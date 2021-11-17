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Новости Политика Украины
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Ахметов (2002) Зеленский (16511) олигарх (1016) Закон об олигархах (119)

Ахметов об отношениях с Зеленским: На встречу не прошусь. Олигархом себя не считаю

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ахметов об отношениях с Зеленским: На встречу не прошусь. Олигархом себя не считаю

Бизнесмен Ринат Ахметов, уже много лет занимающий первую строчку в списке самых богатых украинцев, рассказал о своем отношении к закону о деолигархизации и отношениях с президентом Владимиром Зеленским.

"Я уже комментировал свое отношение к этому закону (о деолигархизации. - Ред.): я не считаю себя олигархом. Я — инвестор, а группа СКМ — крупнейший налогоплательщик и работодатель Украины. И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", - заявил Ахметов в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ

"Мой Фонд помогает людям уже 16 лет. Философия Фонда и моя философия — не проходить мимо чужой беды и чужую боль воспринимать как свою. Поэтому меня "призывать" к помощи не нужно — мы помогали и будем помогать… Что касается встреч с Президентом, то я на такие встречи никогда не просился и не прошусь. Для меня главное — чтобы Украина была успешной, а украинцы — счастливыми. Это гораздо важнее встреч с Президентом", - добавил он, отвечая на вопросы, какие сейчас у него отношения с президентом Зеленским.

Также читайте: "Слуга народа" Чернев: Ахметов перешел к открытому противостоянию с Зеленским

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+47
лживая даунбасская мразь!..
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17.11.2021 15:43
+31
в тему:
Активи держпідприємств знизились на майже 400 мільярдів
Серед працюючих підприємств прибутковими є лише 25% від загальної кількості.
Олег Леусенко:
Та ви ШО?
Ай-яй-яй, а хто це зробив?
За Порошенка активи держкомпаній щороку зростали, бо там не було людей олігархів.
- Але ж Порох - барига, а наш Вовочка бореться з олігархами!1!
Дивлячись на арифметику, з олігархами боровся Порох, а Вовік разом з ними краде.
Зробили разом!

Орест Петренко:
За Порошенка підприємства Укроборонпрому працювали стабільно, часто в 2-3 зміни.
Зараз працюють 3-4 дні на тиждень

Велике кумівство Зеленського
Друзів в ОПу, кварталівців на ТОП-посади, до корита Великого крадівництва!
Попри обіцянки Зеленського не призначати на держпосади "друзів-кумів", високі посади отримали 30 його друзів чи родичів. Їх кар'єри стрімко розвиваються

Черговий слуга з банди Зеленського нардеп Ковальов на авжеж незадекларованому авто Mercedes S560, за $100 тис. на величезній швидкості влетів у фуру та отримав черепно-мозкову травму.

Сметанат борщу:
У свій час деяким військовим не сподобалась тисяча доларів від Порошенка, тому вони вирішили почекати тисячу гривень від зеленського.

Hon. Judge Dredd:
Новими барвами заграв вираз "штука зелені"

Yevgeniy Mudzhyri™:
Дотерпел до последнего и не растаможивал бляху - получи льготу.
Дотерпел до последнего и не привился - получи тысячу.
Я себе немного по-другому представлял справедливость.

КиївМіськБудда:
ТСК Верховної Ради не вдалося з'ясувати, хто ввів українців в оману, обіцяючи кінець епохи бідності й брехні.
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17.11.2021 15:53
+30
жаль что эта падла хитрож*пая долго думала на чьей стороне остаться и где ему будет спокойнее...
иногда кажется, что в далеком 2014 году одной его личной охраны хватило бы чтоб отпи*** всяких там гиркиных-*********... и надавав ментам по щекам - восстановить покой на Донбассе...
но оно взвешивало и подсчитывало.... (только за одно ему говорили спасибо в далеком 2014 - за качественно построенный к евро 2012 ДАП... и если бы не коварство сукирашкиных ублюдков... бетон бы выдержал !!!)
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17.11.2021 16:10
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Як тут не згадати Класика: "Едгар, цинічний гвалтівник собак та кіз, згодом статечна людина, член суспільства, депутат палати лордів."
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17.11.2021 16:17 Ответить
ждем интервью бородатой бЭни - тоже не олигарх...
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17.11.2021 16:03 Ответить
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17.11.2021 22:09 Ответить
Вадим Гриб: Коломойский - это жулик и вор!. обворовал государство на 5 млрд.это ж мы, каждый с нашего кошелька вложили деньги в этот Приватбанк".
Главные активы остались в распоряжении олигарха!

Национализация ПриватБанка была недостаточной мерой решения проблемы. экс-советник главы СБУ Вадим Гриб.
национализация была лишь первой частью вопроса: "...а дальше надо было арестовать активы коломойского и забрать.
Активы национализировать. А сейчас что произошло?
 Коломойский не пострадал в результате потери банка, ведь это уже была "пустышка".
"Забрали пустышку, активы остались у него, активы генерируют и сегодня миллиарды.", - отметил он.
что именно Игорь Коломойский - маркер, который показывает отношения власти с олигархами:
Поэтому для меня маркер для этой власти - Коломойский.
человек обворовал государство на 5 млрд, это ж мы, каждый с нашего кошелька вложили деньги в этот Приватбанк". --- https://hvylya.net/news/238936-vadim-grib-kolomoyskiy-eto-zhulik-i-vor
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17.11.2021 22:33 Ответить
Ахметов троль еще тот
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17.11.2021 16:04 Ответить
имєєт під собою економічєскіє основанія

7 пароходів з вугіллям із ЗЄ-бєнькіного гундосіка чиї ?
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17.11.2021 16:20 Ответить
Ну давайте, порохоботы, восхваляйте Ахметку! Какой молодец, обворовал страну и теперь меценатствует с широкого плеча! Со всеми презами зарешивал, а тут такое.
Чем больше зажимают яйца олигархам, тем больше льётся дешевого говна на власть. Продажные СМИ и рады рубить бабло, а на правду спрос не велик...
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17.11.2021 16:10 Ответить
И это правда. Я что-то не припомню, чтобы правдолюб Бутусов хоть когда -нибудь провел расследования об этом мерзавце ахметове.
И весь цензор никогда против него не шёл.
Вот такие у нас журналисты.
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17.11.2021 16:21 Ответить
а с 14го года о нем и неслышно практически, такой себе вакуум сделали .Единственное о чем постили за все годы это о домике новостройке, но это такая мелочь на его фоне и за такой период.Так что ахмета серый кардинал, что при порохе что при зелене.
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17.11.2021 16:30 Ответить
Чем больше зажимают яйца олигархам, тем больше льётся дешевого говна на власть
Гарний анекдот
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17.11.2021 16:26 Ответить
При чем на любую власть
власть для них - это продажные политики и чиновники , ждущие подачки от олигархов
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17.11.2021 17:07 Ответить
Еще один больной на голову- когда это порохоботы восхваляли ахметку? Белены объелся или кремлевская методичка прижала яйки?
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17.11.2021 16:31 Ответить
Твой любимый клоун еще при Кучме на корпоративах СКМ прыгал, как ручная обезьянка. Только обезьянка потом сбежит в Израиль, а Ахметов останется и продолжит доить Украину. Не с клоунскими мозгами Ахметова выковыривать.
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17.11.2021 19:04 Ответить
Зероссофил, че ты пиз.ишь, у вас там в опе все такие кретины?
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18.11.2021 06:34 Ответить
владеет пол украины, погань и он не олигарх
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17.11.2021 16:11 Ответить
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17.11.2021 16:16 Ответить
Неспроста российские засланцы [новинский, григоришин] выкупили в Украине энергоресурсы.
И все владельцы этих энергоресурсов в стране - пророссийские, как, например, шуфрич.
Ахметов тоже их засланный казачок. Ведь цель россии была, чтобы украинцы полностью зависели от неё и от жадных олигархов в энергетической секторе.
Шаг за шагом они выкупили практически все Тэцы.
Такова была цель х-ла, и он её достиг.
Я нисколько не сомневаюсь, что ахметов - лютый враг Украины, осуществляющих наказы х-ла
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17.11.2021 16:16 Ответить
И я о том же. Почему российские войска не тронули вотчину Ахметова в 1914 году? Только не надо рассказывать что это благодаря добробатам.
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17.11.2021 17:02 Ответить
В 1914 вотчина Ахметова была в глубоком тылу.
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17.11.2021 18:29 Ответить
Этот волк пытается надеть овечью шкуру
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17.11.2021 17:05 Ответить
Какламойский с тремя гражданствами и открытыми уголовными делами в трёх странах 😂БЛАГОДЕТЕЛЬУкраины
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17.11.2021 18:27 Ответить
Он же вас кормил, даунбасяне неблагодарные
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18.11.2021 02:30 Ответить
Та який же він олігарх? Посто звичайнісінький бандит.
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17.11.2021 16:17 Ответить
Та так ,винуватий Луценко,що коли так хвацько під*їхав до хатинки на БТРі,а потім чомусь злиняв.
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17.11.2021 18:23 Ответить
Підіймав собі ціну)))) бугагага Югік))))
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18.11.2021 03:11 Ответить
А чего ему себя считать олигархом? Все знают, что олигарх у нас один, под него и закон придумали недоумки😁
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17.11.2021 16:18 Ответить
Олигархом можешь себя не считать, но телеканалы от греха подальше на водителя перепиши! Так все неолигархи сейчас делают.
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17.11.2021 16:19 Ответить
А ***** ваше вонючее как делает? На бункере сидит?
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18.11.2021 02:31 Ответить
Теперь Ахметов - инвестор, Беня - предприниматель , Новинский - божий меценат, Пинчук - меценат экс-президента, Порошенко - лидер партии......
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17.11.2021 16:21 Ответить
Порошенко ещё и лидер оппозиции! На секундочку!
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17.11.2021 16:23 Ответить
А шо так мало?
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17.11.2021 18:28 Ответить
Интересно, сколько порохоботов лайкнуло?))
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17.11.2021 19:55 Ответить
ты сч итай тех, кто тебе по губам повозили)))
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17.11.2021 23:54 Ответить
********, шло бы ты отсюда
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18.11.2021 02:33 Ответить
долпоепы 73%, почему рыжая скотина до сих пор не сидит, а только богатеет приивашей бубочке?
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17.11.2021 16:23 Ответить
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17.11.2021 17:17 Ответить
Патамуша он папутчик лывалюции.. как сказала одна шоколадная скотина
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17.11.2021 18:29 Ответить
Ботоксная скотина вас с бутылки не снимает)
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18.11.2021 02:34 Ответить
Почему при Порошенко его не посадили вот это вопрос жирный.... и такой же вопрос и Зе.

Где крупная рыба клоуна Луценка?
Луценко: "украинский националист" Ахметов - попутчик революции Подпоручик ахмет рыжый мля. На побегушках у Фсб.
к Ахметову есть серьезные вопросы относительно темы национальной безопасности: "Но, есть же вопросы, когда начиналась война, роль Ахметова эти ж вопросы остались.

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17.11.2021 21:47 Ответить
**** брехливая ! Это ж ты зэка породил. А теперь ты белый и пушистый? Лицемер ты лугандоновский а не боготворе!
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17.11.2021 16:25 Ответить
зека породил ТУПРЫЛЫЙ недонарод)))) который породил и ВЕЛИКОГО ЗЕ
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17.11.2021 16:49 Ответить
Ахметке нужен был свой лугандоновский человек в Киеве, за это он отдал Кучмовозу Киевстар… так зэк очутился в Киеве, не помню его первую подсаду но по-моему вицик. Ну а потом пошло поехало, опять же не без бабок ренаткиных. Особенно на президентских выборах ахметка столько ввалил! Я помню давнее давнее ( когда зэка из Донецка брали в Киев как офигенного хозяйственника) интервью Кучмы по поводу зачем вы берёте в уряд судимого? Ответ - вы что судимость давно сняли и даже в партию коммунистическую (КПСС)приняли а это ого го и не шутки!!! Так при чем здесь народ? Что касается зельца - согласен дятлы за клоуна голосовали. Тупые и по приколу. А ещё абсолютно все евреи Украины.
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17.11.2021 17:13 Ответить
какая то дичь))) а в 2010м кто выбрал витю?))) конечно же не народ, его инопланетяне закинули)))) виноват кто угодно, только не я))) а евреи в сто раз умнее и совестней чем ты. они никогда не поведутся на низкие тарифы или за мир во всем мире)))
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17.11.2021 17:29 Ответить
Не голосовал ни за того ни за другого! на что велся ты , умный, я не знаю! Про евреев ведаю не по наслышке , у меня их много и среди соседей на киевском подоле и среди одноклассников и среди сокурсников , среди коллег по работе и среди волейболистов и т.д. И все за зелю. Как сказал мне один из них - что им очень надо было доказать что еврей сможет стать гарантом Украины. Сейчас, когда спрашиваю - ну что мол зеля оправдал ваши надежды? Стал гарантом и что далее? Морщатся и уходят от разговора переводя стрелы. Правда есть такие что говорят - а ему тупо не дают ничего делать!
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17.11.2021 17:38 Ответить
А с его мозгами не надо и умно не давать, ему хватит и тупо.
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17.11.2021 19:07 Ответить
Если бы Кучма зэка в Киев не притянул, не был бы твой Янека никем ну максимум мэром лугандоновский но не более. Поэтому я про смычку Кучмы и Ахметки в деле вытягивания на арену зэка и писал. Где же тут дичь?
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17.11.2021 17:44 Ответить
вот именно, если бы да ка бы))) на донбасе крутились нормальные бабки, электората хватало. с кучмой или без но донецкие появились бы в киеве
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17.11.2021 17:50 Ответить
Ну я ж не спорю, но ахметка выбрал именно зэка!!! Не знаю как тебе, а мне всегда было стыдно за то ,что у нас в единственной стране мира президентом выбрали дважды сидевшего зэка-рецидивиста!
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17.11.2021 17:55 Ответить
а мне намного стыднее за президента который ни дня до избрания не занимался политикой, не был даже главой селерады и его сразу поставили управлять 40 млн страной, но мало того наш мудрый нарИд пошел и отдал ему еще и парламент))))) у зели сейчас власти больше чем у ***** в раше))) и что ты с ним сделаешь?
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17.11.2021 18:04 Ответить
Согласен, мне тоже стыдно. Хоть я и не голосовал за него но стыдно. Это называется «румынский стыд». Как говорится каждому овощу свой фрукт. Тогда был зэк-рецидивист , сейчас клоун со своей клоунской командой….
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17.11.2021 19:03 Ответить
и поверь, через год никто не признается что голосовал за зе))))) сущность человека
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18.11.2021 18:41 Ответить
Раз раби не в змозі, то вони один одному горлянки перегризуть
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17.11.2021 16:28 Ответить
За велосипед еще Ахметов отсидел или нет?
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17.11.2021 16:32 Ответить
Ахметов-нехороший человек. Но кто мешает вставлять его в законные рамки. Продались,наделали преференций,а теперь работают на аплодисменты буратин.Один антимонопольная закон нерил бы половину проблем по всем олигархам.
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17.11.2021 16:36 Ответить
Путин тоже не считает что российская армия воюет в Украине...
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17.11.2021 16:42 Ответить
И, если потребуется, я готов защищать свое имя в украинских и международных судах", на фото банда Брагина в кожаке инвестор 1995 год
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17.11.2021 16:43 Ответить
Его первые бизнес-партнеры по донбасским штольням разложены.
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17.11.2021 19:09 Ответить
Он себя много кем не считает, он просто есть олигарх
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17.11.2021 16:45 Ответить
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17.11.2021 16:46 Ответить
Порошенко не олигарх, теперь им стал ахметов. ВОПРОС: Кто же у нас назначен олигархом, неужели уборщица баба Валя??!!!
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17.11.2021 16:46 Ответить
На нет и суда нет, ответили у клоуна...
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17.11.2021 16:54 Ответить
"Мой Фонд помогает людям"_________"людьми" он наверно считает себя и свой выводок??
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17.11.2021 17:19 Ответить
пусть этот "инвестор" объяснит ПОЧЕМУ ему 30 лет(!) НЕ ДАЮТ ВИЗУ США?! столько бабла было выкинуто на всевозможных "лоббистов" и "решал" а результат 0(зеро) - американцы этого бандита в упор не хотят видеть на американской земле!!!!
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17.11.2021 17:26 Ответить
Ні, ні,ні,ні...Він не олігарх. Він інвестор... Він інвестує свій капітал в офшори.)))
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17.11.2021 17:40 Ответить
Так Ахметову нічого боятись, цей закон прийнято виключно через Порошенко.
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17.11.2021 17:47 Ответить
Порошенко никто до выборов и пальцем не тронет... Это самый лучший вариант для Зеленского, чтобы выиграть во второй раз
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17.11.2021 18:33 Ответить
Это так у вас на лубянке считают?
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18.11.2021 02:37 Ответить
Почитай комметарии сторонников Пети. Поймешь, почему Петя "пролетает" именно благодаря таким сторонникам.
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01.01.2022 20:56 Ответить
мразь
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17.11.2021 17:47 Ответить
простил бы зеленскому многое, если б он деклассирвал людей с фамилиями ахметов порошенко коломойский пинчук.
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17.11.2021 17:51 Ответить
На Прямому в ці хвилини розпочинається марафон "Хто злив справу вагнерівців" по матеріалам оприлдненого звіту Белінкета
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17.11.2021 17:59 Ответить
Цей канал дивляться 100 інвалідів і ще 100 глухих
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17.11.2021 18:35 Ответить
Тебе по душе больше скабеиха и первый анал?
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18.11.2021 02:38 Ответить
Для юго-восточного быдла сойдет. Сей час по "УКРАИНЕ" покажут как пару килограмм гречки от "фонда РИНАТУШКИ" раздали и вуаля... неделя воспевания од от маларосскава биомусора ему обеспечено.
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17.11.2021 18:06 Ответить
СЛАВНО АХМЕТКУ НА БАБЛО КИНУЛИ! НЕ ТАК ПОДОШЕЛ К ДОЙНОЙ КОРОВЕ ВОТ И ПОЛУЧИЛ КОПЫТОМ В ЛОБЕШНИК. А ТО ПРИВЫК ДОИТЬ УКРАИНСКИЙ НАРОД , РЫЖИЙ УПЫРЬ. АТУ ЕГО, АТУ!
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17.11.2021 18:09 Ответить
Я вже коментував своє ставлення до цього закону: я не вважаю себе олігархом. Я - інвестор,
Агонь, блеать! Шах и мат, Клован!!
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17.11.2021 18:10 Ответить
Інвестор знатний. Такі "інвестиції" вклав в нерухомість за кордом, що і МВФ не снилося!
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17.11.2021 18:17 Ответить
Якщо, не дай Бог, Путін наобіцяв Ахметову царювання на "Юго-Востоке", який він збирається захопити вже незабаром, то все виглядає ще гірше ніж здається. Хоча не вірю, що хитрий татарін такий дурак, що повірить росіянам. Зараз важливо не втратити державність, ядро, єдність перед війною. Повторюю, Зе не здав національні інтереси Росії (погоджуюсь, що ситуація з вагнерівцями була вкрай неприємна, але ми всього не знаємо, до Порошенка теж було багато питань під час війни), головне, що курс правильний - на Європу, до НАТО, подалі від рашки. Якщо Зе, щось зробить накшталт Януковича, я буду перший на барикадах! Але не зробив і, гадаю, не збирається. Плани Росії очевидні: за допомоги грошей, п'ятої колони, симпатизуючих олігархів дестабілізувати ситуацію, викликати хаос та анархію, Майдан 3... і знову напасти. Нічого нового в цьому Світі! Якщо це українці зрозуміють, країну можна буде врятувати. Єднаємось навколо ідеї, а не людини! (Голосував я за Порошенко і якби були вибори, то знову голосував би за ньго, бо не бачу інших достойних кандидатів, але Порошенко не пройде, т.я. має дуже великий антирейтінг серед нашого "малоросійського" населення.
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17.11.2021 18:21 Ответить
Если даже Зеленский в конце каденции публично споет песню про батька Бандеру и Украину мати, это ни на йоту не исправит весь тот вред, что он причинил Украине.
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17.11.2021 19:12 Ответить
Он во многом прав, там давняя история с КГБ СССР. Это как Фирташ, которому залог по решению Австрийского суда, в 400000 лямов, оплатил Газпром, удивительно да? Только Украине от этого не лучше, а наверное наоборот...
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17.11.2021 18:23 Ответить
Такі ось "ІНВЕСТОРИ" всю Україну розікрали. Кругом куди не поглянь одні руїни від колись могутньої економіки та сільського господарства.
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17.11.2021 18:31 Ответить
мразь компрадорская - единственная цель которого вывоз денег с Украины полученых с примитивной добычи сырья
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17.11.2021 18:43 Ответить
Ахметов "озаботился" "счастьем украинцев"!А когда трижды судимого Януковича с директора автобазы яростно продвигал до постов премьер-министра и президента Украины, когда огромные деньги выделял на противопоставление Донбасса и Украины, на разжигание там ненависти ко всему украинскому - он тоже тогда заботился о "счастье украинцев"?
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17.11.2021 19:31 Ответить
Во гнида, брешет даже не краснея, за Украину "беспокоится", чтоб украинцы были "счастливы". Тварь ты самая настоящая, ограбил украинцев, а теперь за наши же деньги, благотворительностью занимаешься. Хитрожопый ты рыжий лис, думаешь народ совсем глупый, не понимает твою "благотворительность".
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17.11.2021 19:44 Ответить
наш народ не совсем конечно глупый но зато терпеливый до смерти
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17.11.2021 23:22 Ответить
дайте зеленскому кобуру с наганом - оденьте его в кожанку - пусть пузьіриться. Все єто спектакль - пиар зеленского и его командьі на придуманом законе об олигархах. Єто и пиар Ахметова (тьі зеленский надоел - так воспринимается ответ Ахметова).
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17.11.2021 20:07 Ответить
Это падло Ахметов не считает себя олигархом, при этом покупая самую дорогую в Лондоне квартиру или в Австрии очень дорогой особняк. Конфисковать все в Украине - тогда точно не будет олигархом.
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17.11.2021 21:35 Ответить
Злодій творцем не буває......це біда країни
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17.11.2021 22:08 Ответить
Топ-10 богатейших украинцев по версии Forbes Ukraine

Ринат Ахметов - $2,8 млрд;
Виктор Пинчук - $1,4 млрд;
Петр Порошенко - $1,4 млрд;
Александр и Галина Гереги - $1,3 млрд;
Геннадий Боголюбов - $1,2 млрд;
Юрий Косюк - $1,1 млрд;
Константин Жеваго - $1,1 млрд;
Игорь Коломойский - $1 млрд;
Вадим Новинский - $810 млн;
Александр Ярославский - $725 млн.
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18.11.2021 00:46 Ответить
ринат не олигарх, ваще не олигарх
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18.11.2021 01:31 Ответить
тут только трижды - ха-ха-ха! заливает олигарх ахмет-бандюк знатно.
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18.11.2021 02:00 Ответить
Сколько же здесь говноботов, ***** команду дал?
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18.11.2021 02:42 Ответить
Да да, не гоните беса на уважаемого Ринат Леонидыча.
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18.11.2021 06:58 Ответить
Браток, сдал Даунбас, должен сидеть пожизненно.
Поверю в Президента, который сделает ЭТО
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18.11.2021 08:29 Ответить
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