Каждый 5-й украинец обвиняет в ухудшении ситуации с COVID-19 непривитых - опрос. ИНФОГРАФИКА
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21% опрошенных украинцев (каждый пятый) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, отказавшихся вакцинироваться. 15% обвиняют Министерство здравоохранения. Президента и Кабинет министров считают виновными 7-8% респондентов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса , проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-13 ноября 2021, сообщает Цензор.НЕТ.
"46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первой или второй прививкой). 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы.... За последний месяц выросло количество прививок (с 36 до 46%). Относительно больше тех, кто не желает вакцинироваться, среди молодых респондентов", - говорится в сообщении о результатах опроса.
Кроме того, подводя результаты опроса, отмечается, что:
- 55% поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителей, медиков, государственных служащих), 35% – против этого. Запрет на посещение общественных учреждений без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, не поддерживают – 65%.
- В целом обязательную вакцинацию представителей определенных сфер, а также пребывание в общественных местах только с COVID-сертификатом или тестом больше поддерживают старшие опрошенные, жители Киева и Центра, а также привитые или лояльные к вакцинации.
- Почти три четверти опрошенных (71%) считают нарушением прав введения ограничений в отношении невакцинированных людей. 26% – противоположного мнения. Больше последних в Киеве, среди самых старших опрошенных и тех, кто уже вакцинировался. При этом 49% не поддерживают политиков, не вакцинировавшихся против коронавируса. 35% респондентов безразличны по этому поводу. 14% – поддерживают таких деятелей. Больше всего противников политиков-антивакцинаторов среди жителей столицы, самых старших и тех, кто уже вакцинировался или хочет сделать прививки.
- Две трети респондентов (61%) верят, что Украина способна разработать собственную вакцину от коронавируса. 37% – не верят. Больше тех, кто оптимистично оценивает возможности нашего государства по разработке вакцины, среди самых старших.
- 40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости коронавирусом.
"Вместо этого каждый пятый (21%) обвиняет в ухудшении эпидемиологической ситуации людей, отказавшихся вакцинироваться. 15% обвиняют Министерство здравоохранения. Президента, Кабинет министров считают виновными 7-8%, местные власти – 2%. В самовольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Вакцинированные и намеревающиеся это сделать, чаще обвиняют в росте эпидемии тех, кто не намерен прививаться от коронавируса", - отмечают в Социологической группе "Рейтинг", комментируя результаты опроса.
Пожалуйста, подождите...
Тим більше - не питаючи пацієнта про протипоказання.
Тим більше - викручуючи руки, відсторонюючи людей від роботи
і можливості пересуватися в метро.
Це не турбота, а диктатура.
Але тоді одно пролетарія суддя в ВБ оштрафував на 50 фунтів (річний прибуток) за те , що бідолаха відмомився вакцинувати доньку після того , як два його сина померли (судячи по опису - від "сепсіса") після вакцинації .
А 120 років тому одесит Вл. Хавкін в Індії себе вколов спочатку штамп бубонної чуми , а потім холери . Ось та вакцина була дійсно неперевіренна . Ось йому вдалось переконати індусів . Деяких британці таки змусили . Але факт -- тоді був останній сплах цих хвороб й тому в Мобаї інститут названо іменем Володимира Хавкіна . Й також вулиці . До цього в Індії від чуми помирало до 5 млн. від кожного спалаху .
Так ось якщо б 150 років тому хтось з лідерів якось рахувався з думками антиваксерів (які в 10 разів більше мали об"єктивних резонів ніж сьогодні) так ось би в світі не було б вже ніколи не білої раси , ні жовтої , а ні чорної -- виключно пупирчата була б .
Сьогодні вже 5 млд. людей зробили вакцину й в їх рога з копитами не вірісли .
Бо той Родшильд дійсно не був мамою Терезою . Та й відомим інтелектуалом не був .... До-речі теж помер не встигнувши захопити міжгалактичних гуманоїдів . "Імперія" була набагато меньшою .
Щодо Біла Гейтса -- оце звиняйте . Серед міліардерів нема більш людяного й інтелектуально розвинутого ніж старина Біл . За більше 30 років стажу є в мене крітерій . Який ти властник й господарь , така ти й людина . Скільки перебачив нелідей на дрібнесеньких таких собі посадах . Деякі самі не гадять , а наймають інших , що доносили , що слідкували за робітниками - мерзота .
А в MS - я майже не знаю жодної людини яка від Біла збігла до інших . MS та Гугла першими відмовились від менеджменту нижньої й середньої ланки . Від цієї плесені , яка не має фаха , але в інших місцях виконувала роль "надглядачів" .
Ці дві компанії найбільш демократичні и при цьому продуктивнійші за тих , хто тримає наглядачів-паразитів .
Про того ж Джобса завжди казали , що він сноб , що він навіть того ж друга Стіва Позняка не цінував . Що казати про інших найманих . Й що в Еплі може тільки серкретаркі й мен-пауер залишився за останні 20 років . А усі розробники повтікали , бо не було жодного , якого він не називав ідіотом ....
А в Мелкософті 20 міліонерів й досі працюють з 1991 року . Всім відомо , що Біл він демократ , навіть соціал-демократ й тому свої особисті гроші витрачає на соціальні програми , а не на яхти , віли й розваги для свої діточок мажорів .
Як батько я його не до кінця розумію , але констатую , що це показник людяності і демократичності не показної , а світооглядної .
Як там з народжуваністю.
уж получше чем в Европе или тем более в Украине.
Ці антивакси реально хворі на голову.
В 1987 году с отличием окончила Киевский национальный университете им. Т. Г. Шевченко, квалификация - вирусолог. В 2001 году защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Интерфероногенное и антивирусное действие молекулярных комплексов дрожжевая РНК - тилорон». В 2010 году за цикл научных работ «Молекулярно-биологические особенности интерфероногенеза и создание научно обоснованных подходов использования препаратов интерферона и их индукторов при патологии» получила премию НАН Украины им. А. В. Палладина. В 2015 г. докторская диссертация на тему «Природные и синтетические низкомолекулярные соединения как регуляторы процесса вирус-клеточного взаимодействия» представлена к рассмотрению Учёного совета Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного НАН Украины.
Читает курс лекций по дисциплинам «Микробиология и гигиена», «Биология клетки», «Микробиология и вирусология».
За последние 5 лет опубликовано 43 статьи, из них с импакт-фактором выше 2 - 11 статей, до 2 - 8 статей, в журналах, входящих в базу данных SCOPUS - 9 статей, отечественные издания - 12 статей; 2 патента России, 4 патента Украины на полезную модель. Индекс Гирша - 9 (Google Scholar). Член общества микробиологов Украины.
Ця жіночка пропонує щось на кшалт нацисткої ідеалогії , коли хворі й старі нехай собі помирають від віруса , який їм "подарували" любі здорові й сильні онуки .
Інший варіант в інших її інтервью десть достати додаткових 50-100 млд. створити медицину прямо зараз рівня Франції й Германії при кількості медиків як при системі Семашко . Й навіть це , як показав досвіт Франції , Італії , Бельгії (коли відслідковували ланцуз захворювання й спробували каратнит вводити виключно по цим ланцюгам) навіть це не давала такого ефекту , як при двох дозах вакцини
Знаєте на Московії є й зараз один чудовий й видатний академік матиматики . Раптом він вирішив , що й історик й таке собі вигадав .
До речі академік й номбелевський лауреат Жорез Алфьоров він вже 20 років як член КПРФ .
За маразм поки йще не відбирають звання й ступені .
Я казав за діючих науковців , а не тих , хто "повернувся до Бога" (або знайшов себе в іншіх різновидах схоластики)
))
(в очередях, в разговорах с коллегами и соседями) - один конкретній народ. Который оккупировал медицину и медиа. И назвать этот народ теперь по закону нельзя. Это будет антицементизм.
Здається мені що ви антицементизт.
А у нас найперший аргумент проти вакцинації - недовіра до неукраїнської влади, і відповідно, медицини, окупованої представниками того самого народу.
Вакцинацию насаживает сверху и продвигает в массах
(в очередях, в разговорах с коллегами и соседями) - один конкретній народ. Который оккупировал медицину и медиа. И назвать этот народ теперь по закону нельзя. Это будет антицементизм.
Colt
Меня банят на цензоре через день. И три дня у меня больше времени.
Бан - ничто, правда - всё.
Если обколотый умрёт через несколько дней или недель - это уже статистика. Зачем бороться с оппозицией, если её можно залечить ?
Лекарство от спинальной атрофии за 60лимонов же не дают всем нуждающимся, а таких в мире тьма. А тут прям бери и еще заплатим. Умный будет умным до конца.
которые лечились и в больнице, и если бы ковид был опасен для таких как я, то я бы заболел первым. А по факту года полтора назад была лёгкая одышка при подъёме по лестнице. А потом за месяц она прошла.
И нахрена мне какая-то дрянь, которая запустит неконтролированную выработку антител ? Я готов подписать любой документ, что не претендую на лечение от ковида. Чтобы ваксерманы успокоились, что я займу их место в больнице. Пусть лечатся они - им действительно надо.
Цьому прохфесору Преображенському зі своїм випадком треба не в науковий журнал, а в «Ералаш».
57 минута бизнисмен привит пфайзером из реанимации відео взагалі цікаве все але довге