зеленским.

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