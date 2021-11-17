Во время расстрелов на Майдане в 2014 году Янукович 11 раз звонил Путину, - Офис генпрокурора

В период с 18 по 20 февраля 2014 года Виктор Янукович 11 раз звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов, информирует Цензор.НЕТ.

"В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом РФ Путиным", - сообщил он.

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По словам Иванова, тогдашний министр внутренних дел Александр Захарченко за этот же период 12 раз созванивался с российским коллегой, экс-председатель СБУ Александр Якименко - три раза с директором ФСБ России.

Эти звонки были совершены в активную фазу расстрелов на Майдане.

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