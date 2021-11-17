Во время расстрелов на Майдане в 2014 году Янукович 11 раз звонил Путину, - Офис генпрокурора
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В период с 18 по 20 февраля 2014 года Виктор Янукович 11 раз звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов, информирует Цензор.НЕТ.
"В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом РФ Путиным", - сообщил он.
По словам Иванова, тогдашний министр внутренних дел Александр Захарченко за этот же период 12 раз созванивался с российским коллегой, экс-председатель СБУ Александр Якименко - три раза с директором ФСБ России.
Эти звонки были совершены в активную фазу расстрелов на Майдане.
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Скрин, только сделал
А известное чмо по фамилии Татаров, рассказывало - что это "протестующие сами себя постреляли".
Операция по захвату Крыма шла уже полным ходом. ***** выманивал Януковича из Киева, чтобы в итоге захватить и заставить написать бумажку с просьбой о вводе войск Мордора на территорию Украины...
Кстати Кучму тоже в своё время выманивали, но Кучма не дурак, он знал что столицу покидать нельзя...
"По факту" получилось не так как было запланировано.
Просто "стратеги-многоходовочники" Троцкого не читали:
"Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости..."
Программа "Дом кино" на сегодня
09:25 Т/с "Сваты 4", 1-5 с.
17:10 Т/с "Сваты 6", 4-10 с.
Что совкодрочеры, что януковощедрочеры, одного поля ягоды, под названием тупой и ещё тупее, зебилы там же.
Пока не будет вечного Майдана(читай борьбы за свои права), будут вечные узурпаторы в зазомбированом обществе "весёлых" нищих простоватых рабов.