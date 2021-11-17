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Новости Политика Украины
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Путин (29851) Янукович (30770) преступления против Майдана (269) Офис Генпрокурора (2036)

Во время расстрелов на Майдане в 2014 году Янукович 11 раз звонил Путину, - Офис генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во время расстрелов на Майдане в 2014 году Янукович 11 раз звонил Путину, - Офис генпрокурора

В период с 18 по 20 февраля 2014 года Виктор Янукович 11 раз звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом РФ Путиным", - сообщил он.

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По словам Иванова, тогдашний министр внутренних дел Александр Захарченко за этот же период 12 раз созванивался с российским коллегой, экс-председатель СБУ Александр Якименко - три раза с директором ФСБ России.

Эти звонки были совершены в активную фазу расстрелов на Майдане.

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Топ комментарии
+34
Да понятно, что ***** заставляло Януковича "быть пожёстче", заставляло подключить военных к разгону Майдана. Самолёт пригнали со спецсредствами, для помощи беркутне. Да и людишками помогал, теми которым всё-равно кого убивать.
А известное чмо по фамилии Татаров, рассказывало - что это "протестующие сами себя постреляли".
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17.11.2021 16:09
+14
Будьте вы прокляты уроды.
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17.11.2021 16:10
+14
а зеленский 11 раз перед ним выступал в бане... и что?
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17.11.2021 16:30
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Прокуроры, там у вас русские шпионы в офисе, - может это как-то актуальней древней истории. Кто такой этот Янукович? Все уже забыли... Демченко, Эрмак...
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17.11.2021 16:04 Ответить
Не в тему, но актуально. Белоруское *****-Луkашено уже ИЛ-76 переправляет черножопых
Скрин, только сделал
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17.11.2021 16:05 Ответить
Это рейс из Катара. Из Катара не возят беженцев. Загуглите что это за аэропорт
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17.11.2021 16:14 Ответить
это огромный хаб
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17.11.2021 16:20 Ответить
В том числе и для черножопых-беженцев
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17.11.2021 16:30 Ответить
Да понятно, что ***** заставляло Януковича "быть пожёстче", заставляло подключить военных к разгону Майдана. Самолёт пригнали со спецсредствами, для помощи беркутне. Да и людишками помогал, теми которым всё-равно кого убивать.
А известное чмо по фамилии Татаров, рассказывало - что это "протестующие сами себя постреляли".
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17.11.2021 16:09 Ответить
Ви праві на сто відсотків.Але я думаю йому московити сказали:та вбий ти пару десятків людей і вони самі розбіжаться хто куди. они недооцінили Українців,і зробили велику помилку коли вв'язалися з нами в війну.Московитам скоро п....да.
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17.11.2021 17:19 Ответить
Они не дооценили овоща... Он трусом оказался и сбежал...
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17.11.2021 17:30 Ответить
Так медведев открыто к этому призывал... Перед этим... А тут скорей всего его крутили на Харьковский сьезд...
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17.11.2021 17:28 Ответить
так и Портянкин и Лукаш єто говорили с Шарием
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17.11.2021 19:26 Ответить
Да, так говорили многие путинские оральные шлюхи, но только некоторые из них (Татаров) ходят в советниках у Гундосика.
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17.11.2021 19:32 Ответить
Будьте вы прокляты уроды.
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17.11.2021 16:10 Ответить
Чего сейчас зелепупики рассказывают про Януковича, когда предательство Украины проходит по всем возможным направлениям прямо из ОП Татаровыми, Ермаками, Демченко и др.
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17.11.2021 16:16 Ответить
Таки так, Яник був відкритим противником,а ці Вами перераховані типу скриті.
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17.11.2021 19:09 Ответить
Як там татаров і єрмак з демченко, які знищували Майдан? Вислужуються нормально? Справи до суду, чи в суді лопнуть? Всі докази знищили? путін про все знає і керує? Не всіх вбивць віддав Вова путіну?
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17.11.2021 16:17 Ответить
Наче таємницю відкрили... Зелені вилупки навіть не цікавилися тоді, що відбувається в країні.
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17.11.2021 16:22 Ответить
"У період з 18 по 20 лютого 2014 року Віктор Янукович 11 разів телефонував президенту РФ Володимиру Путіну."

Операция по захвату Крыма шла уже полным ходом. ***** выманивал Януковича из Киева, чтобы в итоге захватить и заставить написать бумажку с просьбой о вводе войск Мордора на территорию Украины...
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17.11.2021 16:30 Ответить
Скорей всего его выманивали в Харьков.
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17.11.2021 17:32 Ответить
Сначала в Харьков, чтобы там "кинуть". В Киев уже возвращаться было уже страшно, и Янукович побежал туда куда его и загоняли "охотники".
Кстати Кучму тоже в своё время выманивали, но Кучма не дурак, он знал что столицу покидать нельзя...
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17.11.2021 17:51 Ответить
Как сказать, как казать) По факту, так они обезглавили все прорашкинское движение...
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17.11.2021 18:51 Ответить
Это обычный КГБ-шный метод - выманить правителя из столицы, потом или сменить его нужным, или привезти его обратно на российском танке (зависит от нюансов планирования и отработки вариантов).
"По факту" получилось не так как было запланировано.
Просто "стратеги-многоходовочники" Троцкого не читали:
"Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости..."
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17.11.2021 19:03 Ответить
а зеленский 11 раз перед ним выступал в бане... и что?
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17.11.2021 16:30 Ответить
совпадєніє?
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17.11.2021 16:49 Ответить
Не думаю😉
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17.11.2021 16:58 Ответить
дзвонив 11 раз, падло єнаківське, вимагав засобів вбивства повсталих людей, інструкції запитував, чи вимолював місце на Ростовському цвинтарі?
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17.11.2021 16:33 Ответить
інструкції запитував - Германша ще 7 років тому розказувала, що вони схиляли овоча до одних рішеннь, але він зачинявся сам в кабінеті і, після дзвінків до *****, робив все навпаки
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17.11.2021 18:21 Ответить
Ось так... Янукович вбив сотні українців і тепер в теплі ганяє чаї і сідлає шльондр десь на росії... А хлопці з майдану лежать в сирій землі... І янукович й далі жирує...
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17.11.2021 16:39 Ответить
Нема на них "Гніву Божого". Массад віднайшов майже всіх террористів з чорного вересня - по всії земнії кулі шукали й повбивали.
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17.11.2021 17:24 Ответить
Моя жена за день может 20 раз позвонить.
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17.11.2021 16:39 Ответить
куйлу?
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17.11.2021 16:48 Ответить
У такого ещё и жена есть, наверное тоже гестаповка?
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17.11.2021 18:45 Ответить
Хуже.
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17.11.2021 19:35 Ответить
Звичайно що вуха та лапотний ніс стирчали з кремля,як і зараз,та буде надалі, доки існуватиме усе оте лапатнікаво-запарєбрікаве лайно...
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17.11.2021 16:42 Ответить
лох ... як і .... еее...ну ви зрозуміли
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17.11.2021 16:48 Ответить
На то что-бы узнать количество звонков понадобилось 7 лет!!!! Твою м..ь!!!!!!!!!!!!!!
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17.11.2021 16:49 Ответить
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17.11.2021 16:53 Ответить
Так кто зарабатывает на Расеи? "Липецкий барыга" или офшорный клоун ?
Программа "Дом кино" на сегодня
09:25 Т/с "Сваты 4", 1-5 с.
17:10 Т/с "Сваты 6", 4-10 с.
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17.11.2021 17:00 Ответить
Бандюкович это отработанный материал. Гораздо интереснее, что Зеленский и Патрушев вместе в Омане делали?
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17.11.2021 16:56 Ответить
Чтобы установить эти "факты" потребовалось почти 8 (!!!) лет! За что Вам зарплаты платят по 100-200 тыс/мес??? Слов нет
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17.11.2021 17:10 Ответить
очковал, что ж тут удивительного.
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17.11.2021 17:11 Ответить
Янукович кроме своей кухарки никем и ничем не управлял. А этих ублюдков которые стреляли и их кураторов Бог накажет существенно жестче , чем наказывал ранее в истории.
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17.11.2021 17:14 Ответить
україні потрібен свії "гнів Божий" й по тихому - а коли всіх до останнього ліквідують - звітувати
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17.11.2021 17:27 Ответить
"Око за око" - это их метод. Поэтому их может достать только Бог. Германия подобное проходила после 1-й мировой.
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17.11.2021 20:32 Ответить
да, згоден. Краща не ліквідувати, а викрасти й в Україну повернути й тут судити й посадити довічно - це буде значно гірше за швидку смерть
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18.11.2021 09:58 Ответить
Значит кукловодом, как и сейчас в Беларуси, был некто Путин.....
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17.11.2021 19:16 Ответить
Сейчас некоторые вздыхают, что как харашо при овоще жилось, гривна по восемь, когда говоришь, и что, у ***** сейчас доллар по семьдесят, замолкают.
Что совкодрочеры, что януковощедрочеры, одного поля ягоды, под названием тупой и ещё тупее, зебилы там же.
Пока не будет вечного Майдана(читай борьбы за свои права), будут вечные узурпаторы в зазомбированом обществе "весёлых" нищих простоватых рабов.
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17.11.2021 21:27 Ответить
 
 